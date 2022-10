Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Verbraucherpreise in NRW steigen um 1,2 Prozent gg Vormonat

Der Inflationsdruck in Deutschland könnte im Oktober deutlicher als erwartet zugenommen haben. In Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent und lagen um 11,0 (September: 10,1) Prozent über dem Vormonatsniveau. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte prognostizieren für Deutschland einen monatlichen Anstieg von nur 0,5 Prozent und eine Jahresteuerung von 10,1 (September: 10,0) Prozent.

Ifo: Weniger Firmen wollen ihre Preise erhöhen

Etwas weniger Unternehmen als im Vormonat planen laut einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung demnächst, ihre Preise zu erhöhen. Die Ifo-Preiserwartungen für die kommenden Monate sanken für die Gesamtwirtschaft im Oktober auf 51,5 Punkte, nach saisonbereinigt korrigiert 53,8 im September, wie das Institut mitteilte. Vor allem der Handel und das Verarbeitende Gewerbe planen demnach weniger Anhebungen, während die Preiserwartungen bei den Dienstleistern und im Baugewerbe steigen. „Die Inflationswelle ist noch nicht gebrochen", sagt Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "Vor allem die hohen Energiekosten sind noch nicht vollständig auf die Verbraucher überwälzt."

BoJ erhöht Inflationsprognosen - Leitzinsen bestätigt

Die Bank of Japan (BoJ) hat am Freitag ihre Inflationsprognose angesichts steigender Energiepreise und eines schwachen Yen um 0,6 Prozentpunkte angehoben, beließ aber ihre ultraniedrigen Zinssätze unverändert. Das Direktorium der BoJ geht davon aus, dass die Kernverbraucherpreise ohne die volatilen Preise für frische Lebensmittel im laufenden Fiskaljahr bis März 2023 um 2,9 Prozent steigen werden, während zuvor ein Anstieg um 2,3 Prozent prognostiziert worden war, wie aus dem vierteljährlichen Ausblick der Bank hervorgeht. Es erwartet zugleich, dass die Inflation im nächsten Fiskaljahr unter das Ziel von 2 Prozent fallen wird. Die BoJ behielt die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent und ihr Ziel für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen bei etwa Null.

Frankreichs BIP steigt im 3. Quartal um 0,2 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Frankreich hat sich im dritten Quartal etwas weniger deutlich als erwartet abgeschwächt. Wie die Statistikbehörde Insee mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten 0,1 Prozent Quartalswachstum prognostiziert. Im zweiten Quartal war das BIP nach bestätigten Angaben um 0,5 Prozent gestiegen.

Einigung in der EU auf klimaneutrale Neuwagen ab 2035

In der Europäischen Union sollen laut einer am Donnerstagabend erzielten Einigung ab dem Jahr 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen zugelassen werden. Die zwischen den EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament getroffene Vereinbarung stelle eine "historische Entscheidung" dar, erklärte der französische Abgeordnete Pascal Canfin, der den Umweltausschuss des EU-Parlaments leitet. Auch die tschechische EU-Ratspräsidentschaft gab die Vereinbarung bekannt, nach der neue Autos mit Benzin- und Dieselantrieb ab dem Jahr 2035 nicht mehr in der EU zugelassen werden sollen.

USA beordern diplomatisches Personal aus Nigeria zurück

Wegen eines "erhöhten Risikos terroristischer Angriffe" haben die USA am Donnerstag die Abreise von allem nicht dringend benötigten diplomatischen Personal und deren Familien aus der nigerianischen Haupstadt Abuja angeordnet. Das US-Außenministerium gab in seiner Erklärung keine genaueren Details zur Bedrohung an, die Länderinformationen des Ministeriums allerdings warnen, "Terroristen könnten mit wenig oder ohne Vorwarnung angreifen" und etwa auf Einkaufszentren, Märkte, Hotels oder Schulen abzielen.

FRANKREICH

Privater Konsum Sep +1,2% gg Vm; -3,0% gg Vj

Privater Konsum Sep PROGNOSE -0,2% gg Vm; -3,4% gg Vj

Privater Konsum Aug rev +0,1% (vorl: unverändert) gg Vm

JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Okt +3,4%

Verbraucherpreise Tokio Okt +3,5% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Okt +0,5% gg Vm

SCHWEDEN

Sep Einzelhandelsumsatz -0,4% gg Vormonat

Sep Einzelhandelsumsatz -5,9% gg Vorjahr

Sep Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: -0,7% gg Vormonat

Sep Einzelhandelsumsatz PROGNOSE -5,1% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)