Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im Februar um 2,4 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Februar gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 2,4 Prozent gestiegen. Nach dem Rückgang im Dezember um 4,9 Prozent ist dies der zweite Monat in Folge mit einem Anstieg, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Januar hatte das Plus 1,0 Prozent betragen.

Ifo-Institut: Geschäftsklima in der Chemie hellt sich auf

Das Ifo-Geschäftsklima in der chemischen Industrie hat sich im Februar nach Angaben des Instituts etwas aufgehellt. Es stieg demnach auf minus 18,5 Punkte, nach saisonbereinigt korrigierten minus 25,6 im Januar. "Über dem Berg ist die chemische Industrie noch nicht. Die Erwartungen der Unternehmen sind weniger pessimistisch, mit ihrer aktuellen Situation sind im Februar jedoch wieder mehr Unternehmen unzufrieden als im Januar", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.

Güterumschlag in deutschen Seehäfen sinkt 2022 um 3,2 Prozent

Der Güterumschlag der deutschen Seehäfen ist im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Prozent gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden insgesamt 279,1 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Dabei ging der Güterempfang aus dem Ausland (minus 1,5 Prozent) deutlich weniger stark zurück als die ins Ausland versendete Gütermenge (minus 7,0 Prozent).

US-Notenbank: Wirtschaftsaktivität nimmt leicht zu

Die Wirtschaftstätigkeit in den USA hat Anfang 2023 einer Erhebung der US-Notenbank zufolge leicht zugenommen. Sechs Bezirke meldeten demnach keine oder nur geringe Veränderungen der Wirtschaftsaktivität seit dem letzten Bericht, während sechs Bezirke angaben, dass die Wirtschaftsaktivität in bescheidenem Tempo zunahm, heißt es in dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve. Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt blieben solide. Die Beschäftigung nahm in den meisten Bezirken weiterhin leicht bis mäßig zu, obwohl einige Unternehmen einen Einstellungsstopp verhängten und vereinzelt von Entlassungen berichteten.

Eberly führende Kandidatin für Vize-Posten bei der Fed - Kreise

Für die Besetzung des freigewordenen Postens des Vize-Chairman der US-Notenbank Federal Reserve kristallisiert sich offenbar eine Lösung heraus. Janice Eberly, Finanzprofessorin an der Northwestern University, sei die führende Kandidatin für den Job bei der Fed, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Präsident Joe Biden habe aber bislang keine endgültige Entscheidung getroffen. Eberly, die ihren Doktor in Wirtschaftswissenschaften am Massachusetts Institute of Technology gemacht hat, hat bereits während der Obama-Regierung als führende Ökonomin im Finanzministerium gearbeitet.

Chinas Verbraucherpreisinflation sinkt auf Einjahrestief

Die Inflation in China hat sich im Februar stärker als erwartet verlangsamt. Die Verbraucherpreise stiegen um 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach 2,1 Prozent im Januar, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 1,7 Prozent gerechnet. Es war das schwächste Plus seit Februar 2022. Der deflationäre Trend bei den Erzeugerpreisen verstärkte sich unterdessen deutlicher als erwartet.

Japans Wirtschaft wächst im vierten Quartal langsamer als gedacht

Die japanische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 aufgrund einer schwächeren Inlandsnachfrage langsamer als ursprünglich geschätzt gewachsen. Wie revidierte Regierungsdaten zeigten, liegt das Wachstum der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt nach den USA und China auf Jahresbasis bei 0,1 Prozent. Mitte Februar wurde das Plus noch mit 0,6 Prozent angegeben. Die revidierten Daten zeigen nun, dass der private Konsum im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent gestiegen ist, was unter dem Anstieg von 0,5 Prozent in den vorläufigen Daten liegt.

Japans Unterhaus stimmt Ernennung Uedas zum nächsten BoJ-Gouverneur zu

Das japanische Unterhaus hat der Ernennung von Kazuo Ueda zum nächsten Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) zugestimmt. Die zweite fünfjährige Amtszeit des derzeitigen Gouverneurs der japanischen Notenbank, Haruhiko Kuroda, läuft am 8. April aus. Der 71-jährige Ueda, ehemaliger Wirtschaftsprofessor an der Universität Tokio, war bereits von 1998 bis 2005 im Direktorium der BoJ. Das Oberhaus soll am Freitag über die Nominierung abstimmen.

Bauernpräsident warnt vor weiteren Preissteigerungen

Angesichts der derzeit hohen Lebensmittelpreise warnt Bauernpräsident Joachim Rukwied vor weiteren politischen Vorgaben, die zu zusätzlichen Preissteigerungen führen könnten. "Wenn die Bundesregierung die Vorschläge der EU, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu halbieren mitträgt, wird der Anbau von heimischem Obst und Gemüse weiter deutlich zurückgehen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Dann werden die Preise für Lebensmittel noch weiter steigen." Rukwied bezog sich in seinen Äußerungen auf das geplante EU-Reduktionsziel der Halbierung des Pestizideinsatzes bis zum Jahr 2030.

USA und EU streben Handelsabkommen zu kritischen Rohstoffen an

Die USA und die Europäische Union machen Fortschritte bei der Ausarbeitung eines Handelsabkommens, das sich auf kritische Rohstoffe wie Lithium und Nickel konzentriert. Präsident Biden und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, werden voraussichtlich am Freitag über das Vorhaben diskutieren, das die Abhängigkeit der USA und der EU von China verringern soll. Im Rahmen des Treffens im Weißen Haus wollten die USA und die EU die Aufnahme von Verhandlungen über die Bedingungen eines solchen Abkommens ankündigen, sagten Vertreter der USA und der EU.

Biden will Defizit über zehn Jahre um 3 Billionen Dollar senken

US-Präsident Joe Biden will das Haushaltsdefizit des Landes über zehn Jahre um insgesamt knapp 3 Billionen Dollar senken. Dazu sollten unter anderem die Steuern für "Reiche und große Unternehmen" erhöht werden, sagte Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre am Mittwoch im Weißen Haus. Außerdem sollten "unnötige Ausgaben" zugunsten von Sonderinteressen wie der Pharmabranche und der Erdölindustrie gestrichen werden.

USA beunruhigt über starke Position Chinas bei weltweiten Lieferketten

In den USA wächst einem Geheimdienstbericht zufolge die Sorge, dass China seine starke Stellung in internationalen Lieferketten für mehr politischen und militärischen Einfluss in der Welt ausnutzen könnte. Schon jetzt habe Peking durch seine Lieferketten-Bedeutung eine enorme wirtschaftliche Macht, heißt es in dem in Washington veröffentlichten Bericht. China könnte diese aber auch nutzen, um noch mehr politischen und auch militärischen Einfluss in der Welt zu bekommen.

Akw Saporischschja nach russischem Angriff vom Stromnetz abgeschnitten

Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben des Betreibers nach einem russischen Angriff vom Stromnetz abgeschnitten. "Die letzte Verbindung zwischen dem besetzten Akw Saporischschja und dem ukrainischen Stromnetz wurde infolge von Raketenangriffen unterbrochen", teilte Energoatom mit. Derzeit laufe das Akw mit Hilfe von Diesel-Generatoren.

Ukraine meldet heftige russische Angriffe in verschiedenen Regionen

Die russische Armee hat in der Nacht zum Donnerstag nach ukrainischen Angaben mehrere Regionen im Osten, Süden und Westen des Landes angegriffen. "Der Feind hat ungefähr 15 Angriffe auf die Stadt und die Region ausgeführt", erklärte am Morgen in Online-Netzwerken der Gouverneur von Charkiw im Osten der Ukraine, Oleg Sinegubow. Die Angriffe hätten offensichtlich wichtiger Infrastruktur gegolten.

