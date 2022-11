Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation klettert im Oktober auf 11,6 Prozent

Die am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflation in Deutschland ist im Oktober weiter gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der HVPI mit einer Jahresrate von 11,6 (September: 10,9) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 28. Oktober. Im September hatte die Inflation erstmals seit über 70 Jahren wieder zweistellige Werte erreicht.

Zahl der Regelinsolvenzen steigt im Oktober

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist im Oktober nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 18,4 Prozent gegenüber September gestiegen. Im September war sie um 20,6 Prozent zum Vormonat gesunken. "Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Verfahren erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen", hieß es von Destatis. "Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor."

Nagel verteidigt EZB- Geldpolitik in der Corona-Pandemie

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel hat die Europäische Zentralbank (EZB) gegen den Vorwurf in Schutz genommen, ihre Geldpolitik angesichts der stark steigenden Inflation zu spät gestrafft zu haben. In einer Veranstaltung des Wirtschaftsclubs Karlsruhe erklärte der Bundesbankpräsident außerdem, dass auch die ultralockere Geldpolitik während der akuten Corona-Pandemie angemessen gewesen sei.

Britische Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal

Die britische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2022 geschrumpft. Hohe Energiepreise und steigende Zinssätze markieren den Beginn einer lang anhaltenden Rezession, die sich in den kommenden Monaten wahrscheinlich auf ganz Europa ausweiten wird. Wie das britische Amt für Statistik in einer ersten Schätzung mitteilte, sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 0,5 Prozent prognostiziert.

Ifo: Große Existenzsorgen unter Kleinstunternehmen

Soloselbständige und Kleinstunternehmen haben einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge "große Existenzsorgen". Das Geschäftsklima für diese Gruppe fiel im Oktober auf minus 25,0 Punkte nach minus 20,9 im September. "Die konjunkturelle Abkühlung macht den Soloselbständigen und Kleinstunternehmen besonders zu schaffen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Existenzsorgen nehmen merklich zu."

Bund nimmt im kommenden Jahr deutlich mehr Schulden auf als geplant

Der Bund nimmt im kommenden Jahr deutlich mehr Schulden auf als von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geplant. Das beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestages in der Nacht zum Freitag, wie Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP mitteilten. Demnach wird die Neuverschuldung von 138,9 Milliarden Euro im laufenden Jahr auf 45,6 Milliarden Euro im Jahr 2023 zwar deutlich gesenkt. Lindners Entwurf hatte mit 17,3 Milliarden Euro jedoch weniger als die Hälfte der Summe vorgesehen.

Lindner: Deutschland kann sich eine Vermögensteuer nicht leisten

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat Forderungen nach der Einführung einer Vermögensteuer zurückgewiesen. "Die geopolitische und wirtschaftliche Lage bleibt fragil. Umso mehr überrascht es, dass nun wieder Rufe nach neuen Belastungen laut werden", erklärte Lindner. Ausgerechnet jetzt flamme die Debatte um eine Vermögensabgabe oder Vermögensteuer auf. "Diese lehne ich ab", erklärte Lindner in einem Gastkommentar für das Handelsblatt.

Söder will Bürgergeld im Bundesrat blockieren

Nach der Bundestagsentscheidung für das neue Bürgergeld hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit einer Blockade im Bundesrat gedroht. "Das Bürgergeld ist im Bundesrat so nicht zustimmungsfähig", sagte der CSU-Vorsitzende den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Das Bürgergeld benachteiligt die unteren Einkommensgruppen, die hart arbeiten müssen: Kassiererinnen, Friseurinnen, Busfahrer, Polizeimeister, die jeden Tag versuchen, über die Runden zu kommen - und am Ende feststellen müssen, dass Nichtarbeiten annähernd so lukrativ ist wie Arbeiten. Das ist ungerecht", sagte Söder.

Bundestag stimmt für Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin

Der Bundestag hat sich für die Wiederholung der Bundestagswahl in insgesamt 431 Berliner Abstimmungsbezirken ausgesprochen. Das Plenum folgte am späten Donnerstagabend mit den Stimmen der Koalition einer entsprechenden Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses, der mit der Teilwiederholung die Konsequenz aus den zahlreichen Pannen bei der Bundestagswahl im September 2021 ziehen will.

Gas- und Fernwärmekunden bekommen Abschlagszahlung im Dezember erlassen

Gas- und Fernwärmekunden bekommen im Dezember die Abschlagszahlung für einen Monat erlassen. Der Bundestag beschloss dazu das sogenannte Erdgas-Soforthilfegesetz. Die einmalige Entlastung soll zur finanziellen Überbrückung dienen, bis die Gaspreisbremse greift. Das soll voraussichtlich ab März der Fall sein. Die einmalige Entlastungszahlung erhalten Haushalte und kleinere Unternehmen mit einem Jahresverbrauch bis zu 1,5 Millionen Kilowattstunden.

China lockert Pandemiekontrollen

China hat seine Pandemiekontrollen gelockert und damit Marktspekulationen bestätigt, wonach die Führung des Landes nach einem Ausweg aus der strengen Null-Covid-Politik sucht, die einen hohen wirtschaftlichen Tribut fordert und zu Unmut in der Bevölkerung geführt hat. Der Ständige Ausschuss des Politbüros des Landes hat eine Reihe neuer Regeln zur "Optimierung und Anpassung" der Covid-Politik festgelegt, um deren Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und das Leben der Menschen zu minimieren

Studie geht von neuem Rekord bei globalem CO2-Ausstoß 2022 aus

Nach einem Rückgang während der Corona-Krise werden die CO2-Emissionen durch die Nutzung fossiler Energien im Jahr 2022 laut einer Untersuchung einen neuen Rekord erreichen. Der Ausstoß des Haupt-Treibhausgases Kohlendioxid werde voraussichtlich um ein Prozent im Vergleich zu 2021 zunehmen und 36,6 Milliarden Tonnen betragen, berechneten Wissenschaftler des Global Carbon Project in ihrer Untersuchung. Dies sei "ein bisschen mehr als das Niveau von 2019" vor der Corona-Pandemie.

Ukraine meldet Rückeroberung von mehr als 40 Ortschaften im Süden des Landes

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben mehr als 40 Städte und Dörfer im Süden des Landes von Russland zurückerobert. 41 Siedlungen seien von der russischen Besatzung "befreit" worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Ansprache. Russland hatte am Donnerstag verkündet, mit dem Rückzug seiner Truppen aus der südukrainischen Stadt Cherson begonnen zu haben. Kiew reagierte mit Misstrauen auf die Ankündigung des Truppen-Rückzugs. Die Region Cherson ist seit Wochen Ziel einer umfassenden ukrainischen Gegenoffensive.

USA sagen Ukraine weitere 400 Millionen Dollar Militärhilfe zu

Die USA liefern der Ukraine im Zuge neuer Militärhilfen im Umfang von 400 Millionen Dollar erstmals das mobile Luftabwehrsystem Avenger. Das US-Verteidigungsministerium kündigte am Donnerstag die Lieferung von vier Avenger-Systemen und dazugehörigen Raketen vom Typ Stinger an. Die USA liefern Kiew außerdem Raketen für die Luftabwehrsysteme vom Typ Hawk, die Spanien der Ukraine zugesagt hat, Munition für Raketenwerfer vom Typ Himars, Artilleriemunition, Granatwerfer und mehr als 20 Millionen Schuss Munition für kleinere Waffen.

USA stufen Russland in Anti-Dumping-Verfahren nicht mehr als Marktwirtschaft ein

Die Vereinigten Staaten werden Russland in Anti-Dumping-Verfahren nicht mehr als Marktwirtschaft einstufen. So erhielten die USA die Möglichkeit, die "volle Kraft" des Anti-Dumping-Gesetzes anzuwenden, um gegen Marktverzerrungen vorzugehen, erklärte das US-Handelsministerium. Damit könnte die Regierung in Washington wesentlich höhere Zölle auf Importe russischer Waren erheben.

Murdoch-Medienimperium geht auf deutliche Distanz zu Trump

Das einflussreiche Medienimperium des Milliardärs Rupert Murdoch geht nach den Kongress-Zwischenwahlen in den USA auf deutliche Distanz zu Ex-Präsident Donald Trump . Das konservative Wall Street Journal bezeichnete den Rechtspopulisten in seinem Leitartikel als den "größten Verlierer der Republikanischen Partei". Trump sei bei Wahlen 2018, 2020, 2021 und 2022 "gefloppt". Bei den Midterms am Dienstag hätten von Trump unterstützte republikanische Kandidaten in Bundesstaaten verloren, die "klar" hätten gewonnen werden können. Zur Wall-Street-Journal-Muttergesellschaft Dow Jones & Co. gehört auch diese Nachrichtenagentur.

+++ Konjunkturdaten +++

Malaysia BIP 3Q +14,2% (PROG: +12,9%) gg Vorjahr

Malaysia BIP 3Q +14,2% (PROG: +12,9%) gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2022 03:00 ET (08:00 GMT)