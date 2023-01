Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Notenbankerin Daly sieht Zinsen auf über 5 Prozent steigen

Zur Bekämpfung der Inflation wird die US-Notenbank die Zinsen nach Ansicht der Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, auf über 5 Prozent hieven. "Ich glaube, irgendetwas über 5 ist nach meinem Dafürhalten absolut wahrscheinlich", sagte sie im Interview mit dem Wall Street Journal. Die Notenbank sei in der "kniffligeren" zweiten Phase des Straffungszyklus angekommen.

Ifo-Institut: Weniger Unternehmen wollen Preise erhöhen

In Deutschland dürfte sich der Anstieg der Preise verlangsamen, da weniger Unternehmen als im Vormonat demnächst Preissteigerung planen, wie aus einer aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts hervorgeht. Die Preiserwartungen sanken für die Gesamtwirtschaft im Dezember auf 40,3 Punkte von 46,2 im November.

Baupreise für Wohngebäude steigen im November um 16,9 Prozent

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland sind im November um 16,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Im August, dem vorherigen Berichtsmonat der Statistik, waren die Preise im Vorjahresvergleich um 16,5 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Im Vergleich zum August erhöhten sich die Baupreise im November um 2,5 Prozent. Alle Preisangaben beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer.

Ampel-Regierung in Insa-Umfrage ohne Mehrheit

Die Ampel-Regierung hat in der Sonntagsfrage ihre parlamentarische Mehrheit bei den Deutschen verloren. Das zeigt der erhobene Bild-Wahltrend des Insa-Instituts. Demnach gewinnt die Linke (5 Prozent) einen halben Punkt hinzu und würde knapp den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde und damit in den Deutschen Bundestag schaffen. SPD (20 Prozent), CDU/CSU (27 Prozent), die Grünen (17,5 Prozent), FDP (7,5 Prozent) und AfD (15 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Sonstige Parteien kommen zusammen auf 8 Prozent (minus 0,5).

Deutschland EU-weit führend bei Wasserstoffpatenten - Studie

Deutschland ist in Europa führend im Bereich der Wasserstoffpatente. Das ergab eine gemeinsame Studie des Europäischen Patentamts (EPA) und der Internationalen Energieagentur (IEA). Sie nahm Wasserstofftechnologien von der Versorgung über die Speicherung und Verteilung bis hin zur Umwandlung und Endanwendungen unter die Lupe. Demnach sind die EU-Staaten insgesamt sowie Japan führend, in der EU führt Deutschland das Feld an.

FDP-Delegation bei Taiwan-Besuch mit Präsidentin Tsai zusammengetroffen

Ungeachtet der scharfen Kritik der chinesischen Regierung am Besuch einer hochrangigen Delegation der FDP-Bundestagsfraktion in Taiwan haben die Politiker Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen getroffen. Zusammen mit dem Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, und den anderen Delegationsmitgliedern sei sie von Tsai zu einem "Austausch" empfangen worden, teilte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), im Onlinedienst Twitter mit.

Vertrauliche Dokumente in von Biden genutzten Räumlichkeiten gefunden

In zeitweise von US-Präsident Joe Biden als Büro genutzten Räumlichkeiten einer Denkfabrik sind vertrauliche Dokumente aus Bidens Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama gefunden worden. Bidens Anwälte hätten die Dokumente im vergangenen November entdeckt und sie dem zuständigen Nationalarchiv übergeben, sagte Bidens Sonderermittler Richard Sauber. Es handle sich um eine "kleine Anzahl" vertraulicher Dokumente, sagte Sauber. Im vergangenen August hatten Ermittler bei einer Durchsuchung im privaten Anwesen von Bidens Vorgänger Donald Trump mehr als 100 vertrauliche Regierungsdokumente beschlagnahmt.

McCarthy übersteht erste Bewährungsprobe als Repräsentantenhaus-Vorsitzender

Der nach einem historischen Abstimmungsmarathon gewählte neue Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy hat seine erste Bewährungsprobe überstanden. Die Abgeordneten der Kongresskammer in Washington verabschiedeten mit einer Mehrheit von 220 zu 213 eine neue Geschäftsordnung, die für die zweijährige Legislaturperiode unter republikanischer Mehrheit gelten soll.

Mexikos Präsident fordert von USA Ende der "Geringschätzung Lateinamerikas"

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hat die USA mit scharfen Worten zu einer neuen Haltung gegenüber den Staaten Lateinamerikas und der Karibik aufgefordert. Es sei "an der Zeit, dieses Vergessen, diese Vernachlässigung, diese Geringschätzung Lateinamerikas und der Karibik zu beenden", sagte López Obrador bei formalen Gesprächen mit Biden bei dessen erstem Besuch in Mexiko seit seinem Amtsantritt vor knapp zwei Jahren.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Nov +2,0% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Nov PROGNOSE: +0,8% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Okt rev -2,5% (vorl: -2,6%) gg Vm

Niederlande Inflationsrate Dez 9,6% - CBS

Niederlande Inflationsrate Nov war 9,9% - CBS

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Dez +4,0% (PROG: +3,8%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Dez +4,0% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Dez +0,3% gg Vm

Japan/Ausgaben privater Haushalte Nov -1,2% (PROGNOSE: +0,4%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Nov -3,1% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Nov 75,5%

Japan/Konsumneigung Nov -1,7 Pkt gg Vorjahr

US/Verbraucherkredite Nov plus 27,9 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Okt revidiert plus 29,2 Mrd USD (vorl: plus 27,0 Mrd USD)

