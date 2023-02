Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Chinas Industrie belebt sich im Januar leicht

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Januar zwar etwas belebt, der Indexstand deutet aber weiter auf eine Schrumpfung des Sektors hin. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,2 (Dezember: 49,0) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

API-Daten zeigen deutlichen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 3,4 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,7 Millionen Barrel nach plus 0,6 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl einen unveränderten Stand und bei Benzin ein Plus von 0,9 Millionen Barrel.

Absatz von Elektroautos legt in Europa kräftig zu

Der Absatz batterieelektrischer Fahrzeuge in Europa ist auch im vierten Quartal deutlich gestiegen. In der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien wurden im Zeitraum von Oktober bis Dezember 572.434 Autos mit reinem Batterieantrieb verkauft, das waren 36,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Herstellervereinigung Acea mitteilte. Im Gesamtjahr stand ein Plus von 29,3 Prozent auf 1,58 Millionen Fahrzeuge zu Buche.

Baumaterialien in Deutschland 2022 erneut stark verteuert

Baumaterialien haben sich in Deutschland 2022 erneut stark verteuert. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wirkten vor allem die höheren Energiepreise preistreibend. So verteuerten sich Baustoffe wie Stahl, Stahlerzeugnisse oder Glas, die mit hohem Energieeinsatz hergestellt werden. Stabstahl war im Jahresdurchschnitt um 40,4 Prozent teurer, Blankstahl um 39,1 Prozent, Betonstahlmatten um 38,1 Prozent und Stahlrohre kosteten 32,2 Prozent mehr. Stahl wird oft in Verbindung mit Beton im Rohbau zur Verstärkung von Bodenplatten, Decken oder Wänden eingesetzt.

Zahl der Fluggäste in Deutschland 2022 mehr als verdoppelt

Die Zahl der von den 23 größten deutschen Verkehrsflughäfen startenden Fluggäste hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) zählten die Flughäfen rund 155,2 Millionen Passagiere. Das entsprach einem Zuwachs von 111,0 Prozent gegenüber dem stärker von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2021.

Deutscher Bierabsatz steigt 2022 um 2,7 Prozent

Der Bierabsatz in Deutschland ist 2022 gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts setzten die in Deutschland ansässigen Brauereien und Bierlager im vergangenen Jahr rund 8,8 Milliarden Liter Bier ab. Das waren 2,7 Prozent beziehungsweise 232,6 Millionen Liter mehr als im Vorjahr. Der Inlandsabsatz erhöhte sich um 4,0 Prozent, der Absatz in Nicht-EU-Staaten verringerte sich um 12,4 Prozent.

Experten: Ab 2025 Gaspreise nahezu wie vor der Krise möglich

Experten erwarten für 2025 eine Rückkehr zu niedrigeren Gaspreisen in Deutschland. "Unsere Analysen deuten darauf hin, dass es ab Mitte der 2020er-Jahre wieder zu einer Annäherung des Gaspreisniveaus an das historische Preisniveau von vor 2021 kommen könnte", sagte Max Gierkink, Forscher am Energiewirtschaftlichen Institut der Universität Köln (EWI), der Neuen Osnabrücker Zeitung. Preise von unter 2 Cent pro Kilowattstunde seien "möglich".

USA werfen Russland Nichteinhaltung von Atomabkommen New Start vor

Die USA haben Russland eine Nichteinhaltung des Atomwaffen-Kontrollvertrags New Start vorgeworfen. Das US-Außenministerium warf der Regierung in Moskau am Dienstag vor, Inspektionen ausgesetzt und geplante Rüstungskontrollgespräche abgesagt zu haben. Washington beschuldigt Moskau dagegen nicht, die Zahl atomarer Sprengköpfe über die zulässige Obergrenze hinaus erhöht zu haben.

Keine Vertreter Russlands zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen

Vertreter der russischen Regierung sind in diesem Jahr nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen. Dies sagte Konferenz-Chef Christoph Heusgen am Mittwoch MDR Aktuell. Die jährlich von hochrangigen Politikern vieler Staaten besuchte Veranstaltung wolle kein Podium für die Propaganda des russischen Präsidenten Wladimir Putin bieten.

Slowakisches Parlament stimmt für Neuwahlen am 30. September

In der Slowakei finden im Herbst vorgezogene Neuwahlen statt. Das Parlament in Bratislava stimmte am Dienstag mit einer Mehrheit von 92 zu 54 Stimmen für den Urnengang am 30. September. Im Dezember war die amtierende slowakische Regierung um Regierungschef Eduard Heger durch ein erfolgreiches Misstrauensvotum gestürzt worden, sie bleibt jedoch geschäftsführend im Amt.

Umstrittenster belgischer Atommeiler endgültig abgeschaltet

In Belgien ist am Dienstagabend der umstrittenste Atomreaktor des Landes endgültig heruntergefahren fahren. Nach 40 Jahren Laufzeit wurde Block zwei des Atomkraftwerks Tihange bei Lüttich um 22.45 Uhr abgeschaltet, wie die Betreibergesellschaft Engie mitteilte. Das Akw liegt rund 50 Kilometer Luftlinie von der deutschen Grenze entfernt. Deutsche Politiker und Atomkraftgegner hatten sich jahrelang für ein Aus eingesetzt.

Papst Franziskus verurteilt "wirtschaftlichen Kolonialismus" in Afrika

Bei seinem Besuch in der Demokratischen Republik Kongo hat Papst Franziskus einen "wirtschaftlichen Kolonialismus" in Afrika verurteilt. "Politische Ausbeutung wich einem wirtschaftlichem Kolonialismus, der ebenso versklavend war", sagte das 86-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche am Dienstag bei einer Rede im Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kinshasa.

GROßBRITANNIEN

Nationwide Hauspreisindex Jan -0,6% gg Vm; +1,1% gg Vj

Nationwide Hauspreisindex PROG: -0,2% gg Vm: +2,0% gg Vj

INDONESIEN

Kernverbraucherpreise Jan +3,27% gg Vorjahr (Dez: +3,36%)

JAPAN

Kfz-Absatz Jan +10,8% gg Vorjahr

