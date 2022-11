Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Protokoll: Mehrheit für baldige Verlangsamung der Zinserhöhungen

Die US-Notenbanker haben sich bei ihrem Treffen am 1. und 2. November mehrheitlich dafür ausgesprochen, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen, nachdem sie den Leitzins im November zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte erhöht hatten. Sie schlugen vor, ihre Zinserhöhungen im nächsten Monat auf 50 Basispunkte zu reduzieren, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. "Eine große Mehrheit der Teilnehmer war der Ansicht, dass eine Verlangsamung des Anstiegs bald angemessen wäre", heißt es im Protokoll.

Bank of Korea erhöht Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent

Südkoreas Zentralbank hat das Tempo der Zinserhöhungen zur Eindämmung der hohen Inflation gedrosselt und ihre Wachstums- und Inflationsprognosen für 2023 gesenkt. Die Bank of Korea hob wie erwartet den Benchmark-Sieben-Tage-Repo-Satz um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent an. Im Oktober hatte sie ihn um 50 Basispunkte erhöht. Achtzehn von 20 Analysten, die vom Wall Street Journal vor der Zinsentscheidung befragt wurden, hatten mit einer Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt gerechnet.

Vermittlungsausschuss billigt Kompromiss zum Bürgergeld

Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hat sich auf die Einführung des Bürgergeldes geeinigt. Es wurde der Kompromiss angenommen, der am Dienstag bereits von den Ampel-Parteien und der Union vereinbart wurde, wie Vertreter beider Seiten nach den Beratungen am Mittwochabend in Berlin mitteilten. Damit kann die Reform zum Ersatz des Hartz-IV-Systems nach der nun erwarteten Zustimmung der beiden Parlamentskammern wie geplant im Januar in Kraft treten.

EU bisher ohne Einigung bei Preisobergrenze für russisches Öl - Kreise

EU-Diplomaten konnten sich mehreren Informanten zufolge nicht auf eine konkrete Preisobergrenze für russische Ölverkäufe einigen. Diese soll Russlands Öleinnahmen als Sanktion für den Einmarsch in der Ukraine eindämmen und nach einem von der Gruppe der sieben führenden westlichen Industrienationen (G7) vereinbarten Mechanismus erfolgen. Die Gespräche werden voraussichtlich am Donnerstag fortgesetzt.

Scholz: Bombenterror gegen ukrainische Zivilbevölkerung muss aufhören

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem sofortigen Ende der Bombardierungen ziviler Infrastruktur in der Ukraine und einem Abzug seiner Truppen aus dem Land aufgefordert. "Es ist nicht nur unerträglich, sondern ein krasser Verstoß gegen das Völkerrecht, dass Russland nun schon seit Wochen gezielt gegen zivile Infrastruktur in der Ukraine seine Bomben wirft", sagte Scholz bei einem Pressestatement mit dem zyprischen Staatspräsidenten Nikos Anastasiadis. "Dieser Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung muss aufhören, und zwar sofort."

Selenskyj: Angriffe auf Stromnetz sind "Verbrechen gegen die Menschlichkeit"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die russischen Angriffe auf das ukrainische Stromnetz bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" verurteilt. "Wenn wir Temperaturen unter Null Grad haben und Millionen von Menschen ohne Energieversorgung, ohne Heizung und ohne Wasser sind, ist das ein offenkundiges Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache. Die anhaltenden russischen Angriffe setzen der Ukraine schwer zu.

Kreml zweifelt nicht am Erfolg seiner Offensive in der Ukraine

Russland zweifelt nach eigenen Angaben nicht am Erfolg seiner Offensive in der Ukraine. "Die Zukunft und der Erfolg der Spezialoperation stehen außer Zweifel", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow während eines Aufenthalts mit Präsident Wladimir Putin in Armeniens Hauptstadt Eriwan. Nähere Angaben machte Peskow nicht. Der Kreml-Sprecher ging vor Reportern auch nicht auf die Entscheidung des EU-Parlaments ein, Russland als einen "terroristische Mittel" nutzenden Staat einzustufen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bezeichnete die Entscheidung des EU-Parlaments im Onlinedienst Telegram hingegen als "idiotisch".

Oberstes Wahlgericht in Brasilien lehnt Beschwerde gegen Wahlergebnis ab

Das Oberste Wahlgericht in Brasilien hat eine Beschwerde der Partei des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro gegen das Wahlergebnis abgewiesen und eine hohe Geldstrafe verhängt. Die Liberale Partei (PL) habe keine Beweise für angebliche Fehlfunktionen bei hunderttausenden Wahlmaschinen vorgelegt, erklärte Gerichtspräsident Alexandre de Moraes. Eine Überprüfung der Stimmen, die mit diesen Wahlmaschinen abgegeben wurden, lehnte er daher ab. Der Gerichtspräsident warf Bolsonaros Partei "Böswilligkeit" vor und verhängte eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet mehr als 4 Millionen Euro gegen die Partei.

China meldet Rekordanstieg bei Corona-Fällen und verhängt Lockdown in Zhengzhou

China hat einen Rekordanstieg bei den Corona-Fällen gemeldet und nach gewaltsamen Protesten an der größten iPhone-Fabrik des Landes einen Lockdown in der Stadt Zhengzhou verhängt. Wie die Gesundheitsbehörde mitteilte, wurden am Mittwoch landesweit 31.444 Neuinfektionen erfasst - so viele wie noch nie seit Pandemie-Beginn vor fast drei Jahren. Verglichen mit Chinas riesiger Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen ist die Zahl aber immer noch gering. China ist die letzte große Volkswirtschaft, die eine sehr strenge Null-Covid-Politik verfolgt.

Oppositionsführer Anwar zu Malaysias neuem Regierungschef ernannt

Fünf Tage nach der Parlamentswahl in Malaysia ist der bisherige Oppositionsführer Anwar Ibrahim zum neuen Regierungschef ernannt worden. König Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah habe Anwar zum zehnten Premierminister des Landes bestimmt, teilte der Königspalast mit. Der 75-Jährige soll am Nachmittag (Ortszeit, 10.00 MEZ) vereidigt werden.

Frankreich/Geschäftsklima Nov 101 (Okt: 103)

Frankreich/Geschäftsklima Nov PROGNOSE: 102

Norwegen Sep Arbeitslosenquote bereinigt 3,2%

