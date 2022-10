Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

HDE: Verbraucherstimmung setzt Sinkflug fort

Der Negativtrend bei der Verbraucherstimmung hält nach einer Erhebung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) im Oktober an. Wie der Verband mitteilte, ging das Konsumbarometer des HDE den dritten Monat in Folge zurück und erreichte mit 84,14 Punkten erneut ein Allzeittief. "Der Index befindet sich damit in einem Abwärtstrend, der nach der Verlangsamung im Sommer nun in den Herbstmonaten an Fahrt gewinnt", erklärte der HDE. Es sei zu erwarten, "dass sich der Pessimismus der Verbraucherinnen und Verbraucher in den nächsten Monaten negativ auf den privaten Konsum auswirken wird".

Australiens Notenbank drosselt Tempo der Zinserhöhungen

Die australische Notenbank hat die Zinsen weiter erhöht. Mit einer Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 2,60 Prozent drosselte sie aber das Tempo der Zinserhöhungen, was die Reserve Bank of Australia (RBA) mit dem sich eintrübenden Ausblick für die Weltwirtschaft und der wachsenden Sorge um schrumpfende Haushaltsbudgets begründete. Die meisten Ökonomen hatten nach Juni, Juli, August und September einen weiteren Zinsschritt um 50 Basispunkte prognostiziert.

Williams warnt vor hartnäckigem Preisdruck

Auch wenn einiges darauf hindeutet, dass der Preisauftrieb in den USA nachlässt, ist die Basisinflation nach Meinung eines hochrangigen Vertreters der US-Notenbank immer noch zu hoch. Daher dürfte eine längere Phase hoher Zinsen notwendig sein, erwartet der Präsident der Federal Reserve of New York, John Williams. Wie aus einem vorab veröffentlichten Text einer Rede hervorgeht, die Williams vor der U.S. Hispanic Chamber of Commerce in Phoenix halten sollte, zeigen die Bemühungen der Fed, die Nachfrage zu dämpfen, schon Wirkung.

Lindner weist Ruf nach EU-Schuldenfonds zurück

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Forderung der EU-Kommissare Paolo Gentiloni und Thierry Breton nach einem EU-Schuldenfonds abgelehnt. "Gemeinsame Schulden helfen uns nicht bei der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und auch bei der nachhaltigen Finanzierung der Staaten", sagte Lindner im ZDF-Morgenmagazin. Der Ruf werde schnell erhoben, man müsse jedoch an die Probleme herangehen, wie etwa an die Gestaltung des Strommarkts. "Ich glaube, dass die gemeinsame Schuldenfinanzierung kein Lösungsbeitrag sein wird, sagte Lindner vor einem Treffen der EU-Finanzminister in Luxemburg.

Deutsche EU-Politiker fordern "Winterschlaf" für EU-Parlament

Deutsche EU-Abgeordnete verschiedener Parteien haben angesichts explodierender Energiepreise auch das EU-Parlament zu Sparmaßnahmen aufgerufen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, forderten deutsche EU-Abgeordnete über die Parteigrenzen hinweg eine Aussetzung des Parlamentsbetriebes in der französischen Stadt Straßburg. Über die Wintermonate solle das Parlament stattdessen in Brüssel zusammenkommen. "Bis zum Frühjahr sollten wir nur noch in Brüssel tagen", sagte demnach der CDU-Umweltpolitiker Peter Liese(CDU).

EU-Kommission hält Stromausfälle und andere Notlagen in Europa für möglich

Angesichts des Ukraine-Krieges und der Energiekrise hält die EU-Kommission Stromausfälle und andere Notlagen innerhalb der EU für möglich. "Es ist gut möglich, dass Katastrophenhilfe auch innerhalb der EU nötig wird", sagte der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarcic, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Schweden errichtet Sperrzone rund um Pipeline-Lecks

Im Zuge der Untersuchung der Lecks an den Nord-Stream-Gaspipelines hat die schwedische Küstenwache mit der Absperrung der betroffenen Zone begonnen. In einem Radius von fünf Seemeilen (9,26 Kilometern) rund um die Lecks sei Schiffen die Durchfahrt sowie das Ankerlassen verboten, teilte die Küstenwache mit. Außerdem seien dort die Fischerei, der Betrieb von Unterwasserfahrzeugen sowie geophysische Erkundungen bis auf Weiteres untersagt.

Musk sorgt mit Ukraine-Friedensplan und Twitter-Abstimmung für Empörung

High-Tech-Milliardär Elon Musk hat mit einem Plan für "Frieden" in der Ukraine und einer Twitter-Abstimmung über seine Vorschläge die Wut der ukrainischen Regierung auf sich gezogen. Der Tesla-Chef ließ seine mehr als 107 Millionen Follower auf Twitter über einen Vier-Punkte-Plan abstimmen, der unter anderem neue Abstimmungen in den von Russland annektierten Gebieten in der Ukraine unter UN-Aufsicht vorschlägt.

USA kündigen weitere Sanktionen gegen den Iran an

Die USA haben weitere Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Die Maßnahmen seien eine Reaktion auf das gewaltsame Vorgehen gegen "friedliche Demonstranten" im Land, erklärte US-Präsident Joe Biden in Washington. Schon in dieser Woche wird Washington demzufolge "Gewalttätern gegen friedliche Demonstranten" weitere Sanktionen auferlegen. Nähere Angaben dazu machte Biden nicht, sagte aber in der Erklärung, die USA würden "weiterhin iranische Beamte zur Rechenschaft ziehen und die Rechte der Iraner auf freie Proteste unterstützen".

Trump verklagt CNN auf Schadensersatz

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat den US-Nachrichtensender CNN auf Schadensersatz in Höhe von 475 Millionen Dollar wegen Verleumdung verklagt. Der TV-Sender befürchte angeblich seine erneute Präsidentschaftskandidatur für das Jahr 2024 und wolle daher eine Kampagne der "Verleumdung und üblen Nachrede" gegen ihn führen, heißt es in der bei einem US-Bezirksgericht in Florida eingereichten Klage.

Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab - Japan fordert Bewohner zu Evakuierung auf

Japan hat nach dem Abschuss einer ballistischen Rakete aus Nordkorea die Bewohner im Nordosten seines Landes zur Evakuierung aufgerufen. "Nordkorea scheint eine Rakete abgeschossen zu haben. Bitte evakuieren Sie sich in Gebäude oder Kellerräume", teilte die Regierung in einer Warnung mit. Japans Ministerpräsident Fumio Kishida bezeichnete den Vorfall als "Gewaltakt". Der südkoreanische Generalstab bestätigte die Erhöhung der militärischen Bereitschaft.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Sep +2,8% (PROG: +2,8%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Sep +2,8% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Sep +0,3% gg Vm

Brasilien Handelsbilanz Sep Überschuss 3,99 Mrd USD (Aug: Überschuss 4,16 Mrd USD)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)