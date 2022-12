Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EU-Energieminister können sich erneut nicht auf Preisobergrenze für Gas einigen

Die für Energie zuständigen Minister der EU-Staaten haben sich erneut nicht auf einen Gaspreisdeckel zur Bekämpfung der hohen Energiepreise einigen können. Es sei ein langer Tag gewesen, "mit großen Fortschritten, aber noch nicht dem finalen Durchbruch", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Habeck bekräftigte die Sorge Deutschlands vor Versorgungsproblemen im Falle eines Preisdeckels. Die Sache sei "extrem heikel", weil in einen Markt eingegriffen werde, "der die Versorgung garantieren soll". Trotzdem seien "viele Fortschritte erzielt worden". Etwa darüber, "wann wir wieder zu einem Handel zurückkommen, sollte es zu einer Versorgungsnotsituation kommen". Habeck wollte sich nicht festlegen, ob es am Montag bei dem nächsten Treffen der EU-Energieminister eine Einigung geben wird.

IW erwartet für 2023 merkliche Rezession für Deutschland

Die deutsche Wirtschaft rutscht im kommenden Jahr angesichts der anhaltend unsicheren Energieversorgung und einem schwachen Konsum in eine merkliche Rezession. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln erwartet in seiner neuen Konjunkturprognose für das kommende Jahr eine Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 0,75 Prozent nach einem geschätzten Wachstum von mehr als 1,5 Prozent für dieses Jahr. "Die hohen Energiepreise haben das Leben der Menschen und Unternehmen stark verteuert und das Land ausgebremst", sagte IW-Direktor Michael Hüther. "Im kommenden Jahr wird es leider kaum besser. Wir werden uns wohl oder übel an horrende Energiepreise gewöhnen müssen. Unternehmen werden dadurch weniger investieren und produzieren, ihre Erwartungen sind pessimistisch. Zumindest der Arbeitsmarkt zeigt sich robust."

Gehaltsplus in Post- und Paketbranche seit 2011 unterdurchschnittlich

Der Verdienstzuwachs der Erwerbstätigen bei Post-, Kurier- und Expressdiensten ist zwischen 2011 und 2021 deutlich geringer ausgefallen als in der Gesamtwirtschaft und lag zudem unter der Teuerungsrate. Er betrug 6,0 Prozent gegenüber 23,8 Prozent, so Destatis. Der Verbraucherpreisanstieg in diesem Zeitraum betrug 14,6 Prozent. Vollzeitbeschäftigte in der Branche erhielten danach 2021 durchschnittlich 3.022 Euro brutto im Monat (nicht preisbereinigt). Zehn Jahre zuvor waren es 2.851 Euro. 2021 lag der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst in der Branche damit gut 1.000 Euro unter dem Durchschnitt in der Wirtschaft insgesamt (4.100 Euro).

Britische Teuerung im November etwas niedriger als erwartet

Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich in Großbritannien im November auf hohem Niveau etwas abgeschwächt und ist niedriger als erwartet ausgefallen. Die Teuerung betrug auf Monatsbasis 0,4 Prozent und zum Vorjahresmonat 10,7 Prozent, wie die Statistikbehörde ONS mitteilte. Volkswirte hatten 0,6 bzw 10,9 Prozent erwartet. Im Oktober hatte die Inflation 2,0 bzw 11,1 Prozent betragen, wobei die Jahresrate auf dem höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren gelegen hatte. Der Rückgang der Jahresteuerung wurde durch niedrigere Preise für Kraftstoffe verursacht, die teilweise durch steigende Preise in Restaurants, Cafés und Pubs ausgeglichen wurden, so das ONS.

Stimmung japanischer Hersteller so schlecht wie seit März 2021 nicht mehr

Die Stimmung unter Japans großen Herstellern hat sich in den drei Monaten bis Dezember angesichts der Sorge über die weltweite Konjunkturabschwächung weiter eingetrübt. Der Hauptindex, der die Stimmung der großen Hersteller misst, lag bei plus 7 nach plus 8 in der September-Umfrage, wie aus der vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht. Dies war das vierte Quartal in Folge, in dem sich die Stimmung verschlechtert hat, und der niedrigste Stand seit März 2021. Der Index stellt den Prozentsatz der Unternehmen dar, die die Geschäftslage als günstig bezeichneten, abzüglich derjenigen, die die Lage als ungünstig bezeichneten.

Einigung auf neue Regierungskoalition in Dänemark

Sechs Wochen nach der Parlamentswahl bekommt Dänemark eine neue Regierung: Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen werden künftig mit den Liberalen und der Moderaten-Partei eine Koalition bilden. Die neue Regierung werde am Donnerstag vorgestellt, sagte Frederiksen. Die Einigung auf die Koalition mit der konservativ-liberalen Liberalen Partei und der neu gegründeten Moderaten-Partei von Ex-Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen habe "viele Kompromisse" erfordert. Die neue Regierung starte aber zugleich mit "großen Ambitionen".

+++ Konjunkturdaten

+ Schweden

Verbraucherpreise November +11,5% (PROG: +11,4%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise November +1,0% (PROG: +1,0%) gg Vormonat

+ Japan

Maschinenbauaufträge Kern Okt +0,4% gg Vj, +5,4% (PROG: +2,6%) gg Vm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2022 03:00 ET (08:00 GMT)