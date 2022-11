Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion im September besser als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im September besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg sie gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent. Sie lag damit kalenderbereinigt um 2,6 (August: 1,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Anstieg um nur 0,1 Prozent gerechnet. Der ursprünglich für August gemeldete monatliche Rückgang von 0,8 Prozent wurde auf 1,2 Prozent revidiert. Im dritten Quartal stieg die Produktion um 0,5 Prozent.

VP Bank: Deutsche Lieferketten funktionieren besser

Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank sieht im unerwartet deutlichen Zuwachs der deutschen Industrieproduktion im September ein Anzeichen dafür, dass die Lieferketten wieder besser funktionieren. "Die Hoffnung ist, dass sich die verbesserten Lieferketten auch im vierten Quartal positiv auf die Industrieproduktion niederschlagen", schreibt er in einem Kommentar. Die Auftragsbücher seien schließlich nach wie vor "proppenvoll", was grundsätzlich ein guter Nährboden für eine anziehende Produktion sei.

LBBW: Produktion sinkt in energieintensiven Branchen

LBBW-Volkswirt Jens-Oliver Niklasch macht darauf aufmerksam, dass die Produktion in energieintensiven Bereichen in Deutschland im September "massiv zurückgegangen" sei. Das "dürfte die Diskussion um eine drohende Deindustrialisierung weiter anheizen", schreibt Niklasch in einem Kommentar. Bemerkenswert findet der Analyst, dass die Energieerzeugung um 1,7 Prozent gestiegen sei, die Produktion in den energieintensiven Branchen aber um 0,9 Prozent zum Vormonat abgenommen habe (und auf Jahressicht um 9,7 Prozent).

Ifo-Institut: Dem Einzelhandel fehlen die Kunden

Die Bürger in Deutschland sind im dritten Quartal nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) seltener einkaufen gegangen. 45,7 Prozent der Einzelhändler berichteten von weniger Kunden in ihren Läden. Die Nachschubprobleme der Einzelhändler sind demnach hingegen leicht zurückgegangen. 74,9 Prozent kämpften im Oktober noch mit Lieferengpässen nach 76,5 Prozent im September. "Viele Händler machen sich Sorgen um das Weihnachtsgeschäft", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

Umstrittener Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann abgewählt

Der umstrittene Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, Peter Feldmann (SPD), ist laut ersten vorläufigen Ergebnissen abgewählt. Nach Auszählung von rund 86 Prozent der Stimmen votierten beim Bürgerentscheid am Sonntag rund 95 Prozent gegen einen Verbleib des 64-Jährigen im Amt, teilte die Wahlbehörde der Mainmetropole am Abend mit. Zudem wurde das vorgeschriebene Quorum von mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten erreicht, die für die Abwahl stimmen mussten.

Chinas Exporte bleiben im Oktober hinter den Erwartungen zurück

Die chinesischen Exporte sind im Oktober aufgrund einer schwächelnden globalen Nachfrage unerwartet gesunken. Nach Angaben der Allgemeinen Zollverwaltung Chinas gingen die Ausfuhren im Oktober um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, während sie im September noch um 5,7 Prozent gestiegen waren. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Anstieg der Exporte um 4,0 Prozent erwartet.

Chinas Behörden wollen an Null-Covid-Politik festhalten

Chinesische Gesundheitsbeamte haben am Wochenende erklärt, dass sie an ihrer Null-Toleranz-Strategie bei der Covid-Prävention festhalten werden. Sie dämpften damit die Hoffnungen, die in den jüngsten Tagen auf eine Lockerung der Pandemie-Maßnahmen nach dem Kongress der Kommunistischen Partei gesetzt worden waren. Hu Xiang, ein hochrangiger Beamter des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention, machte deutlich, dass es keine drastische Änderung der Covid-Kontrollen geben werde.

Jefferies: Keine Abkehr von Chinas strikter Null-Covid-Politik

Die Hoffnung auf eine Änderung der strikten Null-Covid-Politik in China scheint enttäuscht zu werden. China werde seine strenge Covid-19-Politik während des Winters wahrscheinlich nicht lockern, da die Behörden mit einer neuen weltweiten Infektionswelle rechneten, schreibt Jefferies-Analyst Sean Darby in einem Kommentar. Er beruft sich dabei auf Äußerungen von Hu Xiang von der Nationalen Gesundheitskommission, der am Wochenende gesagt hatte, dass China "an der dynamischen Null-Covid-Politik festhalten wird".

Corona-Zahlen in China so hoch wie seit sechs Monaten nicht mehr

In China sind die Corona-Zahlen trotz zäher Lockdowns so hoch wie seit sechs Monaten nicht mehr. Die Behörden meldeten am Montag mehr als 5.600 neue Infektionsfälle - fast die Hälfte davon in der wirtschaftlich wichtigen Provinz Guangdong im Süden des Landes. In China gilt noch immer eine sehr strenge Null-Covid-Politik. Lockdowns bis hin zu Betriebsschließungen wegen kleiner Corona-Ausbrüche belasten Wirtschaft und Alltag der Menschen. Beschwerden über schlechte Quarantäne-Bedingungen, Nahrungsmittelengpässe und eine verzögerte Notfallversorgung haben das Vertrauen in die Behörden massiv zerstört.

Scholz informiert US-Präsident Biden über China-Reise

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat US-Präsident Joe Biden über seine China-Reise informiert. In ihrem Telefonat am Sonntag hätten die beiden Politiker "die klare Aussage des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der sich gegen den Einsatz von Nuklearwaffen und auch gegen die Androhung von deren Einsatz ausgesprochen hatte" gewürdigt, erklärte Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner. Scholz hatte Xi am Freitag in Peking getroffen.

Nordkorea kündigt "entschlossene" Reaktion auf US-südkoreanisches Manöver an

Nordkorea hat eine "entschlossene" Reaktion auf die gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas angekündigt. Das Manöver sei eine "offene Provokation", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA eine Erklärung der nordkoreanischen Armee. Die "sehr aggressiven" und direkt gegen Nordkorea gerichteten Übungen zielten darauf ab, "die Spannungen in der Region zu verschärfen". Nordkorea werde darauf mit "ausdauernden, entschlossenen und überwältigenden" Maßnahmen reagieren, warnten die nordkoreanischen Streitkräfte.

