EZB/Schnabel: Inflationssorgen genauso groß wie im Juli

Der Inflationsausblick für den Euroraum hat sich nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel gegenüber Juli, als die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen überraschend um 50 Basispunkte anhob, nicht verbessert. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte Schnabel auf die Frage nach ihrer Präferenz für die September-Sitzung des EZB-Rats: "Im Juli haben wir wegen des Inflationsausblick eine Anhebung um 50 Basispunkte beschlossen. Ich sehe momentan keine fundamentale Veränderung des Inflationsausblicks."

Fed-Protokoll: Notenbanker befürworten Anhebung der Zinssätze

Die US-Notenbanker sind bei ihrer Ratssitzung am 26. und 27. Juli der Auffassung gewesen, dass es notwendig sei, den Leitzins hoch genug anzusetzen, um die Wirtschaft zu verlangsamen und die Inflation zu bekämpfen, die nach wie vor weit über ihrem Ziel von 2 Prozent liegt. Dies sei auch unter dem Gesichtspunkt des Risikomanagements klug, weil es den Offenmarktausschuss (FOMC) besser in die Lage versetzen würde, den Leitzins weiter anzuheben auf ein angemessen restriktives Niveau, falls die Inflation höher als erwartet ausfallen sollte. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Protokoll der Beratungen hervor geht, waren "einige" Notenbanker der Meinung, dass das Niveau des Leitzinses weiterhin "unter dem kurzfristigen neutralen Niveau" liege.

Erwerbstätigkeit in Deutschland nimmt im 2. Quartal um 0,3% zu

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat im zweiten Quartal erneut zugenommen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vorquartal saisonbereinigt um 0,3 Prozent auf 45,5 Millionen. Ohne Saisonbereinigung erhöhte sie sich um 0,7 Prozent. und damit etwas schwächer als im Durchschnitt der letzten drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019 (plus 0,9 Prozent). Verglichen mit dem zweiten Quartal 2021 nahm die Erwerbstätigkeit um 1,5 Prozent zu.

Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland im Juni 4,5% unter Vorjahr

Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland hat im Juni um 4,5 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Zahl der Baugenehmigungen im ersten Halbjahr in dieser Relation um 2,1 Prozent. Gleiches galt für die Zahl der Wohnbaugenehmigungen. Gegenüber dem Vormonat nahm die Zahl der Baugenehmigungen im Juni um 1,3 Prozent ab.

Paus dringt für den Herbst auf strukturelle Entlastungen

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hält zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger Einmalzahlungen nicht für ausreichend. "Über Einmalzahlungen werden wir nicht über den Winter kommen", sagte Paus den Sendern RTL und ntv. Notwendig seien vielmehr strukturelle Maßnahmen.

Wissler will rechte Kräfte bei geplanter Montagsdemo in Leipzig nicht akzeptieren

Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler will bei der am 5. September in Leipzig geplanten Montagsdemonstration gegen die Energiepreispolitik der Bundesregierung keine rechten Kräfte akzeptieren. Man dürfe den sozialen Unmut und die Proteste nicht den Rechten überlassen, sagte Wissler am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". Es sei "ureigenste Aufgabe einer linken Partei, darauf hinzuweisen, dass es eine gerechte Verteilung dieser Krisenlasten geben muss."

China schickt Soldaten für gemeinsame Militärübungen nach Russland

China schickt Soldaten für gemeinsame Militärübungen nach Russland. Die Soldaten sollen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Peking im Zuge einer bilateralen Kooperationsvereinbarung mit Moskau am Manöver "Wostok" teilnehmen. Dieses findet nach russischen Angaben zwischen dem 30. August und dem 5. September statt.

USA und Taiwan wollen im Herbst Handelsgespräche beginnen

Die USA und Taiwan wollen im Herbst Handelsgespräche beginnen und damit inmitten wachsender Spannungen mit China ihre Beziehungen vertiefen. Bei den Gesprächen soll es um Themen wie Landwirtschaft, digitalen Handel, Marktregulierung und den Abbau von Handelsbarrieren gehen, wie das Büro der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.

650 Millionen Dollar Strafe wegen Opioid-Krise in den USA

Wegen der Opioid-Krise in den USA sind der Supermarktriese Walmart und zwei Apothekenketten zu einer Strafzahlung von mehr als 650 Millionen Dollar verurteilt worden. Ein Bundesrichter wies Walmart, Walgreens und CVS am Mittwoch an, das Geld an zwei von der Opioid-Krise schwer betroffene Landkreise im Bundesstaat Ohio zu zahlen, wie die Klägeranwälte mitteilten.

Mindestens 16 Tote bei Überschwemmungen in China

Bei schweren Überschwemmungen im Nordwesten Chinas sind laut Medienberichten mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. 36 weitere Menschen galten laut einem Bericht des Staatsfernsehens als vermisst, nachdem heftige Regenfälle am Donnerstag Erdrutsche ausgelöst hatten, die einen Fluss aus seinem Lauf brachten. Rettungskräfte suchten demnach in bergigem Gebiet in der Provinz Qinghai nach Überlebenden und weiteren Opfern.

SCHWEIZ

Juli Handelsbilanz Überschuss 2,417 Mrd CHF

Juli Exporte 21,567 Mrd CHF

Juli Importe 19,150 Mrd CHF

