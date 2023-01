Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Teuerung in NRW fällt wegen Entlastung um 1,7 Prozentpunkte

Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte sich im Dezember wegen der einmaligen Entlastung privater Haushalte bei Gas und Fernwärme deutlich verringert haben. Wie das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalens mitteilte, sanken die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lagen um 8,7 (November: 10,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Inflationsrate sank damit um 1,7 Prozentpunkte. Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent gesunken sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 8,8 (10,0) Prozent, also um nur 1,2 Punkte, zurückgehen.

Chinas Industrie schrumpft auch im Dezember leicht

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Dezember verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,0 (November: 49,4) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Dezember auf 47 (Vormonat: 48) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Ifo-Institut: Merklich weniger Materialengpässe in der Industrie

Die Materialknappheit in der Industrie hat sich nach einer Erhebung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung merklich entspannt. Im Dezember berichteten darüber 50,7 Prozent der befragten Firmen, nach 59,3 Prozent im November. Dies sei der dritte Rückgang in Folge, gehe aus der aktuellen Umfrage des Instituts hervor. "Eine Auflösung der Engpässe scheint sich nun in vielen Branchen abzuzeichnen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Dies wird die Konjunktur in den kommenden Monaten stützen. Abhängig von der Entwicklung der Corona-Lage in China kann es aber auch wieder zu Rückschlägen bei den Engpässen kommen."

Erwerbstätigkeit in Deutschland nimmt im November leicht zu

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat im November erneut leicht zugenommen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts stieg die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vormonat um 45.000 auf 45,9 Millionen. Saisonbereinigt erhöhte sich die Erwerbstätigkeit damit wie schon im Oktober um 0,1 Prozent.

CDU-Verteidigungsexperte: Lambrecht nicht weiter haltbar

Unionsfraktionsvize Johann Wadephul hat Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) nach einer umstrittenen Videobotschaft zum Jahreswechsel scharf kritisiert. Lambrecht sei nicht weiter haltbar, sagte Wadephul am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Sie habe keinen Rückhalt mehr und sei "falsch am Platze".

Spanien erlebt 2022 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Spanien hat 2022 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Das teilte der spanische Wetterdienst Aemet am Montag im Onlinedienst Twitter mit und erklärte, mit fast 15,5 Grad im Jahr 2022 habe die Durchschnittstemperatur erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1916 die 15-Grad-Marke übertroffen.

SINGAPUR

BIP 4Q +2,2% gg Vorjahr (PROG: +2,05%)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)