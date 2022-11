Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB/Elderson: "Disruptive Verwirklichung" von Klimarisiken wahrscheinlicher

EZB-Direktor Frank Elderson hält wegen des Tempos der globalen Erwärmung einen glimpflichen Ausgang der Klimakrise für weniger wahrscheinlich. "Da der globale Temperaturanstieg immer näher an die 1,5-Grad-Marke über dem vorindustriellen Niveau herankommt und die Welt auf dem besten Weg ist, bis zum Ende des Jahrhunderts einen Anstieg von 2,8 Grad zu erreichen, werden sich diese Risiken mit zunehmender Wahrscheinlichkeit auf disruptive Weise verwirklichen", sagte Elderson am Dienstagabend. Auch wenn der genaue Ausgang ungewiss sei, werde sich eine Kombination aus physischen Risiken und Übergangsrisiken aus den laufenden Krisen verwirklichen.

Britische Inflation steigt im Oktober auf neues 40-Jahreshoch

Die Inflation in Großbritannien hat im Oktober angezogen und einen neues 40-Jahreshoch erreicht, da sich die höheren Großhandelspreise für Energie in den Rechnungen der Haushalte niederschlugen. Wie das britische Amt für Statistik mitteilte, lagen die Verbraucherpreise um 11,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor und damit über dem im September verzeichneten Anstieg von 10,1 Prozent.

Preise für neue Eigenheime in China sinken im Oktober deutlich

Trotz staatlicher Maßnahmen zur Stützung des Immobilienmarktes sind die Preise für neue Häuser in China im vergangenen Monat so stark gesunken wie seit mehr als sieben Jahren nicht mehr. Die durchschnittlichen Preise für neue Häuser in 70 Großstädten sackten im Oktober um 0,37 Prozent ab, verglichen mit einem Rückgang von 0,28 Prozent im Vormonatsvergleich im September. Das geht aus Berechnungen des Wall Street Journals hervor, die auf Daten des chinesischen Statistikamtes beruhen.

Scholz: Deutschland steht eng an der Seite Polens

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Polen nach der tödlichen Explosion im Grenzgebiet zur Ukraine die Unterstützung Deutschlands zugesichert. Scholz habe dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in einem Telefonat sein Beileid ausgesprochen, schrieb Regierungssprecher Steffen Hebestreit in der Nacht zum Mittwoch im Onlinedienst Twitter. Deutschland stehe "eng an der Seite unseres Nato-Partners Polen".

Polnische Regierung beruft Krisensitzung des Nationalen Sicherheitsrats ein

Die polnische Regierung hat eine Krisensitzung des Nationalen Sicherheitsrats einberufen. "Wegen der aktuellen Krisensituation" habe Regierungschef Mateusz Morawiecki ein sofortiges Treffen des Nationalen Sicherheitsrats angesetzt, sagte ein Regierungssprecher in Warschau am Dienstagabend. Zuvor hatte es Berichte über den Einschlag russischer Raketen auf polnischem Boden gegeben.

Biden: In Polen eingeschlagene Rakete vermutlich nicht aus Russland abgefeuert

Nach Einschätzung der USA ist die in einem Dorf im Südosten Polen eingeschlagene Rakete vermutlich nicht aus Russland abgefeuert worden. "Ich werde dafür sorgen, dass wir genau herausfinden, was passiert ist", sagte Biden nach einem Krisentreffen am Rande des G20-Gipfels auf Bali. Nach den derzeit vorliegenden Informationen sei es "unwahrscheinlich", dass die Rakete von russischem Boden aus abgeschossen worden sei.

Westliche Verbündete beraten am Rande von G20-Gipfel über Lage in Polen

Die G7-Staaten haben sich nach dem Einschlag einer Rakete im Südosten Polens am Rande des G20-Gipfels auf Bali zu einer Krisensitzung getroffen. US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Kanadas und Japans kamen am frühen Mittwochmorgen zu Beratungen zusammen, wie AFP-Journalisten berichteten.

Macron fordert G20-Gipfeldiskussion zu angeblichen russischen Raketenangriffen

Angesichts von Berichten über den Einschlag russischer Raketen auf dem Staatsgebiet von Polen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Diskussion über den Vorfall beim derzeit in Indonesien stattfindenden G20-Gipfel gefordert. Es würden derzeit die Möglichkeiten für "eine Diskussion auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs" am Mittwochvormittag geprüft, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus dem Elysée-Palast in Paris.

Frankreich warnt nach Raketeneinschlag in Polen vor voreiligen Schlüssen

Frankreich hat mit Blick auf den Einschlag einer Rakete in Polen vor voreiligen Schlüssen gewarnt. Die Frage, wer das Geschoss abgefeuert habe, müsse mit "größter Vorsicht" erörtert werden, erklärte der Elysée-Palast. "Viele Länder verfügen über die gleiche Art von Waffen, so dass die Identifizierung des Raketentyps nicht unbedingt Aufschluss darüber gibt, wer dahinter steckt." Der Elysée warnte vor "erheblichen Risiken einer Eskalation".

Mehrheit der G20-Staaten "verurteilt" Ukraine-Krieg

Beim G20-Gipfel in Indonesien haben die Staats- und Regierungschefs am Mittwoch eine gemeinsame Abschlusserklärung mit einer klaren Stellungnahme zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine verabschiedet. Von den meisten G20-Mitgliedern werde der Krieg in der Ukraine "scharf verurteilt", heißt es in der Erklärung, in der auch die negativen Auswirkungen des Krieges auf die Weltwirtschaft hervorgehoben werden. Der Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen wird als "unzulässig" bezeichnet.

Donald Trump will bei Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten

Zwei Jahre nach seiner Abwahl hat der frühere US-Präsident Donald Trump eine neue Präsidentschaftskandidatur zur Rückeroberung des Weißen Hauses lanciert. "Um Amerika wieder großartig und glorreich zu machen, verkünde ich heute Abend meine Kandidatur als Präsident der Vereinigten Staaten", sagte der Republikaner in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida vor zahlreichen Anhängern. "Amerikas Comeback beginnt genau jetzt."

US-Republikaner nominieren Kevin McCarthy als Vorsitzenden des Repräsentantenhauses

Nach den Kongress-Zwischenwahlen haben die US-Republikaner ihren Fraktionsführer Kevin McCarthy als künftigen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses nominiert. Bei einer Abstimmung der konservativen Fraktion in der Kongresskammer kam der 57-Jährige laut US-Medien auf 188 Stimmen. Sein Kontrahent Andy Biggs vom Rechtsaußen-Flügel der Partei erhielt demnach 31 Stimmen.

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Sep -4,6% (PROG: +0,7%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Sep +2,9% gg Vj

