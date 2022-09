Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Konjunktur im August mit Anzeichen der Besserung

Chinas Wirtschaftstätigkeit hat im August Anzeichen einer Verbesserung gezeigt und die Markterwartungen übertroffen. Die Maßnahmen der Regierung zur Unterstützung des Wachstums haben begonnen zu greifen, so das nationale Statistikamt. Die chinesische Industrieproduktion stieg im August um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit stärker als im Juli (3,8 Prozent), wie es in der Mitteilung der Behörde heißt. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für den vergangenen Monat ein Wachstum der Industrieproduktion von 4 Prozent erwartet.

Australiens Notenbank deutet für Zukunft langsamere Zinserhöhungen an

Die australische Notenbank wird die Zinsen wohl weiter erhöhen, das Tempo dabei aber wahrscheinlich drosseln. "Was die Aussichten für die Zinssätze anbelangt, geht der Vorstand der Reserve Bank davon aus, dass weitere Erhöhungen erforderlich sein werden, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen", sagte der Gouverneur der Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, in seiner Eröffnungserklärung vor dem ständigen Wirtschaftsausschuss des Repräsentantenhauses am Freitag.

Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland fällt im Juli

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im Juli gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 30.653 Wohnungen genehmigt. Das waren 2,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Von Januar bis Juli wurden damit insgesamt 216.425 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt. Dies waren 2,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Lindner: Hauptsorge ist, dass Inflation sich aus Verankerung lösen könnte

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor langfristigen Schäden für die Wirtschaft gewarnt, sollte die Inflation nicht unter Kontrolle geraten. "Meine Hauptsorge ist, dass die Inflation sich aus ihrer Verankerung, wie man sagt, lösen könnte, dass sie also dauerhaft galoppiert, dass man sie nicht unter Kontrolle bekommt", sagte Lindner bei der Veranstaltung "RND vor Ort" in Hannover. Inflation sei das größte wirtschaftliche Risiko, und ihre Bekämpfung sei die große Priorität. "Sie darf sich nicht aus ihrem Anker lösen", betonte Lindner.

Von der Leyen hält Prozess vor Strafgerichtshof gegen Putin für möglich

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kann sich vorstellen, dass es zu einem Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin kommt. "Ich halte das für möglich", sagte von der Leyen bei Bild TV. Die Kommissionspräsidentin appellierte zudem an die europäischen Staaten, der Ukraine auch westliche Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen.

Selenskyj: Massengrab in zurückeroberter ukrainischer Stadt Isjum entdeckt

In der durch die ukrainische Armee zurückeroberten Stadt Isjum ist laut Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Massengrab gefunden worden. "Wir wollen, dass die Welt weiß, was die russische Besatzung angerichtet hat", sagte Selenskyj, ohne Details zur Anzahl der Leichen oder der Todesursache zu nennen. Die Ermittlungen hätten begonnen, am Freitag sollten erste Erkenntnisse vorliegen. Präsidialamtschef Andrij Jermak warf den russischen Truppen Mord vor und veröffentlichte ein Foto von einem Waldgebiet mit grob gezimmerten Holzkreuzen.

USA stellen weitere 600 Mio Dollar Militärhilfe für Ukraine bereit

Die US-Regierung hat weitere Militärhilfe für die Ukraine im Umfang von 600 Millionen Dollar angekündigt. Das neueste Hilfspaket umfasst militärische Ausrüstung und Unterstützung sowie Ausbildung, wie das Weiße Haus mitteilte. Geliefert werden sollen nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums unter anderem 37.000 Schuss Artilleriemunition sowie vier Artillerie-Abwehrradaranlagen. Auch weitere Munition für die von den USA bereits gelieferten Himars-Raketenwerfersysteme werde bereitgestellt.

US-Richterin ernennt Sondergutachter in Trump-Aktenaffäre

In der Affäre um im Privatanwesen von Ex-US-Präsident Donald Trump beschlagnahmte Geheimunterlagen hat eine US-Richterin einen Sondergutachter zur Prüfung der Dokumente ernannt. Richterin Aileen Cannon entschied, der New Yorker Bundesrichter Raymond Dearie solle die Unterlagen sichten. Das US-Justizministerium hatte sich in der vergangenen Woche mit der Ernennung des von Trump vorgeschlagenen Kandidaten einverstanden erklärt.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Einzelhandelsumsatz Aug -1,6% gg Vm; -5,4% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Aug PROG: -1,4% gg Vm; -4,7% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Aug -1,6% gg Vm; -5,0% gg Vj

