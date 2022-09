Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Hohe Gaspreise belasten Düngemittelindustrie massiv

Die hohen Gaspreise belasten massiv den Absatz von Düngemitteln in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging die Menge der in Deutschland in den Verkehr gebrachten Düngemittel im zweiten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal stark zurück. So halbierte sich der Inlandsabsatz von Phosphat-Dünger gegenüber dem Vorjahresquartal (minus 50,6 Prozent) auf 14.000 Tonnen des darin enthaltenen Nährstoffs Phosphat.

Zahl der "Green Jobs" in Deutschland wächst

Die Zahl der sogenannten "Green Jobs" in Deutschland wächst. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, haben im Jahr 2020 rund 311.000 Beschäftigte (gemessen in Vollzeitäquivalenten) in "Green Jobs" gearbeitet, also Güter und Leistungen zum Schutz der Umwelt produziert. Damit stieg deren Zahl gegenüber 2019 um 6.000 oder 2,0 Prozent.

PBoC will Risikoreserveanforderungen für Finanzinstitute erhöhen

Die chinesische Zentralbank will die Risikoreserveanforderungen für Finanzinstitute bei Devisentermingeschäften erhöhen. Die People's Bank of China (PBoC) teilte mit, dass die Risikoreserveanforderung für Devisentermingeschäfte von derzeit 0 Prozent auf 20 Prozent angehoben werde. Der Schritt, der nach Angaben der Zentralbank darauf abziele, die Erwartungen auf dem Devisenmarkt zu stabilisieren, werde am Mittwoch in Kraft treten.

Esken rechnet diese Woche mit "Ende der Gasumlage"

Angesichts der zunehmenden Zweifel in der Koalition rechnet die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken in dieser Woche mit einem Aus für die umstrittene Gasumlage. "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Woche zum Ende der Gasumlage kommen", sagte Esken am Sonntagabend im "Bericht aus Berlin" der ARD. Sie sprach sich zudem für eine Verstaatlichung der Energieversorger aus. Zuvor hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Gasumlage in Frage gestellt.

Historischer Sieg der Ultrarechten bei Parlamentswahl in Italien

Giorgia Meloni und ihre Rechtsaußen-Partei Fratelli d'Italia (FDI) haben dem rechten Lager in Italien einen historischen Sieg beschert. Nachwahlbefragungen zufolge erhielt die FDI bei der Parlamentswahl am Sonntag rund ein Viertel aller Stimmen und wird damit stärkste Kraft. Zusammen mit ihren Bündnispartnern, der rechtsnationalen Lega und der Forza Italia (FI), könnte sie auf bis zu 47 Prozent der Stimmen kommen.

Ultrarechte Meloni erhebt Anspruch auf Regierungsbildung in Italien

Nach dem starken Abschneiden der ultrarechten Fratelli d'Italia bei der Parlamentswahl in Italien hat Parteichefin Georgia Meloni Anspruch auf die Bildung der nächsten Regierung erhoben. "Die Italiener haben eine klare Botschaft zugunsten einer rechten Regierung unter Führung von Fratelli d'Italia ausgesendet", sagte Meloni in der Nacht zum Montag vor Journalisten in Rom. "Wir werden für alle regieren", fügte sie hinzu.

EU-Politiker warnen vor italienischer Regierung unter Führung Melonis

Führende EU-Abgeordnete warnen nach der Parlamentswahl in Italien vor einer Regierung, die von der rechtsnationalen Partei Giorgia Melonis angeführt wird. "Giorgia Meloni wird eine Ministerpräsidentin sein, deren politische Vorbilder Viktor Orban und Donald Trump heißen", sagte Katharina Barley (SPD), Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments, der Zeitung Welt. Der Wahlsieg des Bündnisses von Rechts-Mitte-Parteien in Italien sei deshalb "besorgniserregend".

EU verurteilt Irans Vorgehen gegen Demonstranten als "inakzeptabel"

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Proteste im Iran scharf kritisiert. "Für die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten ist der umfassende und unverhältnismäßige Einsatz von Gewalt gegen friedliche Demonstranten ungerechtfertigt und inakzeptabel", erklärte er. Die Einschränkung des Zugangs zu Internet und Online-Diensten sei "ein weiterer Grund zur Sorge, da dies unverhohlen die Freiheit der Meinungsäußerung verletzt."

USA warnen Russland vor "katastrophalen Konsequenzen" eines Atomangriffs

Die USA haben Russland sowohl öffentlich als auch in vertraulichen Gesprächen vor "katastrophalen" Konsequenzen eines Atomwaffen-Einsatzes gewarnt. "Wir haben den Russen sehr deutlich öffentlich und auch unter vier Augen gesagt, dass sie das Geschwätz über Atomwaffen sein lassen sollen", sagte US-Außenminister Antony Blinken in einem Interview der Sendung "60 Minutes" von CBS News.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)