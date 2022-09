Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbestand der deutschen Industrie auf neuem Rekordhoch

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Juli weiter gestiegen und hat ein neues Rekordniveau erreicht. Verglichen mit dem Vormonat legte er kalender- und saisonbereinigt um 0,7 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war der Auftragsbestand kalenderbereinigt 12,6 Prozent höher. "Damit hat der Auftragsbestand des verarbeitenden Gewerbes einen neuen Höchststand seit Beginn der Erfassung im Jahr 2015 erreicht", erklärte Destatis.

Gastgewerbe verbucht realen Umsatzrückgang im Juli

Der reale Umsatz im deutschen Gastgewerbe ist im Juli gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent gesunken. Nominal wurde jedoch ein Anstieg um 0,4 Prozent verzeichnet, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Im Jahresvergleich lag der Umsatz real 10,2 Prozent und nominal 19,0 Prozent höher. Gegenüber Juli 2019, dem Vergleichsmonat vor der Corona-Krise, lag der Gastgewerbeumsatz im Juli real 9,3 Prozent niedriger und nominal 4,3 Prozent höher.

Lane: EZB hebt Zinsen noch einige Male an

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane noch einige Male erhöhen müssen. In einem Interview mit einem irischen Rundfunksender RTE sagte Lane am Wochenende, diese Zinsschritte könnten sich bis in kommende Jahr hinein ziehen. "Die Inflation wird nun auch von der Nachfrage ausgelöst, das war von sechs oder neun Monaten noch nicht der Fall", sagte er. Lane zufolge ist eine "leichte Rezession" nicht auszuschließen.

Polen will Kürzung von EU-Fördermitteln für Ungarn verhindern

Polen will sich der geplanten Kürzung von EU-Fördermitteln für Ungarn entgegenstellen. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte vor Journalisten, sein Land werde sich "mit aller Kraft jedem Vorhaben der europäischen Institutionen widersetzen, auf absolut unzulässige Weise einem Mitgliedsland Mittel vorzuenthalten, im vorliegenden Fall Ungarn". Die EU-Kommission hatte zuvor vorgeschlagen, wegen Korruptionsvorwürfen 7,5 Milliarden Euro an EU-Hilfen für Ungarn einzufrieren.

Biden lässt erneute Kandidatur im Jahr 2024 offen

US-Präsident Joe Biden hat in einem Interview entgegen früherer Aussagen offengelassen, ob er bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 erneut kandidiert. In einem am Sonntag (Ortszeit) im US-Sender CBS übertragenen Interview sagte der 79-Jährige, es sei zwar seine "Absicht", wiedergewählt zu werden - ergänzte aber: "Das ist nur die Absicht. Ob ich fest entschlossen bin, wieder anzutreten? Das muss sich noch zeigen."

Biden bekräftigt Unterstützung Taiwans im Angriffsfall

US-Präsident Joe Biden hat Taiwan erneut militärische Unterstützung im Falle eines Angriffs zugesichert. Auf die Frage in einem Fernsehinterview des Senders CBS, ob die US-Streitkräfte Taiwan verteidigen würden, antwortete Biden: "Ja, wenn es tatsächlich zu einem noch nie dagewesenen Angriff käme." Ein Sprecher des Weißen Hauses betonte später jedoch, die Taiwan-Politik der US-Regierung habe sich nicht geändert.

Biden erklärt Corona-Pandemie in den USA für beendet

Präsident Joe Biden hat die Corona-Pandemie in den USA für beendet erklärt. "Die Pandemie ist vorbei. Wir haben immer noch ein Problem mit Corona. Wir arbeiten noch viel daran, aber die Pandemie ist vorbei", sagte er in der Sendung "60 Minutes" des Senders CBS. Niemand trage mehr eine Maske, und "jeder scheint in ziemlich guter Verfassung zu sein". Bidens Äußerungen könnten innerhalb seiner eigenen Regierung für einigen Wirbel sorgen.

Hurrikan "Fiona" sorgt für völligen Stromausfall und Schäden in Puerto Rico

Der Hurrikan "Fiona" hat in Puerto Rico einen kompletten Stromausfall und massive Schäden verursacht. Heftige Regenfälle hätten Erdrutsche ausgelöst, sagte Gouverneur Pedro Pierluisi auf einer Pressekonferenz. "Die Schäden sind in mehreren Regionen katastrophal." Straßen seien durch umgestürzte Bäume und Strommasten blockiert. In der Stadt Utuado stürzte zudem eine Brücke ein.

Lockdown in chinesischer Millionenstadt Chengdu aufgehoben

In der Millionenmetropole Chengdu im Südwesten Chinas haben die Behörden einen mehr als zwei Wochen langen Corona-Lockdown beendet. "Dank der gemeinsamen Anstrengungen der gesamten Bevölkerung wurde die Epidemie wirksam kontrolliert", erklärte die Stadtregierung von Chengdu. Während des Lockdowns in der Stadt mit über 16 Millionen Einwohnern waren Schulen und Geschäfte geschlossen und die Einwohner gezwungen, zu Hause zu bleiben. Am Montag sollten Behörden, der öffentliche Nahverkehr und Unternehmen ihren Betrieb erstmals seit ihrer Schließung am 1. September wieder aufnehmen.

