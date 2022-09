Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Hotelbranche setzt Erholung im Juli fort

Die deutsche Hotelbranche hat sich im Juli weiter von der Corona-Krise erholt. Die Beherbergungsbetriebe verbuchten 56,3 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 17,5 Prozent mehr als im Juli des Vorjahres. Das Niveau des Vergleichsmonats vor der Corona-Pandemie wurde aber noch nicht wieder erreicht: Gegenüber diesem Rekordwert lag die Zahl der Übernachtungen im Juli 2022 um 4,2 Prozent niedriger.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im August um 0,4 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im August gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 0,4 Prozent gestiegen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Plus von 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Preisauftrieb in China kühlt sich mit Inlandsnachfrage ab

In China hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im August unerwartet verlangsamt. Angesichts verstärkter Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation deutet das auf eine nachlassende Inlandsnachfrage hin. Der Verbraucherpreisindex stieg im August um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Anstieg von 2,7 Prozent im Juli, teilte das Nationale Amt für Statistik mit. Der Wert lag auch unter dem von den vom Wall Street Journal befragten Ökonomen erwarteten Wachstum von 2,8 Prozent.

Evans: Noch unentschlossen über Umfang der September- Zinserhöhung

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans, ist derzeit noch unentschlossen, in welchem Umfang er eine Zinserhöhung auf der Sitzung der US-Notenbank Ende des Monats unterstützen wird. "Ich habe mich noch nicht entschieden. Nächste Woche erhalten wir einen weiteren Inflationsbericht, der aufschlussreich sein könnte", sagte Evans in einer Telefonkonferenz mit Reportern im Anschluss an eine Rede am College of DuPage in Chicago und bezog sich dabei auf eine Erhöhung des Leitzinses um 0,50 oder 0,75 Prozentpunkte.

Britische Königin Elizabeth II. ist tot

Die britische Königin Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Ihr Nachfolger auf dem Thron ist Prinz Charles. "Die Queen ist heute Nachmittag friedlich in Balmoral gestorben", erklärte der Palast. Der neue König Charles und seine Frau wollten demnach den Abend auf Schloss Balmoral in Schottland bleiben und am Freitag nach London zurückkehren. Am Buckingham-Palast wurden die Flaggen auf Halbmast gesetzt.

Neuer britischer König heißt offiziell Charles III.

Der neue britische König trägt offiziell den Namen Charles III. Das teilte am Donnerstag nach dem Tod von Königin Elizabeth II. das Königshaus mit. Die Queen war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben, ihr ältester Sohn Charles ist nun der britische König. Der neue Monarch würdigte die Queen als "geschätzte Herrscherin und vielgeliebte Mutter". Für ihn und die gesamte Königsfamilie sei ihr Tod mit "größter Trauer" verbunden.

Finnland lehnt Überprüfung türkischer Auslieferungsanträge ab

Nach der Zustimmung der Türkei zum Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens hat das finnische Justizministerium eine Überprüfung bereits abgelehnter türkischer Auslieferungsanträge abgelehnt. Wie die Ministeriumsvertreterin Sonja Varpasuo sagte, forderte Ankara, über sechs abgelehnte Auslieferungsanträge neu zu entscheiden. Die Entscheidungen seien aber endgültig. Der Türkei sei daher mitgeteilt worden, "dass die Fälle nicht neu bewertet werden können".

US-Justizministerium geht gegen Entscheid zu Trump-Dokumenten vor

Das US-Justizministerium will Beschwerde gegen eine richterliche Entscheidung einlegen, derzufolge ein "unabhängiger" Experte die bei Ex-Präsident Donald Trump beschlagnahmten Dokumente sichten soll. Das Ministerium kündigte zudem an, dass es den Beschluss der Richterin aufheben lassen wolle, die den Behörden den Zugriff auf beschlagnahmte, streng geheime Dokumenten für ihre Ermittlungen untersagt hatte. Die Dokumente gehörten der Exekutive und nicht dem Ex-Präsidenten, argumentiert das Ministerium.

Anklage gegen Trumps Ex-Berater Steve Bannon erhoben

Der frühere Chefstratege von Ex-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, ist wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Mauerbau an der Grenze zu Mexiko angeklagt worden. Bannon und einer Organisation namens "We Build The Wall" (Wir bauen die Mauer) wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft von New York unter anderem Geldwäsche und Betrug vorgeworfen. Sie sollen ein Jahr lang mit falschen Versprechungen mehr als 15 Millionen Dollar von Spendern gesammelt haben.

Nordkorea erlaubt atomaren Erstschlag per Gesetz

Nordkorea hat per Gesetz einen atomaren Präventivschlag für zulässig erklärt. Zugleich stufte das isolierte Land seinen Status als Atomwaffen-Staat als "irreversibel" ein, wie staatliche Medien berichteten. Die Ankündigung erfolgte vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen Nord- und Südkorea.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Juli -1,6% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Juli PROGNOSE: -0,5% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Juni rev +1,2% (vorl: +1,4%) gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Aug -0,5% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Aug +4,7% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Aug PROG: -0,4% gg Vm, +4,9% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Aug -0,2% gg Vm, +6,5% gg Vj

US/Verbraucherkredite Juli plus 23,8 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Juni revidiert plus 39,1 Mrd USD (vorl: plus 40,1 Mrd USD)

