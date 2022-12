Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im November auf 11,3 Prozent

Die Inflation in Deutschland hat sich erstmals seit Juli abgeschwächt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank beim harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) die Jahresrate auf 11,3 (Vormonat: 11,6) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. November. Wegen der hohen Inflation hat die EZB seit Juli ihre Leitzinsen in schneller Folge um insgesamt 200 Basispunkte erhöht. Am Donnerstag entscheidet die EZB das nächste Mal über das Zinsniveau.

Ifo: Einige Branchen nutzten Inflation zur Gewinnsteigerung

Einige Branchen wie Handel, Bau und Landwirtschaft haben nach einer Untersuchung des Ifo-Instituts die aktuelle Inflation genutzt, um ihre Gewinne zu steigern. Gegen überzogene Preisanhebungen hilft laut Ifo nur mehr Wettbewerb. Verbraucher könnten auch billigere Produkte kaufen und so die Gewinninflation dämpfen. Keinen Grund bestehe hingegen für staatliche Eingriffe in die Preise. Die Bekämpfung der Inflation sei vor allem eine Aufgabe der Europäischen Zentralbank, erklärte das Ifo.

EU einigt sich auf CO2-Grenzausgleich im Rahmen des Klimapakets

Für einen verstärkten Klimaschutz haben sich Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten auf die Einführung eines CO2-Grenzausgleichs geeinigt. In der Nacht zum Dienstag kamen das Parlament und die Mitgliedstaaten bei Verhandlungen in Brüssel überein, schrittweise eine CO2-Abgabe auf bestimmte Importe wie Zement und Stahl aus Drittländern zu erheben, wie die tschechische Ratspräsidentschaft im Onlinedienst Twitter mitteilte. Die Vereinbarung sieht zunächst ab 2023 eine Testphase vor, in der Importunternehmen ihre Emissionsverpflichtungen melden müssen.

Kompromiss mit Ungarn zur Freigabe von EU-Hilfe für Ukraine gefunden

Ungarn und die anderen EU-Staaten haben nach langem Streit über Geld für Budapest einen Kompromiss gefunden, der auch die Freigabe von 18 Milliarden Euro Finanzhilfe an die Ukraine ermöglicht. Dies gab die tschechische Ratspräsidentschaft auf Twitter bekannt. Die Grundsatzeinigung sei von den EU-Botschaftern beschlossen worden, nun müssten die Mitgliedstaaten sie noch bestätigen.

Strack-Zimmermann bestätigt weitere Waffenlieferungen in die Ukraine

Deutschland hat der Ukraine nach Angaben der FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann weitere Panzerhaubitzen geliefert. "Es sind weitere Panzerhaubitzen geliefert worden, inzwischen 24 Stück", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag in der Sendung RTL Direkt". Zudem würden der Ukraine sechs bis sieben Flugabwehrpanzer vom Typ "Gepard" bereitgestellt.

Selenskyj bittet G7-Staaten um mehr Erdgas und Waffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die G7-Staaten gedrängt, mehr Waffen und Erdgas in die Ukraine zu senden. Sein Land brauche "etwa 2 Milliarden Kubikmeter" zusätzliches Gas, um durch den Winter zu kommen, sagte Selenskyj während einer Videokonferenz der Gruppe großer Industriestaaten (G7). Die G7 sollten zudem "moderne Panzer" sowie "Artillerie und mehr Langstreckenraketen" liefern, forderte er.

