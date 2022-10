Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Nagel: EZB muss entschlossen gegen Inflation vorgehen

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel dringt auf ein entschlossenes Vorgehen gegen die Rekordinflation in der Eurozone . "Die geldpolitischen Entscheidungsträger können nicht davon ausgehen, dass sich die Inflation von selbst wieder normalisiert", sagte das EZB-Ratsmitglied in einer Rede an der Havard University. "Im Gegenteil, wir müssen entschlossen handeln, um zu verhindern, dass sich die Inflation im Euroraum verfestigt." Die Inflation in der Eurozone hat im September mit 10,0 Prozent ein neues Rekordhoch erreicht.

BoE dürfte Verkauf von Staatsanleihen aufschieben - FT

Die Bank of England (BoE) wird einem Pressebericht zufolge den Verkauf von Staatsanleihen in Milliardenhöhe wahrscheinlich verschieben, um nach dem gescheiterten "Mini-Budget" der Regierung für mehr Stabilität auf den Märkten zu sorgen. Die Financial Times (FT) berichtete, dass die Spitzenvertreter der Notenbank zu dieser Ansicht gekommen seien, nachdem sie den Markt für Staatsanleihen in den letzten Wochen als "sehr angespannt" eingeschätzt hätten.

Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland fällt im August

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im August gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 28.190 Wohnungen genehmigt. Das waren 9,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Für den Zeitraum Januar bis August ergab sich ein Rückgang um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 244.605 Baugenehmigungen.

Gastgewerbe verbucht leichten Umsatzrückgang im August

Der Umsatz im deutschen Gastgewerbe ist im August trotz der hohen Inflation nur leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, reduzierte sich der Umsatz real um 0,6 Prozent und nominal um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich lag der Umsatz real 16,9 Prozent und nominal 26,2 Prozent höher.

Scholz spricht Machtwort - drei Atomkraftwerke laufen bis April

Im Atomstreit der Ampel-Koalition hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Machtwort gesprochen: Alle drei noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke sollen bis Mitte April 2023 laufen können, heißt es in einem Schreiben von Scholz an das Bundeskabinett. Der Kanzler berief sich dabei auf seine Richtlinienkompetenz innerhalb der Bundesregierung. "Es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland über den 31.12.2022 hinaus bis längstens zum 15.4.2023 zu ermöglichen", heißt es in dem Schreiben von Scholz.

Habeck will Scholz-Machtwort zu Akw-Laufzeiten akzeptieren

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Anweisung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Koalitionsstreit um die Akw-Laufzeiten akzeptieren. Die von Scholz getroffene Entscheidung sei "ein Weg, mit dem ich gut arbeiten und leben kann", sagte Habeck in den ARD-Tagesthemen. Scholz hatte angesichts des festgefahrenen Streits zwischen den Grünen und der FDP in der Atomfrage zuvor entschieden, dass alle drei noch am Netz befindlichen deutschen Kernkraftwerke bis Mitte April 2023 laufen können.

Grüne sehen nach Scholz' Akw-Entscheidung Gesprächsbedarf

Die Grünen reagieren zurückhaltend auf die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke bis April 2023. "Das Akw Emsland ist für die Netzstabilität nicht erforderlich", schrieb die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang auf Twitter. "Entsprechend halten wir den Weiterbetrieb für nicht notwendig. Der Kanzler hat nun von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht. Wir werden dazu Gespräche führen."

Energiebranche begrüßt Machtwort des Kanzlers bei Akw-Laufzeiten

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) begrüßt, dass Bundeskanzler Olaf Scholz von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch macht und die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert. "Es ist gut, dass der Bundeskanzler eine Entscheidung getroffen hat", sagte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae. "Die Bundesregierung sollte sich jetzt wieder mit aller Kraft den notwendigen schnellen Entscheidungen für eine kurz- und langfristig sichere, bezahlbare und klimafreundliche Energieversorgung widmen."

Niedersachsens Umweltminister kritisiert Scholz' Plan für Akw Emsland

Die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), den Weiterbetrieb aller drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke bis Mitte April zu ermöglichen, stößt in Niedersachsen auf Skepsis. "Zur Lösung der aktuellen Herausforderungen wird das Akw Emsland keinen wirklichen Beitrag leisten", erklärte der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD). Das Kraftwerk liegt in seinem Bundesland; Lies ist zuständig für die Atomaufsicht und auch für das Thema Energie. "Wir haben im Norden nicht den Bedarf und schon jetzt sind die Brennstäbe im Wesentlichen aufgebraucht und die Leistung wird runtergefahren", führte Lies aus.

Britische Premierministerin entschuldigt sich für "Fehler"

Die britische Premierministerin Liz Truss hat sich für "Fehler" im Zusammenhang mit ihren Steuerplänen entschuldigt. "Ich möchte meine Verantwortung akzeptieren und mich für die Fehler, die gemacht wurden, entschuldigen", sagte die Parteichefin der Konservativen in einem ausgestrahlten Interview mit der BBC. Die Regierung sei bei den geplanten Reformen "zu schnell zu weit gegangen".

Russland entsendet 9.000 Soldaten für gemeinsamen Truppenverbund nach Belarus

Für einen gemeinsamen Militärverbund von Belarus und Russland sollen nach Angaben von Minsk bis zu 9.000 russische Soldaten und rund 170 Panzer in Belarus stationiert werden. Neben dieser "Gesamtzahl" russischer Soldaten werde Russland auch "etwa 170 Panzer, bis zu 200 gepanzerte Fahrzeuge und bis zu 100 Waffen und Mörser mit einem Kaliber über 100 Millimeter" nach Belarus entsenden, teilte der Berater des belarussischen Verteidigungsministeriums für internationale militärische Zusammenarbeit, Valeri Rewenko, auf Telegram mit.

13 Tote bei Absturz von russischem Militärflugzeug nahe der Ukraine

Beim Absturz eines russischen Militärflugzeugs über der Stadt Jejsk am Asowschen Meer in der Nähe der Ukraine sind nach neuen Angaben aus Moskau 13 Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. Unter den Todesopfern seien auch drei Kinder, zitierten russische Nachrichtenagenturen das Ministerium für Katastrophenschutz. Die Suche nach Opfern sei nun abgeschlossen. Zuvor hatten die russischen Behörden die Zahl von sechs Todesopfern genannt.

Bericht: Trump-Helfer unterdrückten Informationen über die Corona-Pandemie

Unter der Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sind laut einem Untersuchungsbericht Beamte des Gesundheitswesens genötigt worden, exakte Informationen über den Verlauf der Corona-Pandemie zu unterschlagen oder zu beschönigen. Der Bericht eines Unterausschusses des US-Repräsentantenhauses zur Corona-Krise kommt aufgrund von Zeugenaussagen zu dem Schluss, dass auf diese Weise die verharmlosende Darstellung der Pandemie durch den damaligen Präsidenten unterstützt werden sollte.

Guterres: Lage in Äthiopien gerät außer Kontrolle

Die Lage in Äthiopien droht nach den Worten von UN-Generalsekretär António Guterres "außer Kontrolle" zu geraten. Guterres forderte, die Feindseligkeiten in der Region Tigray müssten "sofort enden". "Die Gewalt und die Zerstörung haben ein erschreckendes Ausmaß erreicht", fügte Guterres hinzu. Die eritreischen Truppen müssten sich aus Äthiopien zurückziehen.

+++ Konjunkturdaten +++

Neuseeland 3Q Verbraucherpreise +2,2% (PROGNOSE: +1,5%) gg Vorquartal

Neuseeland 3Q Verbraucherpreise +7,2% (PROGNOSE: +6,5%) gg Vorjahr

