Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte steigen im ersten Halbjahr um 13,4 Prozent

Die deutschen Exporte sind im ersten Halbjahr 2022 zwar deutlich gestiegen, aber die Importe legten noch stärker zu. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wuchsen die Ausfuhren von Waren gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13,4 Prozent auf 763,9 Milliarden Euro. Die Einfuhren erhöhten sich um 26,5 Prozent auf 729,6 Milliarden Euro. Der Außenhandelsüberschuss betrug im ersten Halbjahr 34,3 Milliarden Euro nach 96,5 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.

Frankreichs Arbeitslosenquote steigt im zweiten Quartal leicht

Die Arbeitslosenquote in Frankreich hat im zweiten Quartal 2022 leicht zugelegt. Wie die Statistikbehörde Insee berichtete, erhöhte sich die Quote auf 7,4 (Vorquartal: 7,3) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 7,2 Prozent erwartet. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Laufe des Quartals um 29.000 auf 2,3 Millionen Menschen.

Verdi kritisiert Lindners Entlastungspläne und pocht auf Übergewinnsteuer

Die Debatte über die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zur Entlastung der Bürger hält unvermindert an. Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, kritisierte die Pläne in der Rheinischen Post und forderte stattdessen einen höheren Spitzensteuersatz und eine Übergewinnsteuer für Konzerne. "Von den Steuerplänen Christian Lindners würden in allererster Linie diejenigen profitieren, die hohe Einkommen beziehen und vom Spitzensteuersatz betroffen sind", sagte Werneke.

Italiens Rechtsparteien legen Grundzüge für Regierungsprogramm vor

Italiens Rechtsparteien haben vor den Parlamentswahlen im September Grundzüge eines Regierungsprogramms vorgelegt. Das am Donnerstag vorgestellte 15-Punkte-Programm mit dem Namen "Für Italien" verspricht unter anderem Steuersenkungen, ein entschiedenes Vorgehen gegen die Ankunft von Flüchtlingen aus Afrika und eine weitere Reduzierung der Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen.

IAEA-Chef Grossi fordert vor UN-Sicherheitsrat Zugang zu Akw Saporischschja

Bei der Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, sofortigen Zugang zu der Anlage gefordert. "Dies ist eine schwere Stunde, eine ernste Stunde, und die IAEA muss so schnell wie möglich ihre Mission in Saporischschja vornehmen können", sagte der per Video zugeschaltete Grossi. "Die Zeit drängt", betonte er.

EU schlägt Iran bei Gesprächen über Atomabkommen Zugeständnis vor - Kreise

Die Europäische Union (EU) versucht, die festgefahrenen Gespräche über das Atomabkommen mit dem Iran wieder in Gang zu bringen. Vor diesem Hintergrund wurde Teheran ein bedeutendes neues Zugeständnis vorgeschlagen, das darauf abzielt, eine UN-Untersuchung über die früheren atomaren Aktivitäten der Islamischen Republik schnell zu beenden.

US-Justizminister Garland: Habe Razzia auf Trumps Anwesen "persönlich genehmigt"

Der US-Justizminister und oberste Strafverfolger Merrick Garland hat die FBI-Razzia in der Villa von Ex-Präsident Donald Trump in Florida nach eigenen Angaben "persönlich genehmigt". Es habe einen "hinreichenden Grund" für das historisch einmalige Vorgehen gegen einen ehemaligen US-Präsidenten gegeben, sagte Garland vor Journalisten. Die Durchsuchung von Trumps Privatresidenz Mar-a-Lago hatten führende Vertreter der Republikaner heftig kritisiert.

Kalifornien will mit Maßnahmenpaket Wasserversorgung sicherstellen

Angesichts der langanhaltenden Dürre im Westen der USA hat der Bundesstaat Kalifornien einen Plan für eine Sicherung der Wasserversorgung vorgelegt. Das von Gouverneur Gavin Newsom vorgestellte Maßnahmenpaket sieht unter anderem mehr oberirdische Wasserspeicher, ein besseres Auffangen von Regenwasser, eine bessere Wasseraufbereitung und mehr Meerwasserentsalzung vor.

Bank of Mexiko erhöht Leitzins erneut um 75 Basispunkte

Die mexikanische Notenbank hat zum zehnten Mal in Folge den Leitzins angehoben, nachdem sie ihre Prognosen für die Inflation, die sich auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten befindet, erneut erhöht hat. Der Gouverneursrat beschloss einstimmig, den Zielwert für den Tagesgeldsatz um 75 Basispunkte auf 8,50 Prozent anzuheben, was den Erwartungen entsprach.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Arbeitslosenquote 2Q 7,4% (1Q: 7,3%)

Frankreich/Arbeitslosenquote 2Q PROGNOSE: 7,2%

GB/Industrieproduktion Juni -0,9% gg Vm; +2,4% gg Vj

GB/Industrieproduktion Juni PROG: -1,7% gg Vm, +1,2% gg Vj

GB/Industrieproduktion Mai rev +1,3% gg Vm, +1,8% gg Vj

Schweden Juli Verbraucherpreise +0,1% gg Vormonat

Schweden Juli Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vormonat

Schweden Juli Verbraucherpreise +8,5% gg Vorjahr

Schweden Juli Verbraucherpreise PROGNOSE: +8,6% gg Vorjahr

Malaysia BIP 2Q +8,9% (PROG: +6,3%) gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)