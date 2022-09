Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Fed hebt Zins um 75 Basispunkte an - weitere Schritte erwartet

Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet deutlich gestrafft und rechnet für die nächsten beiden Jahre mit einer stärkeren Straffung als bisher - und mit keiner Rezession. Fed-Chairman Powell sagte allerdings: "Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Rezession ist." Der Offenmarktausschuss FOMC beschloss eine Anhebung des Zielsatzes für Fed Funds um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 3,00 bis 3,25 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Das entsprach den Prognosen von Analysten und auch den Markterwartungen. Der Beschluss fiel einstimmig. Powell machte deutlich, dass die Fed bei der Straffung ihrer Politik weiterhin Tempo machen will, wenngleich konkrete Beschlüsse nur von Sitzung zu Sitzung gefasst würden.

Bank of Japan hält an lockerer Geldpolitik fest

Die Bank of Japan (BoJ) hält trotz der Yen-Schwäche an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Die Notenbank beließ am Donnerstag die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent und ihr Ziel für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen bei etwa Null. Japanische Offizielle haben in diesem Monat ihre verbalen Interventionen in Bezug auf die Währung verstärkt.

Brasiliens Zentralbank lässt Leitzins unverändert

Die brasilianische Zentralbank hat den Leitzins das erste Mal seit Anfang 2021 nicht erhöht. Der geldpolitische Ausschuss, bekannt als Copom, hielt den Selic-Satz bei 13,75 Prozent, nachdem der Zins zwölf Mal in Folge angehoben worden war. Die Notenbanker erklärten aber, dass weitere geldpolitische Straffungen anstünden, sofern die Inflation sich nicht wie erwartet verlangsame.

EZB/Schnabel warnt Politik vor zu breiter Entlastung

EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat die Regierungen des Euroraums davor gewarnt, ihre Bürger zu pauschal von den Wirkungen der hohen Energiepreise zu entlasten. "Entlasten die Regierungen die breite Masse der Bevölkerung, kann das die Nachfrage anregen und die Inflation weiter erhöhen. Dann müssten wir die Zinsen womöglich noch stärker anheben", sagte Schnabel der Website T-Online . Aus politischer Sicht möge es vorteilhaft sein, einen großen Teil der Wählerschaft mit einem Entlastungspaket zu begünstigen. "Dennoch sollten wir immer im Hinterkopf behalten: Langfristig müssen diese Kosten gemeinsam getragen werden", gab sie zu bedenken.

EU-Außenminister beraten in New York über Ukraine-Krieg und mögliche Sanktionen

Die EU-Außenminister befassen sich noch am Mittwoch bei einem Sondertreffen am Rande der UN-Generaldebatte mit der jüngsten Eskalation im Ukraine-Krieg - und wollen dabei auch über mögliche neue Sanktionen gegen Russland sprechen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte in New York, er habe das für den Abend (Ortszeit) geplante Treffen einberufen. Die Drohung des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit einem möglichen Einsatz von Atomwaffen nannte er "inakzeptabel".

Aktivisten: Mehr als 1.000 Festnahmen bei Protesten in Russland

Bei Demonstrationen gegen die Teilmobilmachung in Russland sind nach Angaben von Aktivisten landesweit mehr als 1.000 Menschen festgenommen worden. Es habe bei spontanen Protesten in mindestens 38 Städten am Mittwoch mindestens 1.054 Festnahmen gegeben, erklärte die Organisation OVD-Info, die Festnahmen in Russland dokumentiert. Es sind die größten Proteste in Russland seit den Demonstrationen, die es Ende Februar nach Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine gegeben hatte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)