Preisauftrieb im Großhandel lässt im Oktober etwas nach

Der Preisauftrieb im deutschen Großhandel hat im Oktober nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Preise um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 17,4 Prozent höher als im Vorjahr. Die Jahresrate ist damit niedriger ausgefallen als in den Vormonaten: Im September hatte sie 19,9 Prozent betragen und im August 18,9 Prozent. Der hohe Anstieg der Großhandelspreise im Vorjahresvergleich ist im Oktober weiterhin durch stark gestiegene Preise für viele Rohstoffe und Vorprodukte begründet.

Japans Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal

Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal wegen der schleppenden Erholung der privaten Ausgaben geschrumpft. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach den USA und China schrumpfte in den drei Monaten bis September um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal und annualisiert um 1,2 Prozent. Volkswirte gehen aber davon aus, dass die japanische Wirtschaft im laufenden Quartal wieder wachsen sollte. Die Aussichten sind jedoch aufgrund der weltweit steigenden Inflation und des durch die aggressiven Zinserhöhungen der US Federal Reserve ausgelösten Rezessionsrisikos ungewiss.

Chinas Wirtschaftstätigkeit im Oktober gebremst

Die erneute Covid-19-Welle und verschärfte staatliche Maßnahmen zur Eindämmung des Virus haben im Oktober Chinas Wirtschaftstätigkeit stark gebremst. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für die Inlandsnachfrage, fielen nach offiziellen Daten des Statistikamtes um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach einem Anstieg von 2,5 Prozent im September. Das lag deutlich unter der von Volkswirten erwarteten Schätzung, die ein Wachstum von 0,7 Prozent prognostiziert hatten.

Chinas Notenbank hält wichtige Referenzzinsen stabil

Chinas Notenbank hat wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen. Damit deutet sie an, dass sie die Zinsen trotz weiterer Anzeichen von Schwäche in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt beibehalten könnte. Die People's Bank of China (PBOC) stellte über die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) 850 Milliarden chinesische Yuan (116,5 Milliarden Euro) an Liquidität zu einem Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung.

Iran bestellt wegen Protestwelle deutschen Botschafter ein

Das iranische Außenministerium hat den deutschen Botschafter in Teheran einbestellt. Dabei sei es um die Verbindung deutscher Staatsbürger zu den seit Wochen andauernden Protesten im Iran gegangen, erklärte Ministeriumssprecher Nasser Kanani. Botschafter Hans-Udo Muzel wurden demnach "Informationen, Beweise und Erklärungen" gezeigt und eine diplomatische Antwort wurde eingefordert.

Mehrheit der G20-Staaten will Russlands Krieg in Gipfelerklärung verurteilen

Beim G20-Gipfel in Indonesien zeichnet sich eine klare Stellungnahme gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ab. Von den meisten G20-Mitgliedern werde der Krieg in der Ukraine "scharf verurteilt", heißt es in einem Entwurf für die gemeinsame Abschlusserklärung, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte. In dem Text werden auch die negativen Auswirkungen des Kriegs auf die Weltwirtschaft hervorgehoben. Der Krieg verursache "unermessliches menschliches Leid und verschärft die bestehenden Schwachstellen in der Weltwirtschaft", heißt es in dem Entwurf,

Macron fordert Xi zu mehr Druck auf Russland auf

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping dazu aufgefordert, Russland wegen des Kriegs in der Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen. Macron habe bei einem Treffen kurz vor Eröffnung des G20-Gipfels in Indonesien an Xi appelliert, damit dieser dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Botschaften überbringe, "um eine Eskalation zu vermeiden und ernsthaft an den Verhandlungstisch zurückzukehren", erklärte der Elysée-Palast.

Wichtiges Kraftwerk in Cherson vor russischem Rückzug zerstört

Nach Angaben der Ukraine haben russische Truppen vor ihrem Abzug aus der Stadt Cherson ein wichtiges Kraftwerk zerstört. "Die Energieanlage, die das gesamte rechte Ufer der Region Cherson und einen bedeutenden Teil der Region Mykolajiw mit Strom versorgte, ist praktisch zerstört", erklärte der Leiter des staatlichen Stromversorger Ukrenergo, Wolodymyr Kudryzkyj, im Onlinedienst Facebook. Die Zerstörung sei eine Folge "der ohnmächtigen Wut der Besatzer vor ihrer Flucht", fügte er hinzu.

