Großhandelspreise steigen im September um 19,9 Prozent zum Vorjahr

Stark gestiegene Preise für viele Rohstoffe und Vorprodukte haben im September für einen kräftigen Anstieg der Preise im deutschen Großhandel gesorgt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Preise um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 19,9 Prozent höher als im Vorjahr. Die Jahresrate ist damit wieder höher ausgefallen als in den Vormonaten: Im August hatte sie 18,9 Prozent betragen und im Juli 19,5 Prozent.

Deutsche Dienstleistungsproduktion steigt im Juli

Die Produktion im Dienstleistungssektor Deutschlands hat sich im Juli erhöht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Umsatz (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,6 Prozent. Binnen Jahresfrist lag der Umsatz um 10,2 Prozent höher.

Ifo: Geschäftsklima in der chemischen Industrie trübt sich weiter ein

Das Geschäftsklima in der chemischen Industrie hat sich angesichts der hohen Energiepreise weiter eingetrübt. Nach einer Umfrage des Ifo-Instituts fiel das Geschäftsklima im September auf minus 36,7 Punkte, nach minus 33,1 im August. Die Erwartungen für die kommenden Monate fielen auf den schlechtesten Wert seit 1991. Die Pläne für die Produktion gingen zurück, der Wert fiel im September auf minus 46,0 Punkte, nach minus 37,7 Punkten im August. Das ist so tief wie noch nie seit 1991, wie Ifo erklärte.

Preisauftrieb in Chinas steigt im September sprunghaft an

Die Inflation der Verbraucherpreise in China hat im September so stark angezogen wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr, was auf höhere Preise für Schweinefleisch und andere Lebensmittel zurückzuführen ist. Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im vergangenen Monat um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Anstieg von 2,5 Prozent im August, wie das Amt für Statistik mitteilte. Der Wert markiert den stärksten Anstieg seit April 2020.

Japan bekräftigt Bereitschaft zu Intervention auf dem Devisenmarkt

Japans Finanzminister hat seine Bereitschaft bekräftigt, Maßnahmen zu ergreifen, um die starke Abwertung des Yen zu stoppen. Die japanische Währung war nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten gegenüber dem Dollar stark gefallen. "Wir werden angemessene Maßnahmen ergreifen, wenn es zu übermäßigen Bewegungen" auf dem Devisenmarkt kommt, sagte Finanzminister Shunichi Suzuki auf einer Pressekonferenz in Washington D.C..

U-Ausschuss zu Kapitol-Erstürmung lädt Trump vor

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols wird den früheren Präsidenten Donald Trump vorladen. Dafür stimmten die Mitglieder des Gremiums einstimmig in einer öffentlichen Sitzung. Der Ausschussvorsitzende Bennie Thompson sagte, das Gremium sei verpflichtet, sich um eine Aussage Trumps zu bemühen.

Trump erleidet in Streit um Dokumente Niederlage vor Supreme Court

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Streit um in seiner Villa beschlagnahmte offizielle Dokumente eine Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof der USA erlitten. Der Supreme Court in Washington lehnte einen Antrag Trumps ab, sich in den Fall einzuschalten, wie das Gericht mitteilte. Konkret ging es um die Frage, ob ein Sondergutachter Zugriff auf rund hundert in Trumps Luxusanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida beschlagnahmte Geheimdokumente erhält.

Singapur BIP 3Q bereinigt +1,5% gg Vorquartal (PROG: +0,7%)

Singapur BIP 3Q +4,4% gg Vorjahr (PROG: +3,7%)

October 14, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)