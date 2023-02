Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte nach Russland fallen 2022 um 45,2 Prozent

Der russische Angriff auf die Ukraine und die gegen Russland verhängten Sanktionen haben sich im Jahr 2022 stark auf den deutschen Außenhandel ausgewirkt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die deutschen Warenexporte nach Russland gegenüber 2021 um 45,2 Prozent auf 14,6 Milliarden Euro. In der Rangfolge der wichtigsten Abnehmerstaaten deutscher Exporte fiel Russland im Vorjahresvergleich von Rang 15 auf Rang 23.

Großbritannien vermeidet Rezession im vierten Quartal

Die britische Wirtschaft hat im vierten Quartal 2022 stagniert, womit sie eine technische Rezession in der zweiten Jahreshälfte 2022 knapp vermied. In diesem Jahr ist jedoch mit einem Abschwung zu rechnen, da Haushalte und Unternehmen von den rasch steigenden Zinsen betroffen sind. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte von Oktober bis Dezember im Vergleich zum dritten Quartal, wie vorläufige Daten des Office for National Statistics zeigten.

Chinas Verbraucherpreise steigen schneller - Erzeugerpreise sinken

Die chinesischen Verbraucherpreise haben sich im Januar weiter erhöht. Wie die Statistikbehörde mitteilte, stieg der Verbraucherpreisindex um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach einem Plus von 1,8 Prozent im Dezember. Von Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 2,2 Prozent gerechnet. Die Erzeugerpreise fielen dagegen erneut.

BoJ-Vize Amamiya will an Steuerung der Renditekurve festhalten

Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Masayoshi Amamiya, hat erklärt, es bestehe keine unmittelbare Notwendigkeit, die Politik zur Steuerung der Zinskurve erneut zu ändern. Amamiya sagte, die Entscheidung der Notenbank vom Dezember, die Obergrenze für die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen von 0,25 Prozent auf 0,50 Prozent anzuheben, habe zu einer Verbesserung der Marktbedingungen beigetragen, und die Zentralbank benötige mehr Zeit, um ihre Auswirkungen zu untersuchen.

Mexikanische Zentralbank erhöht Leitzins mehr als erwartet

Die mexikanische Notenbank hat ihren Leitzins stärker als erwartet angehoben und signalisiert, dass mindestens eine weitere Erhöhung wahrscheinlich ist. Die Inflation benötige länger, um zurückzugehen, als die Bank vorhergesehen hatte. Der fünfköpfige Gouverneursrat stimmte einstimmig dafür, den Zielwert für den Tagesgeldsatz um einen halben Prozentpunkt auf 11 Prozent anzuheben. Dies ist der 14. Zinsschritt in Folge seit Mitte 2021.

EZB-Bankenaufsicht nimmt Risikovorsorge unter die Lupe

Die europäische Finanzaufsicht nimmt die Risikovorsorge von Geldhäusern genauer unter die Lupe. Die EZB habe umfangreiche Informationen von mehreren Geldhäusern angefordert, wie diese Vorsorge für schwer kalkulierbare Risiken wie die Folgen des Ukrainekriegs bilden, sagten mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt. Konkret gehe es dabei um pauschale Wertberichtigungen, so genannte Management-Overlays oder Post-model-Adjustments. Banken nutzen diese, um Gefahren zu berücksichtigen, die durch ihre gängigen Risikomodelle nicht abgebildet werden.

EU will mehr Geld für Abschottung gegen Migranten ausgeben

Die Europäische Union will mehr Geld für die Abschottung gegen Migranten ausgeben. Darauf einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer am Freitagmorgen nach langwierigen Verhandlungen in Brüssel. Österreich als Befürworter einer harten Linie fühlte sich danach bestätigt. Aber auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich zufrieden über den Kompromiss. Die EU-Spitzen forderten "die Kommission auf, unverzüglich umfangreiche EU-Mittel zu mobilisieren, um die Mitgliedstaaten beim Ausbau der Grenzschutzkapazitäten und -infrastrukturen, der Überwachungsmittel, einschließlich der Luftüberwachung, und der Ausrüstung zu unterstützen", wie es in der gemeinsamen Gipfelerklärung hieß.

Zahl der Todesoper nach Erdbeben in Türkei und Syrien steigt auf über 20.000

Inmitten der unvorstellbaren Verzweiflung im türkisch-syrischen Erdbebengebiet hat die Rettung eines 16-jährigen Mädchens für einen Hoffnungsschimmer gesorgt. Mehr als 80 Stunden nach der Katastrophe konnten Helfer im stark verwüsteten Antakya im Süden der Türkei die Jugendliche aus einem eingestürzten Gebäude retten. Zeitgleich stieg die Gesamtzahl der Opfer in der Türkei und Syrien auf nunmehr bereits mehr als 20.000 Tote an.

Moldau sieht sich als Zielscheibe russischer Aktivitäten zur "Destabilisierung"

Die Republik Moldau sieht sich nach eigenen Angaben mit verdeckten russischen Aktivitäten zur Destabilisierung des Landes konfrontiert. Der moldauische Geheimdienst SIS teilte mit, die "subversiven Aktivitäten" zielten darauf ab, "die Republik Moldau zu untergraben sowie die öffentliche Ordnung zu destabilisieren und zu verletzen". Die Informationen über diese "Aktivitäten" stammten von der ukrainischen Regierung sowie aus eigenen Operationen des SIS, hieß es weiter.

Strafverfolgung von Ukraine-Kriegsverbrechen wird Thema auf Sicherheitskonferenz

Die Strafverfolgung von möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine soll Thema der Münchner Sicherheitskonferenz in der kommenden Woche werden. Die Frage der Strafverfolgung sei auf die Tagesordnung gesetzt worden, sagte Konferenzchef Christoph Heusgen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. An der Veranstaltung werde deshalb unter anderem der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, teilnehmen.

Macron schließt Kampfjet-Lieferungen an Kiew "in den kommenden Wochen" aus

Die Ukraine kann nach französischen Angaben nicht mit schnellen Kampfjet-Lieferungen rechnen. Dies sei keinesfalls "in den kommenden Wochen" möglich, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Er schließe aber nichts grundsätzlich aus, betonte Macron. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich erstmals seit dem russischen Angriff vor fast einem Jahr in Brüssel mit den europäischen Staats- und Regierungschefs getroffen. Danach sprach er von "positiven Signalen".

Medien: Pence in Ermittlungen zu Kapitol-Erstürmung vorgeladen

In den Ermittlungen der US-Justiz zu der Rolle von Ex-Präsident Donald Trump bei der Kapitol-Erstürmung vor zwei Jahren ist laut Medienberichten nun dessen früherer Stellvertreter Mike Pence vorgeladen worden. Vorangegangen seien "monatelange Verhandlungen" zwischen der Bundesstaatsanwaltschaft und den Anwälten des Ex-Vizepräsidenten, berichtete unter anderem der Fernsehsender ABC News. Pence Aussage könnte den Ermittlungen gegen Trump neuen Zündstoff geben.

Konjunkturdaten

GB/Industrieproduktion Dez +0,3% gg Vm; -4,0% gg Vj

GB/Industrieproduktion Dez PROG: -0,1% gg Vm, -5,3% gg Vj

GB/Industrieproduktion Nov rev +0,1% gg Vm, -4,3% gg Vj

GB/Handelsbilanz Dez Defizit 19,3 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Nov revidiert Defizit 14,7 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 15,6 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Dez PROGNOSE: Defizit 16,7 Mrd GBP

Malaysia BIP 4Q +7,0% (PROG: +6,1%) gg Vorjahr

