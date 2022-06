Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK-Konsumklima sinkt auf neues Rekordtief

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat nach einer kurzen Pause ihre Talfahrt fortgesetzt. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Juli einen Rückgang ihres Indikators auf minus 27,4 Zähler von revidiert minus 26,2 (zunächst: minus 26,0) Punkte im Vormonat. Das Konsumklima hat damit ein neues Allzeittief erreicht - seit Beginn der Erhebung für Gesamtdeutschland im Jahr 1991 wurde kein niedrigerer Wert als aktuell gemessen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf minus 27,0 Punkte prognostiziert.

Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im Juni

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Juni auf 103,3 Punkte von 104,0 im Mai gesunken. "Die Unternehmen in Deutschland werden zurückhaltender bei den Neueinstellungen", erklärte das Ifo-Institut. "Dennoch bleibt die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch. Fachkräftemangel ist immer noch ein zentrales Problem für die Unternehmen."

Institute: Gefahr einer Gaslücke deutlich verringert

Die Wahrscheinlichkeit einer Versorgungslücke mit Erdgas im Fall eines Stopps russischer Lieferungen ist gegenüber April deutlich gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktualisierte Simulationsrechnung der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute. "Trotz mittlerweile deutlich besser gefüllter Speicher sind damit aber noch nicht alle Risiken für die Gasversorgung der Industrie im Winterhalbjahr 2022/2023 gebannt", erklärten sie. "Es ist daher ratsam, zeitnah die Preissignale bei den Verbrauchern ankommen zu lassen."

CDU-Parteitag in Schleswig-Holstein billigt Koalition mit Grünen

Sieben Wochen nach der Wahl in Schleswig-Holstein hat ein Parteitag der CDU die Bildung einer Koalition mit den Grünen einstimmig gebilligt. Lediglich drei von 210 Delegierten enthielten sich bei der Abstimmung in Neumünster, Gegenstimmen gab es nicht. Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther sprach anschließend von einem "eindrucksvollen Votum", das Rückenwind gebe.

Änderungen am Nordirland-Protokoll nehmen erste Hürde im britischen Parlament

Die geplanten einseitigen Änderungen am Nordirland-Protokoll haben im britischen Parlament eine erste Hürde genommen. Bei einer Abstimmung im Unterhaus erhielt der umstrittene Gesetzestext eine Mehrheit von 295 zu 221 Stimmen. Die Beratungen über die Vorlage können damit in die nächste Phase gehen.

Mindestens zehn Tote bei Angriff auf Einkaufszentrum in Zentralukraine

Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der Ukraine sind nach Angaben der regionalen Behörden mindestens zehn Menschen getötet worden. Zudem wurden bei dem Angriff in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk mehr als 40 Menschen verletzt, wie der Gouverneur der Region Poltawa, Dmytro Lunin, mitteilte. Westliche Politiker zeigten sich entsetzt über den Angriff.

Litauen von großangelegtem Cyberangriff betroffen

Litauen ist nach Angaben der dortigen Regierung von einem großangelegten Cyberangriff betroffen. "Litauische staatliche Einrichtungen und Unternehmen sind heftigen DDoS-Angriffen ausgesetzt", erklärte das Verteidigungsministerium im Kurzbotschaftendienst Twitter. Der Leiter des litauischen Nationalen Zentrums für Cybersicherheit, Jonas Skardinskas, sagte, die Angriffe kämen "wahrscheinlich" aus Russland.

Moody's stellt Zahlungsausfall von Russland fest

Die Ratingagentur Moody's hat wegen einer ausgefallenen Zinszahlung auf zwei internationale Anleihen einen Zahlungsausfall Russlands festgestellt. "Am 27. Juni haben die Inhaber russischer Staatsanleihen keine Kuponzahlungen für zwei Eurobonds im Wert von 100 Millionen Dollar bis zum Ablauf der 30-tägigen Nachfrist erhalten, was nach unserer Definition ein Ausfallereignis darstellt", erklärte Moody's. "Weitere Ausfälle bei künftigen Kuponzahlungen sind wahrscheinlich."

Ausschuss stimmt in erster Lesung für Parlamentsauflösung in Israel

In einem wichtigen Schritt in Richtung Neuwahlen haben Abgeordnete des israelischen Parlaments für dessen Auflösung gestimmt. Die Mitglieder des Parlamentsausschusses votierten für ein entsprechendes Gesetz. Noch am Dienstag soll die erste Lesung im Parlamentsplenum folgen. Damit rückt die fünfte Parlamentswahl in weniger als vier Jahren näher. Diese sollen dem Gesetzentwurf Ende Oktober oder Anfang November erfolgen.

Iran und USA wollen diese Woche in Katar indirekt miteinander verhandeln

Der Iran und die USA wollen im Verlauf dieser Woche indirekte bilaterale Verhandlungen zum internationalen Atomabkommen führen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Chatibsadeh, sagte, die Gespräche sollten "in den kommenden Tagen" stattfinden. In Washington bestätigte das Außenamt, dass ein entsprechendes Treffen in Doha, der Hauptstadt von Katar, geplant sei.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Juni 82 (Mai: 85)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Juni PROGNOSE: 85

Schweden Mai Exporte 169,8 Mrd SEK

Schweden Mai Importe 171,7 Mrd SEK

Schweden Mai Handelsbilanz Defizit 1,9 Mrd SEK

Schweden Mai Einzelhandelsumsatz -0,6% gg Vormonat

Schweden Mai Einzelhandelsumsatz -2,3% gg Vorjahr

