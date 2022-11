Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo: Geschäftslage in chemischer Industrie verschlechtert

Die Geschäftslage in der chemischen Industrie hat sich im Oktober weiter verschlechtert. Sie fiel auf minus 19,9 Punkte nach minus 11,7 im September, ergab eine Umfrage des Ifo-Instituts. "Die chemische Industrie kann sich dem angespannten wirtschaftlichen Umfeld nicht entziehen", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf. Der Auftragsbestand und die Nachfrage in der Chemiebranche sind weiterhin rückläufig. "Die hohen Materialkosten können nicht mehr ohne weiteres auf die Verkaufspreise abgewälzt werden und belasten die Ertragslage in der chemischen Industrie", sagte Wolf.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im Oktober um 0,7 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Oktober gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 0,7 Prozent gestiegen. Im Vorjahresvergleich ergab sich kalenderbereinigt eine Stagnation, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

Baerbock stellt weitere EU-Sanktionen gegen den Iran in Aussicht

Wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten im Iran wollen die EU-Staaten nach den Worten von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) rasch weitere Sanktionen verhängen. "Wir arbeiten mit Hochdruck am nächsten Sanktionspaket", schrieb Baerbock im Kurzmitteilungsdienst Twitter. "Nächste Woche wollen wir es verabschieden." Der "Spiegel" hatte am Samstag berichtet, Deutschland und weitere EU-Staaten hätten vorgeschlagen, gegen weitere 31 Verantwortliche und Institutionen aus dem Sicherheitssektor des Iran vorzugehen.

Arbeitsminister: Bundesrat könnte schon am Montag Bürgergeld zustimmen

Im Streit mit der Opposition um das geplante Bürgergeld hat sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zuversichtlich gezeigt, dass es bereits bei einer Sondersitzung des Bundesrats am kommenden Montag eine Zustimmung der Länderkammer für das Projekt geben könnte. "Es besteht am nächsten Montag schon die Möglichkeit, dass auch der Bundesrat abstimmt. Da kann eine Mehrheit möglich sein", sagte Heil im ARD-Morgenmagazin.

US-General: Mehr als 100.000 getötete und verletzte russische Soldaten

Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine verzeichnen beide Seiten nach Schätzungen des US-Militärs hohe Opferzahlen. "Sie haben es mit weit mehr als 100.000 getöteten und verletzten russischen Soldaten zu tun", sagte US-Armeegeneral Mark Milley. Gleiches gelte "wahrscheinlich für die ukrainische Seite". Die Zahlen sind die genausten, die die USA bisher veröffentlicht haben. Sie konnten jedoch nicht unabhängig geprüft werden.

Kiew reagiert zurückhaltend auf russische Rückzugsankündigung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zurückhaltend auf die russische Ankündigung eines Truppenrückzugs aus der Stadt Cherson reagiert. "Der Feind macht uns keine Geschenke, macht keine 'Gesten des guten Willens'", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Daher gehe die ukrainische Armee "sehr vorsichtig, ohne Emotionen, ohne unnötiges Risiko" vor. Ziel sei es, "unser gesamtes Land zu befreien und die Verluste so niedrig wie möglich zu halten".

Putin nimmt nicht persönlich am G20-Gipfel in Indonesien teil

Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht persönlich am G20-Gipfel in Indonesien in der kommenden Woche teilnehmen. Stattdessen werde Außenminister Sergej Lawrow die russische Delegation beim Gipfel auf Bali leiten, sagte die Protokollchefin der russischen Botschaft in Indonesien der Nachrichtenagentur AFP. Es sei jedoch möglich, dass Putin virtuell an dem Gipfel teilnimmt.

US-Präsident will mit Chinas Staatschef Xi über "rote Linien" sprechen

US-Präsident Joe Biden will bei einem möglichen Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping auf dem G20-Gipfel in der kommenden Woche über "rote Linien" beider Länder sprechen. Biden sagte, er wolle wissen, was Xi für die entscheidenden nationalen Interessen Chinas hält, um festzustellen, inwieweit das mit den Interessen der USA in Konflikt stehen könnte. Biden bestätigte damit indirekt seine Pläne, Xi am Rande des G20-Gipfels in Indonesien in der kommenden Woche zu treffen. Es wäre das erste persönliche Treffen von Biden und Xi in ihren Ämtern als Präsidenten.

Biden: US-Kongresswahlen "guter Tag für Demokratie" und die USA

US-Präsident Biden hat die Zwischenwahlen zum Kongress als "guten Tag für die Demokratie" und "guten Tag für Amerika" bezeichnet. Er bekräftigte zugleich seinen Willen zur Zusammenarbeit mit den oppositionellen Republikanern, die künftig im Repräsentantenhaus die Mehrheit stellen dürften. "Ich bin bereit, mit meinen republikanischen Kollegen zusammenzuarbeiten", sagte der 79-Jährige. "Die Zukunft Amerikas ist zu vielversprechend, um in endloser politischer Kriegsführung gefangen zu sein."

Biden will Anfang kommenden Jahres über erneute Kandidatur entscheiden

US-Präsident Joe Biden will nach eigenen Worten Anfang kommenden Jahres entscheiden, ob er sich bei der Präsidentschaftswahl 2024 um eine zweite Amtszeit bewirbt. "Meine Absicht ist es, erneut anzutreten", sagte Biden bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus nach den Kongress-Zwischenwahlen. Das sei aber "letztlich eine Familien-Entscheidung". Er habe "keine Eile", eine Entscheidung zu treffen, sagte der 79-Jährige.

Wichtiges US-Senatsrennen in Georgia geht in die Stichwahl

Nach den Zwischenwahlen zum Kongress in den USA geht das wichtige Senatsrennen im Bundesstaat Georgia in die Stichwahl - damit könnte womöglich erst im Dezember feststehen, welche Partei die Kongresskammer künftig kontrollieren wird. Der demokratische Senator Raphael Warnock landete in dem Südstaat nach Angaben der Sender CNN und NBC mit 49,2 Prozent der Stimmen knapp vor seinem republikanischer Herausforderer Herschel Walker.

Wahlbehörde in Arizona weist Betrugsvorwürfe nach technischen Pannen zurück

Nach technischen Pannen an Wahlmaschinen in einem Bezirk im US-Bundesstaat Arizona haben die Behörden Vorwürfe der Wahlfälschung bei den Kongresswahlen zurückgewiesen. Online verbreitete "Kommentare wie 'kriminell' oder 'manipuliert' entbehren jeglicher Grundlage", sagte der Vorsitzende der Wahlaufsichtsbehörde des Landkreises Maricopa, Bill Gates .

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Okt +0,3% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Okt +5,9% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Okt PROG: +0,1% gg Vm, +5,5% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Okt +0,3% gg Vm, +7,5% gg Vj

Philippinen BIP 3Q +7,6% gg Vorjahr (PROG +6,5%)

Philippinen BIP 3Q +2,9% gg Vorquartal

