Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex fällt im Juli um 1,4 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Juli gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 1,4 Prozent gefallen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 1,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

Selenskyj warnt nach Angriffen auf Akw vor Atomkatastrophe

Nach den Angriffen auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja hat Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer atomaren Katastrophe gewarnt und Vergleiche zur Tschernobyl-Katastrophe 1986 gezogen. "Die Welt sollte Tschernobyl nicht vergessen und sich daran erinnern, dass das Atomkraftwerk Saporischschja das größte in Europa ist", sagte der ukrainische Staatschef. "Die Tschernobyl-Katastrophe war die Explosion eines Reaktors. Saporischschja hat sechs Reaktoren."

Pentagon: Bis zu 80.000 russische Soldaten in der Ukraine getötet oder verletzt

Bei Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine sind nach Ansicht des US-Verteidigungsministeriums bereits bis zu 80.000 russische Soldaten getötet oder verletzt worden. "Die Russen haben vermutlich 70.000 bis 80.000 Opfer in weniger als sechs Monaten erlitten", sagte der hochrangige Pentagon-Vertreter Colin Kahl vor Journalisten in Washington. Zudem habe die russische Armee "drei- oder viertausend" gepanzerte Fahrzeuge eingebüßt, womöglich habe sie auch bald nicht mehr genug Raketennachschub für ihren Krieg.

Kiew meldet Vereitelung von russischem Anschlag auf Verteidigungsminister

Der ukrainische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben einen Anschlag russischer Spione auf Verteidigungsminister Oleksij Resnikow und den Chef des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, vereitelt. Es seien "Mörder der russischen Spezialdienste verhaftet worden, die Attentate planten", teilte der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU auf dem Onlinedienst Telegram mit. Ein zugleich veröffentlichtes SBU-Video zeigt, wie eine bewaffnete Gruppe zwei Männer in Zivil überwältigt und mit Handschellen fesselt.

UN-Sicherheitsrat befasst sich mit Lage im Gazastreifen

Der UN-Sicherheitsrat hat sich nach der Gewalt der vergangenen Tage in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage im Gazastreifen befasst. Der per Video zugeschaltete UN-Sonderbeauftragte für den Nahen Osten, Tor Wennesland, warnte dabei, die Waffenruhe zwischen Israel und der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad sei "zerbrechlich". Ein Wiederaufflammen der Gewalt hätte "verheerende" Folgen.

Taiwan hält Manöver zur Abwehr eines möglichen chinesischen Angriffs ab

Nach Tagen massiver chinesischer Militärmanöver hat Taiwan seinerseits Übungen zur Abwehr eines möglichen Angriffs abgehalten. Dabei wurden am Dienstag in Taiwans südlichstem Landkreis Pingtung scharfe Artillerie-Munition und Leuchtraketen abgefeuert, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete. Die Übung dauerte nach Angaben eines Armeesprechers etwas weniger als eine Stunde. Für Donnerstag ist ein weiteres Manöver geplant.

FBI durchsucht Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida

Die US-Bundespolizei FBI hat nach Angaben des früheren Präsidenten Donald Trump das Anwesen des Ex-Staatschefs im Bundesstaat Florida durchsucht. Trump erklärte am Montagabend (Ortszeit), sein Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach werde derzeit "von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, durchsucht und besetzt". Der Republikaner sprach von "dunklen Zeiten für unsere Nation" und fügte hinzu: "Sie haben sogar meinen Safe aufgebrochen!"

+++ Konjunkturdaten +++

Philippinen BIP 2Q +7,4% gg Vorjahr (PROG +9,0%)

Philippinen BIP 2Q -0,1% gg Vorquartal

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)