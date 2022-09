Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang sinkt im Juli um 1,1 Prozent

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat im Juli spürbar abgenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 13,6 (Vormonat: minus 9,0) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, der durch ein außergewöhnlich hohes Bestellniveau gekennzeichnet war. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für Juli einen monatlichen Rückgang um 0,5 Prozent prognostiziert.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Juli um 1,8 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Juli deutlich gefallen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts verringerte er sich gegenüber dem Vormonat um 1,8 Prozent. Der für Juni gemeldete monatliche Anstieg von 3,0 Prozent wurde auf 3,4 Prozent revidiert.

Deutsche Dienstleistungsproduktion steigt im Juni um 9,9 Prozent

Die Produktion im Dienstleistungssektor Deutschlands hat sich im Juni kräftig erhöht. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte sich der Umsatz (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) gegenüber dem Vorjahresmonat preisbereinigt um 9,9 Prozent.

Australische Notenbank erhöht Leitzins um 50 Punkte

Die australische Notenbank hat ihren Leitzins zum vierten Mal in Folge um 50 Basispunkte angehoben. Die Reserve Bank of Australia (RBA) erhöhte die sogenannte Cash Rate auf 2,35 Prozent von 1,85 Prozent und stellte weitere Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation in Aussicht. Seit Mai hat Australiens Zentralbank den Leitzins somit um nunmehr insgesamt 225 Basispunkte angehoben. Das ist die schnellste geldpolitische Straffung seit fast 30 Jahren.

Ministerium: Japan sollte Regeln für Gas-Verteilung erlassen

Angesichts der Gasknappheit in Europa wird auch in Japan über mögliche Einschränkungen nachgedacht. Japan sollte neue Vorschriften in Betracht ziehen, auf deren Basis die Regierung Großverbrauchern anweisen könnte, ihren Erdgasverbrauch in Notfällen zu drosseln, erklärte das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie am Montag. Japan ist für einen Großteil seiner Stromerzeugung auf importiertes Flüssigerdgas (LNG) angewiesen. Außerdem wird Gas in vielen Haushalten zum Kochen verwendet.

Grünen-Chefin schließt dauerhaften Weiterbetrieb deutscher Atomkraftwerke aus

Grünen-Chefin Ricarda Lang hat trotz der Entscheidung von Wirtschaftsminister Robert Habeck, zwei deutsche Atomkraftwerke im Reservebetrieb zu halten, eine dauerhafte Weiternutzung der Kernkraft in Deutschland ausgeschlossen. "Es wird keine Laufzeitverlängerung, keine neuen Brennstäbe geben. An der Entscheidung zum Atomausstieg halten wir fest", sagte Lang der Süddeutschen Zeitung.

Fahgastverband Pro Bahn willmein mehrstufiges Ticketsystem

In der Diskussion um ein Nachfolgeangebot für das Ende August ausgelaufene 9-Euro-Ticket hat der Fahgastverband Pro Bahn ein mehrstufiges Ticketsystem für den öffentlichen Nahverkehr mit kostengünstigen Angeboten für Einkommensschwache gefordert. Der Verband könne sich ein drei- bis vierstufiges Preissystem vorstellen - etwa in Stadt- oder Kreisticket für 29 Euro, ein Regionsticket für 39 Euro, ein Ticket für ein oder mehrere Bundesländer für 49 Euro und ein bundesweit gültiges 69-Euro-Ticket, sagte Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Maskenpflicht in Flugzeugen soll künftig wegfallen

Die Bundesregierung plant einem Medienbericht zufolge die Abschaffung der Maskenpflicht in Flugzeugen. Wie die Welt in ihrer Online-Ausgabe schrieb, soll im Entwurf zum neuen Infektionsschutzgesetz die zunächst geplante Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske auf innerdeutschen Flügen sowie von Zielen aus und in die Bundesrepublik nun doch entfallen. Auf die Änderungen habe die FDP-Fraktion im Bundestag gedrängt.

Slowakische Regierung verliert Mehrheit im Parlament

Die slowakische Mitte-Rechts-Regierung hat ihre Mehrheit im Parlament verloren. "Es beginnt die Zeit einer Minderheitsregierung", erklärte Ministerpräsident Eduard Heger am Montag nach dem Rücktritt des Außenministers, des Bildungs- und des Justizministers seiner Regierung. Die drei Politiker der liberalen Partei Freiheit und Solidarität verließen die Regierung, nachdem deren Chef Richard Sulik bereits vergangene Woche vom Amt des Wirtschaftsministers zurückgetreten war.

Selenskyj hofft nach Wahl von Liz Truss auf anhaltende Unterstützung durch London

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach der Wahl von Liz Truss zur designierten britischen Premierministerin seine Hoffnung auf weitere Unterstützung durch London ausgedrückt. Er hoffe, dass Truss Kiew dabei helfen werde, "alle zerstörischen Bemühungen Russlands auszubremsen", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Unter Truss' Amtsvorgänger Boris Johnson war Großbritannien einer der wichtigsten Verbündeten der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Aug 12,0% - CBS

Niederlande Inflationsrate Juli war 10,3% - CBS

Japan/Ausgaben privater Haushalte Juli +3,4% (PROGNOSE: +4,2%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Juli +1,7% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Juli 60,2%

Japan/Konsumneigung Juli +4,0 Pkt gg Vorjahr

Philippinen Verbraucherpreise Aug +6,3% gg Vorjahr (PROG +6,1%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Aug +4,6% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)