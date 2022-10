Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Bauindustrie rechnet mit Umsatzrückgang in diesem Jahr

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie hat seine Jahresprognose kräftig nach unten korrigiert. "Wir halten einen realen Umsatzrückgang von fünf Prozent für realistisch", sagte Präsident Peter Hübner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Anfang des Jahres hatte der Verband noch mit einem Plus von 1,5 Prozent gerechnet. Im Augenblick gehe es dem Bau zwar noch gut, sagte Hübner weiter. "Aber wir befürchten, dass den Bauherren das Geld ausgeht."

Auftrageingang im deutschen Bauhauptgewerbe sinkt im August

Der preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe Deutschlands hat im August deutlich nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank er gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 6,0 Prozent und lag um 15,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Ohne Preisbereinigung stiegen die Auftragseingänge auf Monatssicht um 0,8 Prozent. In den ersten acht Monaten des Jahres sanken die Auftragseingänge gegenüber dem Vorjahreszeitraum preisbereinigt um 5,2 Prozent, während sie aufgrund der höheren Baupreise unbereinigt um 10,3 Prozent stiegen.

Berenberg: EZB sollte Bilanz zunächst am kurzen Zinsende verkleinern

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte die anstehende Verkleinerung ihrer Bilanz nach Aussage von Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding so beginnen, dass das kurze Ende der Zinskurve betroffen ist. Schmieding zufolge gelänge das am besten, wenn die EZB zunächst nicht ihre im Rahmen des APP-Programms erworbenen Anleihebestände verkleinert (was das gesamte Laufzeitenspektrum beeinflussen würde), sondern wenn sie Anreize für Banken schaffen würde, ihre im Rahmen von Repo-Geschäften (TLTRO) aufgenommene und bei der EZB geparkte Liquidität zu reduzieren.

Sunak soll am Dienstagvormittag offiziell Premierminister werden

Der designierte britische Premierminister Rishi Sunak soll am Dienstagvormittag offiziell sein Amt übernehmen. Wie der Sitz des Premierministers in der Londoner Downing Street 10 am Montag mitteilte, wird zunächst die scheidende Regierungschefin Liz Truss ihre letzte Kabinettssitzung leiten und daraufhin bei König Charles III. ihren Rücktritt einreichen. Der Monarch werde dann Sunak als ihren Nachfolger ernennen.

Anklage: Chinesische Agenten wollten US-Ermittlungen gegen Huawei ausspionieren

Chinesische Geheimagenten sollen nach Angaben der US-Justiz versucht haben, Ermittlungen gegen den Telekommunikationsgiganten Huawei auszuspionieren. US-Justizminister Merrick Garland gab am Montag Ermittlungsverfahren gegen zwei Chinesen wegen Justizbehinderung und Geldwäsche bekannt. He Guochun und Wang Zheng sollen laut Anklageschrift versucht haben, durch Bestechung an Justizunterlagen zu US-Ermittlungen gegen ein "globales Telekommunikationsunternehmen" aus China zu gelangen.

Mehreren im Iran festgenommenen Demonstranten droht Todesstrafe

Im Zusammenhang mit den regierungskritischen Protesten im Iran sind in der Hauptstadt Teheran mehr als 300 Menschen angeklagt worden. Dem vom Justizportal "Misan Online" zitierten Staatsanwalt von Teheran, Ali Salehi, zufolge droht einem Teil von ihnen die Todesstrafe. Demnach werde "vier Randalierern" der Straftatbestand "Krieg gegen Gott" (Moharebeh) vorgeworfen, der mit der Todesstrafe geahndet werden kann.

SINGAPUR

Verbraucherpreise Sep +7,5% gg Vj (PROG: +7,65%)

Verbraucherpreise Kernrate Sep +5,3% (Aug: +5,1%) gg Vj

SCHWEDEN

Sep Erzeugerpreise +0,4% gg Vormonat

Sep Erzeugerpreise +20,6% gg Vorjahr

