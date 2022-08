Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ifo: Maschinenbauern fehlen zunehmend Fachkräfte

Der deutsche Maschinenbau leidet laut einer Umfrage des Ifo-Instituts unter zunehmendem Fachkräftemangel. Wie die Konjunkturforscher unter Berufung auf ihre Juli-Umfrage schreiben, gaben das 43,0 (April: 38,7) Prozent der befragten Unternehmen der Branche an. "Die Maschinenbauer spüren jetzt die Folgen des Personalabbaus vor und während der Corona-Pandemie", sagt Nicolas Bunde, Branchenexperte am Ifo-Institut. "Jetzt suchen die Betriebe händeringend geeignetes Personal." Nicht nur ausgebildete Mechatroniker, Mechaniker und IT-Spezialisten fehlen demnach, auch bei geringqualifizierten Beschäftigten meldeten erste Unternehmen einen Mangel. 9,4 Prozent der befragten Maschinenbauer sagten das, nach 8,3 im April.

Dürre gefährdet Europas Stromversorgung - Zeitung

Die Dürre gefährdet laut einem Bericht des Handelsblatt zunehmend Europas Stromversorgung, weil gleichzeitig Atomkraftwerke und Wasserkraftwerke ausfallen und das Risiko besteht, dass Kohlekraftwerke nicht mehr versorgt werden können. "Es ist möglich, dass wir in Deutschland vor einer Gasknappheit noch eine Stromknappheit bekommen", sagte Alexander Weiss, Leiter der globalen Energieberatung von McKinsey, dem Handelsblatt. "Es kommen alle denkbaren Faktoren zusammen, die für das Stromerzeugungssystem in Summe eine immense Belastung darstellen."

Übergewinnsteuer könnte bis zu 100 Mrd Euro bringen - Magazin

Eine Übergewinnsteuer für die Öl -, Gas- und Strombranche könnte in Deutschland laut einem Bericht des Spiegel je nach Ausgestaltung Einnahmen von rund 30 bis 100 Milliarden Euro pro Jahr generieren. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Netzwerks Steuergerechtigkeit für die Linken-nahe Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die Höchstsumme von knapp 102 Milliarden Euro ergibt sich demnach aus einer Besteuerung der Übergewinne mit 90 Prozent. Würde der Steuersatz in Deutschland 50 Prozent betragen, wären es noch knapp 57 Milliarden Euro an Einnahmen, bei 25 Prozent gut 28 Milliarden Euro.

US-Justizministerium gegen Veröffentlichung von Dokument zu Razzia bei Trump

Nach der Razzia im Anwesen von Ex-US-Präsident Donald Trump widersetzt sich das Justizministerium Forderungen nach einer Veröffentlichung des Dokuments, mit dem die Behörden den richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatten. Das Ministerium erklärte am Montag, das Dokument müsse zum Schutz "laufender Ermittlungen", bei denen es auch um die nationale Sicherheit gehe, unter Verschluss bleiben. Die eidesstattliche Erklärung der Ermittlungsbehörden enthalte "höchst wichtige und detaillierte Ermittlungs-Fakten", außerdem "hoch-sensible Informationen über Zeugen". Sollte ein Gericht die Veröffentlichung des Dokuments anordnen, müssten so viele Passagen geschwärzt werden, dass der Text keinen bedeutungsvollen Inhalt mehr aufweisen würde, erklärte das Justizministerium.

Russischer Verteidigungsminister spricht mit Guterres über Akw Saporischschja

UN-Generalsekretär António Guterres hat in einem Telefonat mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu über die Lage am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja gesprochen. Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Montag in Moskau, Schoigu habe mit Guterres "über die Bedingungen für den sicheren Betrieb des Atomkraftwerks Saporischschja" gesprochen. Die russische Armee hält das Atomkraftwerk im Südosten der Ukraine seit März besetzt, seit Ende Juli wurde es wiederholt beschossen. Kiew und Moskau machen sich gegenseitig für die Angriffe verantwortlich.

GROßBRITANNIEN

Anträge auf Arbeitslosengeld Juli -10.500

ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Juni +35.000, Quote 3,8%

Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Juni +5,1%

Durchschnittslöhne 3 Mon Juni PROGNOSE: +4,5%

Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Juni +4,7%

Durchschnittslöhne 3 Mon per Mai bestätigt mit +4,4%

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)