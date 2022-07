Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte sinken im Mai wider Erwarten

Die deutschen Exporte sind im Mai vor dem Hintergrund von Ukraine-Krieg und China-Lockdown gesunken. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 0,5 Prozent weniger im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten hingegen ein Plus von 0,9 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 11,7 Prozent höher.

Ifo-Institut: Geschäftsklima für Soloselbstständige gestiegen

Das Geschäftsklima für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige hat sich nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung verbessert. Der für dieses Segment erhobene Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex stieg demnach im Juni nicht saisonbereinigt auf minus 1,1 Punkte von minus 2,5 im Mai. "Die Geschäfte laufen merklich besser", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Jedoch bleiben große Sorgenfalten mit Blick auf das zweite Halbjahr."

EZB könnte Banken Extra-Gewinne aus TLTRO streichen - Zeitung

Die Europäische Zentralbank (EZB) prüft laut einem Bericht der Financial Times, wie sie verhindern kann, dass die Banken durch die während der Pandemie aufgelegten extrem billigen EZB-Kredite zusätzliche Gewinne in Milliardenhöhe erzielen, wenn sie Ende des Monats mit der Anhebung der Zinsen beginnt. Die EZB hat den Banken in dieser Zeit subventionierte Kredite über 2,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um eine Kreditklemme während der Covid-19-Krise abzuwenden.

Scholz will "Konzertierte Aktion" längerfrisgtig etablieren

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat im ARD-Sommerinterview zurückgewiesen, dass er eine Einmalzahlung der Arbeitgeber statt Tariferhöhungen geplant habe. "Es gibt diesen Vorschlag gar nicht", sagte er im Gespräch mit der Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel. Dies sei eine "freie Erfindung" einer Sonntagszeitung gewesen. Im Bundestag habe er zwar vor langer Zeit Einmalzahlungen gelobt, aber "niemand schlägt vor, dass die eigentlichen Lohnerhöhungen ausbleiben sollen". Die "Konzertierte Aktion" von Bundesregierung, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden solle längerfristig etabliert werden.

Drei Tote durch Schüsse in Kopenhagener Einkaufszentrum

In einem Einkaufszentrum von Kopenhagen sind am Sonntag drei Menschen durch Schüsse getötet worden. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt, davon befanden sich drei in lebensgefährlichem Zustand, wie die dänische Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Ein 22-jähriger Däne wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Über das Motiv des Verbrechens herrschte Unklarheit. Die Schüsse waren am späten Nachmittag im Fields-Einkaufszentrum gefallen, das zwischen der Stadtmitte und dem Flughafen von Kopenhagen liegt.

Polizei hat nach tödlichen Schüssen in Kopenhagen keine Hinweise auf "Terrorakt"

Nach den tödlichen Schüssen in einem Einkaufszentrum von Kopenhagen geht die Polizei nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand deute nichts auf einen "Terrorakt" hin, sagte Kopenhagens Polizeichef Sören Thomassen. Der Tatverdächtige habe in der Vergangenheit psychische Probleme gehabt und sei den "psychiatrischen Diensten bekannt", fügte er hinzu. Der 22-jährige Däne habe seine Opfer offenbar willkürlich ausgewählt.

Ukrainische Armee verkündet Rückzug aus Stadt Lyssytschansk

Nach wochenlangen Kämpfen hat die ukrainische Armee ihren Rückzug aus der Stadt Lyssytschansk im Osten des Landes verkündet. "Um das Leben der ukrainischen Verteidiger zu schützen, wurde die Entscheidung getroffen, sich zurückzuziehen", teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in einer Erklärung mit. Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj die Angaben Russlands zur vollständigen Einnahme der Stadt noch zurückgewiesen. Der Generalstab verwies in seiner Erklärung auf die zahlenmäßige und materielle Überlegenheit der russischen Armee.

Pro-europäische Demonstranten in Georgien fordern Rücktritt der Regierung

In der georgischen Hauptstadt Tiflis haben erneut zehntausende Menschen für die Annäherung ihres Landes an die Europäische Union demonstriert. Die am Sonntagabend vor dem Parlamentsgebäude versammelten Menschen verlangten den Rücktritt der Regierung. Sie machten die eigene Regierung dafür verantwortlich, dass Georgien - im Unterschied zur Ukraine und Moldau - beim jüngsten EU-Gipfel nicht der Statut eines EU-Beitrittskandidaten gewährt worden war.

Westafrikanische Nachbarstaaten heben Sanktionen gegen Mali auf

Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas hat ihre Sanktionen gegen das von einer Militärjunta regierte Mali aufgehoben. Die Staats- und Regierungschefs der Staatengruppe beschlossen bei einem Treffen in der ghanaischen Hauptstadt Accra die Aufhebung der wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen gegen das Land, wie Ecowas-Kommissionschef Jean-Claude Kassi Brou mitteilte. Die Mitgliedschaft Malis in der Ecowas bleibe jedoch ausgesetzt.

Schweiz Juni Verbraucherpreise +0,5% gg Vormonat

