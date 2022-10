Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbestand der deutschen Industrie auf neuem Rekordhoch

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im August weiter gestiegen und hat ein neues Rekordniveau erreicht. Verglichen mit dem Vormonat legte er kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war der Auftragsbestand kalenderbereinigt 11,1 Prozent höher. Das verarbeitende Gewerbe verzeichnete damit seit Februar jeden Monat einen neuen Höchststand an offenen Aufträgen seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2015.

Britische Inflation im September wieder zweistellig

Die Inflation in Großbritannien hat sich im September leicht verstärkt und ist wieder auf den im Juli erreichten Höchststand seit vier Jahrzehnten gestiegen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Jahresvergleich um 10,1 Prozent gegenüber 9,9 Prozent im August, wie die Statistikbehörde mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einer Inflationsrate von 10,0 Prozent gerechnet.

Nagel: EZB darf bei Straffung nicht zögerlich vorgehen

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat sich für weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) stark gemacht. "Die Geldpolitik wirkt derzeit noch nicht inflationsdämpfend, sondern immer noch inflationstreibend", sagte das EZB-Ratsmitglied bei einer Rede anlässlich des Hauptstadtempfangs der Bundesbank. "Es müssen also weitere Schritte auf dem Weg der geldpolitischen Normalisierung folgen. Wie groß die einzelnen Zinsschritte werden und wie weit wir die Zinsen erhöhen, machen wir von den Daten abhängig."

BoJ-Boardmitglied Adachi plädiert für Fortsetzung von expansiven Kurs

Seiji Adachi, Boardmitglied bei der Bank of Japan (BoJ), ist der Ansicht, die Notenbank sollte ihre expansive Geldpolitik fortsetzen und in Anbetracht der Sorge vor einem weltweiten Konjunkturrückgang vorsichtig sein. "Die Geschichte lehrt uns, dass es mit einem großen Risiko verbunden ist, die Geldpolitik zu straffen, wenn ein Sturm droht", sagte Adachi. Er warnte vor der Möglichkeit einer Abkühlung der Weltwirtschaft aufgrund von Faktoren wie den aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve.

Zeuge sagt in Korruptionsaffäre gegen Österreichs Ex-Kanzler Kurz aus

In der Korruptionsaffäre um den früheren österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz hat ein wichtiger Zeuge gegen den einstigen ÖVP-Chef ausgesagt. Der ehemalige Generalsekretär im Wiener Finanzministerium, Thomas Schmid, erhob vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft weitreichende Vorwürfe gegen den Ex-Kanzler, wie die Nachrichtenagentur APA berichtete. Schmid erklärte demnach, die Österreichische Volkspartei (ÖVP) habe das Geld und die Strukturen des Finanzministeriums für das Fortkommen der Partei und von Kurz missbraucht.

Griechischer Tourismus meldet Einnahmen auf "Rekordniveau"

Die Einnahmen der griechischen Tourismusindustrie haben in diesem Jahr ein "Rekordniveau" erreicht. Trotz der aus den Folgen des Ukraine-Krieges resultierenden Schwierigkeiten im laufenden Jahr sei es Griechenland gelungen, Rekordwerte im Vergleich zu den Zahlen von 2019 zu erreichen, sagte Tourismusminister Vassilis Kikilias laut der Nachrichtenagentur Ana.

IWF lobt Kehrtwende der britischen Regierung bei Steuerplänen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die Kehrtwende der britischen Regierung bei ihren Steuerplänen begrüßt. Die Ankündigungen würden ein Bekenntnis zu "Haushaltsdisziplin" signalisieren und helfen, "Haushaltspolitik und Geldpolitik im Kampf gegen die Inflation" besser aufeinander abzustimmen, erklärte die internationale Finanzinstitution mit Sitz in Washington. Der IWF sei gespannt auf den mittelfristigen Haushaltsplan Londons.

EU und Marokko vereinbaren engere Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energien

Die Europäische Union und Marokko streben eine engere Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energien und im Kampf gegen den Klimawandel an. Der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Frans Timmermans und Marokkos Außenminister Nasser Bourita unterzeichneten in Rabat eine Absichtserklärung über eine "grüne Partnerschaft".

Russischer Kommandeur: Lage im Einsatzgebiet "angespannt"

Der neue Kommandeur der russischen Ukraine-Offensive hat die Lage vor Ort als "angespannt" bezeichnet. "Die Lage im Gebiet der militärischen Spezialoperation kann als angespannt bezeichnet werden", sagte General Sergej Surowikin, der seit zehn Tagen für den Einsatz verantwortlich ist, dem russischen Staatssender Rossija 24. "Der Feind gibt seine Versuche, die Stellungen der russischen Truppen anzugreifen, nicht auf." Derzeit bereite die russische Armee die Evakuierung von Zivilisten aus der südukrainischen Stadt Cherson vor, sagte Surowikin weiter.

Iran will "unbegründete" Vorwürfe zu Drohnenlieferungen an Russland ausräumen

Teheran ist nach eigenen Angaben bereit, im Gespräch mit Kiew "unbegründete" Vorwürfe hinsichtlich der Lieferung von Drohnen an Moskau auszuräumen. "Der Iran ist zu Verhandlungen und Gesprächen mit der Ukraine bereit, um diese Vorwürfe auszuräumen", erklärte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums in Teheran. "Die Behauptungen, dass die Islamische Republik Waffen, einschließlich militärischer Drohnen, in den Ukraine-Krieg schickt" entsprächen nicht der Wahrheit.

Biden will weitere 15 Millionen Barrel aus strategischen Ölreserven der USA freigeben

Angesichts der hohen Ölpreise will US-Präsident Joe Biden am Mittwoch die Freigabe von weiteren 15 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven der USA bekannt geben. In einer Rede werde der US-Präsident zudem deutlich machen, dass zur Dämpfung der hohen Preise noch weitere Freigaben möglich seien, sagte ein US-Regierungsvertreter in Washington.

