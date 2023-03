Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Notenbank nimmt Überwachung von Pleitebank SVB unter die Lupe

Nach der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) in Kalifornien wird die US-Notenbank die bisherige Überwachung und Regulierung des Geldhauses unter die Lupe nehmen. "Die Ereignisse rund um die Silicon Valley Bank verlangen nach einer sorgfältigen, transparenten und raschen Untersuchung durch die Federal Reserve", erklärte Fed-Chef Jerome Powell. Der Fed-Vizevorsitzende Michael Barr wird die Untersuchung leiten und soll am 1. Mai einen Bericht veröffentlichen. Die US-Behörden hatten die Silicon Valley Bank am Freitag dichtgemacht.

Ifo-Institut: Immer noch Lieferengpässe bei Lebensmitteln

Die Einzelhändler von Lebensmitteln bleiben laut einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung am stärksten von Lieferengpässen betroffen. Im Februar meldeten das demnach 85,7 Prozent der befragten Unternehmen, nach 95,6 Prozent im Januar, wie das Institut mitteilte. "Schwierige Verhandlungen zwischen Herstellern und Händlern um Preise und Konditionen bei Lebensmitteln waren zuletzt eine wichtige Ursache für Lücken in den Regalen", sagte Ifo-Handelsexperte Patrick Höppner.

Wissing wirft EU-Kommission Zeitverschwendung bei Vorschlag zu E-Fuels vor

Im Streit in der EU um das Verbrenner-Aus hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) der Europäischen Kommission Zeitverschwendung beim Prüfen einer Ausnahme für synthetische Kraftstoffe vorgeworfen. "Die ganzen Monate, die nicht genutzt worden sind, um den Vorschlag vorzulegen, die sind nicht durch uns sinnlos verstrichen, sondern durch die Kommission", sagte Wissing in Straßburg nach einem Treffen mit seinen EU-Kollegen.

Russland will Getreideabkommen mit der Ukraine nur um 60 Tage verlängern

Russland will das Getreideabkommen mit der Ukraine nur um 60 Tage verlängern. Russland habe keine Einwände gegen eine weitere Verlängerung, aber "nur für 60 Tage", sagte der stellvertretende Außenminister Sergej Werschinin nach Gesprächen mit UN-Vertretern in Genf. Moskau wolle zunächst Fortschritte bei einer parallel beschlossenen Vereinbarung zu russischen Exporten sehen, bevor eine erneute Verlängerung des Getreidedeals infrage komme, fügte er hinzu.

IStGH eröffnet Verfahren gegen Russland - Bericht

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag eröffnet einem Bericht der New York Times (NYT) zufolge zwei Verfahren gegen Vertreter Russlands wegen mutmaßlicher Verbrechen in der Ukraine. Wie die Zeitung berichtete, soll es im ersten Fall um den Vorwurf der Entführung ukrainischer Kinder gehen, im zweiten um gezielte Angriffe auf Einrichtungen der zivilen Infrastruktur wie Kraftwerke und Wasserwerke durch das russische Militär. Der IStGH hatte im vergangenen Jahr bereits wenige Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ermittlungen aufgenommen.

Australien will bis zu fünf Atom-U-Boote von den USA kaufen

Australien will bis zu fünf Atom-U-Boote von den USA kaufen. Außerdem wollen Australien, die USA und Großbritannien zusammen eine neue Generation von atomar betriebenen U-Booten entwickeln, wie ein US-Regierungsvertreter sagte. Die Ankündigung wurde vor einem Treffen von US-Präsident Joe Biden, dem britischen Premierminister Rishi Sunak und dem australischen Regierungschef Anthony Albanese im kalifornischen San Diego zum 2021 geschlossenen Sicherheitsbündnis der drei Staaten namens Aukus gemacht.

China will wegen Corona erlassene Visa-Einschränkungen aufheben

Nach der Aufhebung nahezu aller Corona-Regeln in China soll nun auch der Großteil der Visa-Einschränkungen für Ausländer fallen. Ab Mittwoch sollten wieder eine Reihe von Visa ausgestellt werden, kündigte die zuständige Abteilung des Außenministeriums an. Zudem sollten vor März 2020 ausgestellte und noch gültige Visa wieder die Einreise in die Volksrepublik erlauben. Nach den neuen Vorschriften soll auch wieder Visa-freies Reisen für Touristen möglich sein, die per Kreuzfahrtschiff in der Metropole Shanghai ankommen.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Feb 8,0% - CBS

Niederlande Inflationsrate Jan war 7,6% - CBS

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Jan +5.000, Quote 3,7%

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Jan +5,7%

GB/Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Jan +6,5%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon Jan PROGNOSE: +6,6%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon per Dez revidiert auf +6,7%

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Feb -11.200

