Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandel verzeichnet Umsatzplus im September

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im September wider Erwarten gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, erhöhten sich die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,5 Prozent prognostiziert. Auf Jahressicht lagen die Umsätze im September preisbereinigt allerdings um 0,9 Prozent niedriger. Nominal stiegen die Umsätze im September um 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen im Jahresvergleich um 9,9 Prozent höher.

Lindner: EZB-Zinsschritt "begrenzt weiter die Spielräume"

Der Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) schränkt laut Finanzminister Christian Lindner (FDP) die finanziellen Spielräume des Staates weiter ein. "Die Entscheidung hat Auswirkungen auf unseren Staatshaushalt, weil wir mit nochmals höheren Zinskosten rechnen", sagte er der Funke Mediengruppe. "Ich werde in diesem Punkt den Entwurf für den Bundeshaushalt 2023 in Milliarden-Größenordnung aktualisieren müssen. Das begrenzt weiter die Spielräume und unterstreicht, warum wir schnellstmöglich runter mit der Neuverschuldung müssen." Im Grundsatz hieß Lindner die Leitzinserhöhung allerdings gut.

Verbraucher zahlen für Gas im ersten Halbjahr 17,7 Prozent mehr

Die Gaspreise für Privathaushalte sind im ersten Halbjahr 2022 durchschnittlich um 17,7 Prozent gestiegen. Die Verbraucher bezahlten im Schnitt 8,04 Cent pro Kilowattstunde Erdgas, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Strom kostete durchschnittlich 33,5 Cent pro Kilowattstunde und somit 1,9 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2022.

Chinas Industrietätigkeit geht im Oktober unerwartet stark zurück

Die Industrietätigkeit Chinas ist im Oktober, auch wegen der strengen Corona-Beschränkungen, stärker zurückgegangen als befürchtet. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Oktober auf 49,2 Punkte von 50,1 im September, teilte das Nationale Amt für Statistik mit. Der Indikator liegt damit unter der Marke von 50 Punkten, die Wachstum von Schrumpfung trennt. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf lediglich 49,7 Punkte gerechnet.

SNB weist bis September Verlust von 142,4 Mrd Franken aus

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat in den ersten drei Quartalen 2022 einen Verlust von 142,4 Milliarden Franken verzeichnet. "Das Ergebnis der Nationalbank ist überwiegend von der Entwicklung der Gold -, Devisen- und Kapitalmärkte abhängig", erklärte die SNB. Damit sind auch extreme Schwankungen nicht ausgeschlossen. Rückschlüsse auf das Jahresergebnis sind nur bedingt möglich." Der Verlust aus den Fremdwährungspositionen betrug 141,0 Milliarden Franken.

Lula gewinnt hart umkämpfte Präsidentschaftswahl in Brasilien

Der linksgerichtete frühere Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva hat die Präsidentschaftswahl in Brasilien gewonnen. Die Wahlbehörden erklärten Lula am Sonntag nach Auszählung von fast allen Wahllokalen mit rund 51 Prozent der Stimmen in der Stichwahl zum Sieger der Präsidentschaftswahl. "Dieses Land braucht "Frieden und Einheit, erklärte Lula in São Paulo vor jubelnden Anhängern. Der rechtsradikale Amtsinhaber Jair Bolsonaro erhielt 49 Prozent der Stimmen - er hat seine Niederlage bisher nicht eingeräumt.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Industrieproduktion Sep -1,6% (PROG: -1,0%) gg Vm

Japan/Industrieproduktion Juli-Sep +5,9% gg Vq

Japan/Einzelhandelsumsatz Sep +4,5% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Sep +4,1% gg Vj

Südkorea Index Frühindikatoren Sep 99,2 (Aug: 99,3)

Australien Sep Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,6% (PROG: +0,4%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2022 04:00 ET (08:00 GMT)