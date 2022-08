Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion steigt im Juni um 0,4 Prozent

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Juni moderat gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lag kalenderbereinigt aber um 0,5 (Mai: minus 1,7) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Zuwachs von 0,3 Prozent gerechnet. Der ursprünglich für Mai gemeldete Produktionsanstieg von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat wurde auf ein Minus von 0,1 Prozent revidiert.

Mester befürwortet höhere Zinsen bis Inflation nachlässt

Die Präsidentin der US-Notenbankfiliale in Cleveland, Loretta Mester, ist der Ansicht, dass die US-Notenbank die Zinssätze so lange anheben müsse, bis die hohe Inflation in den USA nachzulassen beginne. Laut Mester befinden sich die USA nicht in einer Rezession, aber die Risiken stiegen. "Wir sind entschlossen, die Inflation zu senken", sagte Loretta Mester bei einer Veranstaltung im Economic Club of Pittsburgh. Sie müsse erst mehrere Monate lang einen nachlassenden Preisdruck beobachten, bevor sie sicher sein könne, dass die Fed Fortschritte mache, sagte sie.

Indiens Notenbank erhöht Leitzins um 50 Basispunkte

Die indische Zentralbank hat ihren Leitzins angehoben, um die hohe Inflation einzudämmen. Der Geldpolitische Ausschuss beschloss, den Reposatz um 50 Basispunkte auf 5,40 Prozent zu erhöhen. Vier der sechs der von Dow Jones Newswires befragten Wirtschaftsexperten hatten mit einer Anhebung um 50 Punkte gerechnet, während die beiden anderen eine Erhöhung um 35 Basispunkte erwarteten.

Bundesregierung einigt sich auf Gasumlage

Die Bundesregierung hat sich auf die angekündigte Gasumlage geeinigt. Das Kabinett habe die befristete Umlage im schriftlichen Umlaufverfahren verabschiedet, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Ziel sei es, in der durch den russischen Angriff auf die Ukraine ausgelösten Energiekrise Insolvenzen und Lieferausfälle in der Gasversorgung zu verhindern und so die Versorgungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft aufrechtzuerhalten.

Gesundheitsminister Lauterbach positiv auf Coronavirus getestet

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Lauterbach sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. "Dem Minister geht es gut, er hat nur leichte Symptome. Er nimmt seine Amtsgeschäfte vorübergehend aus der häuslichen Isolation war." Der 59-Jährige sei vierfach geimpft, erklärte das Ministerium weiter. "Dies zeigt, dass bei der hochansteckenden Omikronvariante eine Infektion selbst bei äußerster Vorsicht nicht vollständig auszuschließen ist.

US-Senat nimmt am Wochenende Beratungen über Klimaschutzpaket auf

Der US-Senat wird von diesem Wochenende an über ein von Präsident Joe Biden gewünschtes, hunderte Milliarden Dollar schweres Klimaschutz- und Sozialpaket beraten. "Ich denke, wir werden einige lange Nächte und umfassende Debatten hier im Plenum haben", sagte der Mehrheitsführer der Demokraten, Chuck Schumer. "Aber am Ende werden wir Demokraten unser Versprechen einlösen, das Gesetz zur Reduzierung der Inflation zu verabschieden."

Lawrow: Russland "bereit" zu Diskussion über Austausch von Basketball-Star Griner

Russland ist nach Angaben von Außenminister Sergej Lawrow bereit, mit Washington über einen Gefangenenaustausch der am Donnerstag verurteilten US-Basketballspielerin Brittney Griner zu diskutieren. Moskau sei "bereit, über das Thema zu sprechen", sagte Lawrow auf einer Pressekonferenz bei einem Besuch in Kambodscha. Für die Gespräche müsse aber ein direkter Kommunikationskanal zwischen den Präsidenten Wladimir Putin und Joe Biden eingehalten werden, der zwischen beiden vereinbart worden sei.

Taiwan: Chinas Militär überschreitet bei Manövern inoffizielle Seegrenze

Das chinesische Militär hat nach Angaben des taiwanischen Militärs am zweiten Tag seiner Militärmanöver mehrfach die inoffizielle Seegrenze zwischen China und Taiwan überschritten. "Mehrere chinesische Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe" hätten die Mittellinie in der Taiwanstraße überquert, erklärte das Verteidigungsministerium in Taipeh.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Juni +1,4% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Juni PROGNOSE: -0,2% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Mai rev +0,2% (vorl: unverändert) gg Vm

Japan/Ausgaben privater Haushalte Juni +3,5% (PROGNOSE: +1,5%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Juni +4,0% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Juni 40,8%

Japan/Konsumneigung Juni +2,0 Pkt gg Vorjahr

Indonesien BIP 2Q +5,44% gg Vorjahr (PROG +5,15%)

Indonesien BIP 1. Hj +5,23% gg Vorjahr

Philippinen Verbraucherpreise Juli +6,4% gg Vorjahr (PROG +6,3%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)