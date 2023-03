Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation steigt im Februar auf 9,3 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Februar leicht gestiegen, was vor allem an höheren Preisen für Lebensmittel lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 9,3 (Vormonat: 9,2) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 1. März. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 1,0 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Zahl der Baugenehmigungen sinkt auf niedrigsten Stand seit 2018

Im Jahr 2022 wurde in Deutschland der Bau von 354.400 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 6,9 Prozent oder 26.300 Wohnungen weniger als im Jahr 2021. Niedriger als im Jahr 2022 war die Zahl der Baugenehmigungen zuletzt 2018 mit 346.800 Wohnungen. In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten. Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, mittelfristig 400.000 neue Wohnungen pro Jahr in Deutschland zu schaffen.

Tourismus in Deutschland erholt - aber noch unter Vorkrisenniveau

Der Tourismus in Deutschland hat sich deutlich von der Pandemie erholt - jedoch noch nicht wieder die Übernachtungszahlen des Vorkrisenniveaus erreicht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, gab es im Januar mit 24,0 Millionen Übernachtungen von Gästen ein Plus von 48,3 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Gegenüber Januar 2020, dem Vergleichsmonat vor der Corona-Pandemie, lagen die Übernachtungszahlen jedoch um 10,5 Prozent niedriger.

Bank of Japan hält bei Kurodas letzter Sitzung an Geldpolitik fest

Die japanische Notenbank hat ihre ultralockere Geldpolitik in der letzten Sitzung unter Gouverneur Haruhiko Kuroda, der nach zehn Jahren aus dem Amt scheidet, unverändert belassen. Die Obergrenze für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bleibt bei 0,5 Prozent, der Einlagensatz bei minus 0,10 Prozent. Vertreter der Bank of Japan (BoJ) hatten bei früherer Gelegenheit gesagt, dass sie Zeit brauchen, um die Auswirkungen der Dezember-Entscheidung, die Obergrenze auf 0,5 von 0,25 Prozent anzuheben, auszuwerten.

Tote und Schwerverletzte durch Schüsse in Hamburger Kirche

In einer Kirche der Zeugen Jehovas in Hamburg sind mehrere Menschen erschossen und weitere Menschen schwer verletzt worden. Der Angriff habe sich am Donnerstagabend im Stadtteil Groß Borstel ereignet, teilte die Polizei mit. Beamte hätten anschließend "eine leblose Person aufgefunden, bei der wir davon ausgehen, dass es sich um einen Täter handeln könnte". Es werde derzeit nicht von weiteren Tätern ausgegangen, hieß es am Freitagmorgen.

Sozialverband Deutschland fordert Mindestlohn von gut 14 Euro

Angesichts der hohen Inflation fordert der Sozialverband Deutschland (SoVD) eine deutliche Anhebung des Mindestlohns auf mehr als 14 Euro. Der Mindestlohn sollte zum nächsten Jahreswechsel auf 14,13 Euro steigen, sagte die Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Nach einem Jahr Krieg mit den überall spürbaren Folgen und einem Dreivierteljahr, das bis dahin noch vor uns liegt, muss aus unserer Sicht hier die Inflation stärker ausgeglichen werden."

Schweden und Finnland vereinbaren mit Türkei weitere Gespräche zu Nato-Beitritt

Schweden, Finnland und die Türkei haben sich in einer hochrangig besetzten Gesprächsrunde zum angestrebten Nato-Beitritt der beiden nordischen Staaten auf weitere Verhandlungen vertagt. Der schwedische Verhandlungsführer Oscar Stenström sprach nach dem Treffen von einem "kleinen Schritt nach vorne". Die Türkei ist neben Ungarn der einzige verbleibende Nato-Mitgliedstaat, der den Beitrittswunsch Schwedens und Finnlands bisher nicht gebilligt hat.

EU erleichtert Staatshilfen für grüne Technologien bis 2025

Die Europäische Union erleichtert Staatshilfen für Investitionen in grüne Technologien bis Ende 2025. Die EU-Kommission gab in Brüssel eine vorübergehende Lockerung der sogenannten Beihilferegeln bekannt. Damit reagiert Brüssel unter anderem auf das milliardenschwere Investitionspaket der USA. Die Ankündigung kam am Vorabend eines Treffens von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit US-Präsident Joe Biden am Freitag in Washington.

US-Verteidigungsminister "beunruhigt" über Gewalt durch Siedler

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat Gewaltakte durch Siedler im Westjordanland bei einem Besuch in Israel mit scharfen Worten kritisiert. "Besonders beunruhigt uns die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser", sagte der Pentagon-Chef vor Journalisten in Anwesenheit des israelischen Verteidigungsministers Yoav Galant am Flughafen von Tel Aviv. Am Tag seines Besuchs setzte sich die Gewalt im israelisch-palästinensischen Konflikt fort.

Israels Präsident stellt sich gegen von Regierung geplante Justizreform

Im Streit um die geplante Justizreform in Israel hat Präsident Isaac Herzog die Regierung aufgefordert, das Projekt zu stoppen. Die Regierungspläne seien "eine Gefahr für die Grundfesten unserer Demokratie", sagte der Staatschef in einer Fernsehansprache. Der Gesetzesentwurf müsse zurückgenommen werden.

Hilfszusagen von nur 1,4 Mrd Dollar für ärmste Länder bei Konferenz in Doha

Bei einem UN-Gipfel zur Unterstützung der ärmsten Länder der Welt sind Hilfszusagen in einem Volumen von insgesamt lediglich 1,4 Milliarden Dollar getroffen worden - eine Summe, die deutlich unter den von der UNO formulierten Erwartungen liegt. UN-Vizegeneralsekretärin Amina Mohammed appellierte nach Ende der Konferenz in Doha insbesondere an die Staaten der G20-Gruppe, ihre Hilfen für die 46 ärmsten Länder der Welt auszubauen.

Chinas Präsident Xi in historische dritte Amtszeit gewählt

Chinas Präsident Xi Jinping ist in eine historische dritte Amtszeit gewählt worden. Der in Peking tagende Nationale Volkskongress bestätigte den Staatschef einstimmig für weitere fünf Jahre im Amt. Den Weg dafür hatte Xi selbst geebnet, als er 2018 die bis dahin geltende Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten auf zwei Mandate abschaffte. Die Bestätigung als Präsident untermauert Xis Stellung als mächtigster Mann Chinas seit Jahrzehnten.

Kim ordnet intensivere Manöver für "richtigen Krieg" an

Inmitten zunehmender Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Militärmanöver für einen "richtigen Krieg" angeordnet. Kim habe zusammen mit seiner Tochter ein Manöver beaufsichtigt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Auf zugleich veröffentlichten Fotos ist zu sehen, wie bei dem Manöver am Donnerstag mehrere Raketen abgefeuert werden.

Biden will Steuern für Unternehmen und Superreiche erhöhen

US-Präsident Joe Biden hat einen billionenschweren Haushaltsvorschlag für 2024 mit Defizitsenkungen, höheren Steuern für Reiche und Unternehmen und einer Sicherung von Sozialleistungen vorgelegt. Wie das Weiße Haus mitteilte, will Biden den Steuersatz für Unternehmen von derzeit 21 Prozent auf 28 Prozent anheben. Außerdem will der Präsident einen Mindeststeuersatz von 25 Prozent für Superreiche mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar einführen.

US-Medien: Trump zu Aussage vor Grand Jury geladen

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat den früheren US-Präsidenten Donald Trump zur Aussage vor einer Grand Jury geladen. Trump sei angeboten worden, nächste Woche vor einem New Yorker Geschworenengericht auszusagen, berichteten die New York Times und die Washington Post. Demnach könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es im Zuge der Ermittlungen gegen Trump wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar bald zu einer Anklage kommen könnte.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Feb +0,7% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Feb +5,9% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Feb PROG: +1,1% gg Vm, +6,4% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Feb +0,4% gg Vm, +6,3% gg Vj

GB/BIP Jan +0,3% gg Vormonat, unverändert gg Vorjahr

GB/BIP 3 Mon per Jan unverändert gg Vorquartal, +0,1% gg Vorjahr

GB/Industrieproduktion Jan -0,3% gg Vm; -4,3% gg Vj

GB/Industrieproduktion Jan PROG: -0,3% gg Vm, -4,3% gg Vj

GB/Handelsbilanz Jan Defizit 17,9 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Dez bestätigt mit Defizit 19,3 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Jan PROGNOSE: Defizit 17,5 Mrd GBP

Japan/Ausgaben privater Haushalte Jan -0,3% (PROGNOSE: -0,1%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Jan +0,2% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Jan 81,8%

Japan/Konsumneigung Jan +2,4 Pkt gg Vorjahr

