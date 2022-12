Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland fällt im Oktober

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im Oktober deutlich gefallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 25.399 Wohnungen genehmigt. Das waren 14,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Für den Zeitraum Januar bis Oktober ergab sich ein Rückgang um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Bundesbank: Deutsches BIP sinkt 2023 um 0,5 Prozent

Die Bundesbank rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr schrumpfen und unter einer sehr hohen Inflation leiden wird. Wie sie im Rahmen ihrer halbjährlichen gesamtwirtschaftlichen Prognose mitteilte, rechnet sie für 2023 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 Prozent. Im Rahmen ihrer Juni-Prognose hatte sie noch einen Zuwachs von 2,4 Prozent prognostiziert. Die Wachstumsprognose für 2022 wurde auf 1,8 (Juni: 1,9) gesenkt und die für 2024 auf 1,7 (1,8) Prozent. Für 2025 wird ein BIP-Anstieg von 1,4 Prozent erwartet.

EZB-"Falken" wollten Zinsanhebung um 75 Basispunkte - Agentur

Der Vorschlag von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane, die Zinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) um nur 50 Basispunkte anzuheben, ist laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters im EZB-Rat auf deutlichen Widerstand der geldpolitischen "Falken" gestoßen. Wie die Agentur unter Berufung auf vier namentlich nicht genannte Quellen berichtet, bot EZB-Präsidentin Christine Lagarde als Kompromiss an, weitere Zinsanhebungen um 50 Basispunkte in Aussicht zu stellen, was schließlich auch beschlossen wurde.

Mexikanische Zentralbank erhöht Leitzins um 50 Basispunkte

Die mexikanische Zentralbank hat am Donnerstag den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 10,50 Prozent angehoben. Sie folgte dem Vorbild der US-Notenbank, die am Mittwoch ihren Leitzins um ebenfalls 50 Basispunkte erhöht hatte. Bei ihrem nunmehr 13. Zinsschritt in Folge signalisierten die mexikanischen Notenbanker allerdings, dass ihr Zinserhöhungszyklus sich dem Ende nähern könnte.

Scholz wünscht sich EU-Gaspreisdeckel, der "niemals relevant wird"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich über eine Einigung auf einen europäischen Gaspreisdeckel beim Treffen der Energieminister am kommenden Montag geäußert. Er glaube an ein "sehr gutes Ergebnis", sagte Scholz zum Abschluss des letzten EU-Gipfels in diesem Jahr in Brüssel. "Der Preis wird allerdings so hoch sein, dass ich hoffe, dass er niemals relevant wird", fügte Scholz hinzu.

Slowakisches Parlament stimmt für Misstrauensantrag gegen die Regierung

Das slowakische Parlament hat am Donnerstag einem Misstrauensantrag gegen die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Eduard Heger zugestimmt. Drei Monate nach dem Verlust der Regierungsmehrheit stimmten 78 der 150 Abgeordneten für den Antrag. Initiiert worden war das Misstrauensvotum von Hegers ehemaligem Koalitionspartner.

EU gibt Ukraine-Milliarden frei und beschließt neue Russland-Sanktionen

Die Europäische Union kann der Ukraine ab Januar neue Finanzhilfen von bis zu 18 Milliarden Euro zahlen. Die Staats- und Regierungschefs gaben bei ihrem Gipfeltreffen grünes Licht für die Freigabe der Mittel. Auf Botschafterebene einigten sich die EU-Länder zudem auf das nunmehr neunte Sanktionspaket gegen Russland. Eine Einigung für einen Gaspreisdeckel blieb noch aus, sie soll am Montag beim Treffen der Energieminister gelingen.

USA wollen Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland verstärken

Die USA wollen die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland verstärken. Dies kündigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Washington an. Das neue Programm solle zu Jahresbeginn starten und "ungefähr 500 ukrainische Soldaten pro Monat ausbilden", sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder. Washington unterstützt die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs mit massiver militärischer Hilfe. Dabei wurden auch bisher rund 3.100 ukrainische Soldaten für die Waffen ausgebildet, welche die USA liefern.

Weltbank unterstützt Privatwirtschaft in der Ukraine mit 2 Mrd Dollar

Angesichts der katastrophalen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auch auf die Wirtschaft in der Ukraine hat die Weltbank ein neues Unterstützungspaket geschnürt. Es würden 2 Milliarden Dollar für die ukrainische Privatwirtschaft freigegeben, teilte die zuständige International Finance Corporation (IFC) der Weltbank mit. Die Finanzhilfe solle auf "die unmittelbaren Bedürfnisse des vom Krieg zerstörten Privatsektors" reagieren.

Ukrainischer Armeechef warnt vor russischem Angriff auf Kiew Anfang nächsten Jahres

Der ukrainische Armeechef Walerij Saluschny hat vor einem neuen russischen Angriff auf Kiew Anfang kommenden Jahres gewarnt. "Die Russen stellen neue Truppen von rund 200.000 Soldaten auf. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie nochmal versuchen werden, Kiew zu erobern", sagte Saluschny der britischen Wochenzeitung Economist. Deswegen sei es "eine sehr wichtige strategische Aufgabe", Reserven bereitzuhalten und sich auf den Krieg vorzubereiten - der im Februar oder bestenfalls im März stattfinden könnte, "schlimmstenfalls schon Ende Januar".

Auch US-Senat stimmt Übergangshaushalt zu

Im Streit um den US-Bundeshaushalt hat nach dem Repräsentantenhaus auch der Senat einem Übergangshaushalt zugestimmt, mit dem die Zahlungsfähigkeit des Staates vorerst gesichert wird. Die Ausgaben sollen demnach auf dem jetzigen Niveau bis zum 23. Dezember weiterlaufen - bis dahin haben Demokraten und Republikaner nun Zeit, sich auf einen Kompromiss für das Haushaltsjahr 2023 zu einigen.

Biden wirbt für Aufnahme der Afrikanischen Union in G20

US-Präsident Joe Biden hat dafür geworben, die Afrikanische Union in die G20-Staatengruppe aufzunehmen. Die Afrikanische Union müsse ein "ständiges Mitglied" der Gruppe von wichtigen Industrienationen und Schwellenländern werden, in der bereits Südafrika vertreten ist, sagte Biden bei einem USA-Afrika-Gipfel in Washington. "Afrika gehört in jedem Raum, in dem über weltweite Herausforderungen gesprochen wird, an den Tisch, und in jede Institution, in der Gespräche stattfinden."

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Nov Arbeitslosenquote 6,4%

Schweden Nov Arbeitslosenzahl 360.000

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Dez -42 (Nov: -44)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Dez PROGNOSE: -43

GB/Einzelhandelsumsatz Nov -0,4% gg Vm; -5,9% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Nov PROG: +0,4% gg Vm; -5,5% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Nov -0,3% gg Vm; -5,9% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2022 03:02 ET (08:02 GMT)