Massiver Warnstreik legt am Freitag Flugbetrieb in Deutschland lahm

Wegen eines Streiks der Gewerkschaft Verdi fällt am Freitag deutschlandweit ein Großteil der Flüge aus. Die Flughäfen Frankfurt am Main, München, Hamburg und Stuttgart kündigten am Mittwoch an, dass der reguläre Flugbetrieb am Freitag eingestellt werden müsse. Der Flughafenverband ADV schätzt, dass mehr als 295.000 Passagiere von dem Streik betroffen sind. Flughafenbetreiber und Wirtschaftsverbände kritisierten die Arbeitsniederlegungen, die im Zusammenhang mit dem Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Ländern stehen, als unverhältnismäßig.

Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland auf neuem Höchststand

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland hat im vierten Quartal 2022 einen neuen Höchststand erreicht. Im vierten Quartal 2022 waren 45,9 Millionen Personen in Deutschland erwerbstätig. Wie das Statistische Bundesamtes (Destatis) mittteilte, stieg die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 107 000 Personen oder 0,2 Prozent. Im dritten Quartal war der Anstieg mit 38.000 Personen oder 0,1 Prozent noch etwas schwächer ausgefallen.

Deutschland verzeichnet niedrigsten Exportüberschuss seit 2000

Der deutsche Exportüberschuss hat sich im Jahr 2022 unter anderem aufgrund der hohen Preise für die Einfuhr von Energie stark verringert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, halbierte sich der Überschuss gegenüber 2021 von 175,3 Milliarden Euro auf 79,7 Milliarden Euro. Das ist der niedrigste Überschuss seit dem Jahr 2000. Im Außenhandel mit der Volksrepublik China, die 2022 von Rang zwei auf Rang vier der wichtigsten Abnehmerstaaten deutscher Exporte abrutschte, verzeichnete Deutschland das größte Handelsbilanzdefizit seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1950.

Bericht: EU-Staaten verbrauchen im Januar 19 Prozent weniger Gas

Der Gasverbrauch ist im Januar 2023 in der EU und in weiteren Regionen der Welt im Vergleich zum Vorjahresmonat stark gesunken. Dem Monatsbericht des Forums Gas exportierender Länder (GECF) zufolge ging der Verbrauch in der EU um 19 Prozent zurück, in Großbritannien um 16 Prozent. Nach Angaben des GECF ist der geringere Gasverbrauch in Europa vor allem auf den relativ milden Winter, aber auch auf Sparmaßnahmen zurückzuführen.

ZVEI: Elektro- und Digitalexporte so hoch wie nie zuvor

Die Ausfuhren der deutschen Elektro- und Digitalindustrie sind nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI auch zum Jahresende 2022 gewachsen. Sie kamen demnach im Dezember auf 20,0 Milliarden Euro und übertrafen damit den Wert des Vorjahresmonats um 6,7 Prozent. "Im Gesamtjahr 2022 erhöhten sich die deutschen Elektroexporte damit trotz eines durchgängig herausfordernden globalen Umfelds um 8,6 Prozent auf rekordhohe 245,8 Milliarden Euro", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. "Auch real, also preisbereinigt, lagen sie leicht im Plus."

Studie: Europas Unternehmen hinken bei klimaverträglichem Umbau Anspruch hinterher

Fast die Hälfte der großen europäischen Unternehmen bekennt sich laut einer Untersuchung zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad, tut aber bei Weitem nicht genug dafür. Für die Studie wertete die Nichtregierungsorganisation Carbon Disclosure Project (CDP) die Antworten von fast 1.500 europäischen Unternehmen auf ihren Fragebogen aus.

Weltbank-Präsident David Malpass kündigt Rücktritt an

Weltbank-Präsident David Malpass hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Der 66-Jährige wird den Posten Ende Juni abgeben, wie die internationale Finanzinstitution mit Sitz in Washington am Mittwoch mitteilte. Malpass will nach eigenen Angaben "neuen Herausforderungen" nachgehen. Der US-Ökonom war im April 2019 Chef der Weltbank geworden. Seine fünfjährige Amtszeit wäre eigentlich bis ins nächste Jahr gegangen.

Paris: Frankreich und China wollen gemeinsam zu Frieden in der Ukraine beitragen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der chinesische Spitzendiplomat Wang Yi haben sich bei einem Treffen in Paris dem Elysée-Palast zufolge zu gemeinsamen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs bekannt. Wang und Macron hätten "das gleiche Ziel zum Ausdruck gebracht, zum Frieden unter Einhaltung des Völkerrechts beizutragen", erklärte das französische Präsidialamt nach dem Treffen. Macron drückte demnach seine Hoffnung aus, dass Peking Druck auf Russland ausübe, damit es an den "Verhandlungstisch" zurückkehre.

US-Republikaner nehmen Tech-Konzerne wegen angeblicher Meinungsmache ins Visier

Die Republikaner im US-Kongress haben von großen Internet-Konzernen Unterlagen zur angeblichen Unterdrückung rechtsgerichteter Meinungsäußerungen angefordert. Der von den Republikanern dominierte Justizausschuss im Repräsentantenhaus forderte die Chefs von Google, Meta, Microsoft, Apple und Amazon auf, bis kommenden Monat Dokumente wie die Kommunikation mit dem Weißen Haus über die Moderation von Inhalten im Internet bereitzustellen.

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Dez +1,6% (PROG: +3,0%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Dez -6,6% gg Vj

Japan/Exporte Jan +3,5% (PROGNOSE: -0,5%) gegenüber Vorjahr

Japan/Importe Jan +17,8% gegenüber Vorjahr

Japan/Handelsbilanz Jan Defizit 3,5 Bill JPY (PROGNOSE: Defizit 3,88 Bill JPY)

Japan/Exporte nach China Jan -17,1% gg Vorjahr

Japan/Exporte nach Asien Jan -4,0% gg Vorjahr

Japan/Exporte in die USA Jan +10,2% gg Vorjahr

Japan/Exporte nach Europa Jan +9,5% gg Vorjahr

