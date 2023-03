Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Nagel: EZB muss Zinsen weiter erhöhen - Banken stark

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel trotz der Turbulenzen im Bankensystem weiter anheben. Nagel sagte in einem Interview mit der Financial Times, der Kampf gegen die Inflation sei noch nicht vorbei, und das europäische Bankensystem sei stark. Nagel räumte ein, dass Banken wegen der jüngsten Ereignisse vorsichtiger bei der Kreditvergabe werden könnten, doch lasse sich daraus noch nicht die Gefahr eines Nachfrageeinbruchs ableiten.

Britische Inflation zieht unerwartet an

Die Verbraucherpreise in Großbritannien sind im Februar im Jahresvergleich stärker als erwartet und deutlicher als im Januar gestiegen. Die Entwicklung war vor allem auf einen Anstieg der Alkohol- und Lebensmittelpreise zurückzuführen und beendete einen dreimonatigen Rückgang der Jahresrate. Die Teuerung erreichte im Februar 10,4 Prozent nach 10,1 Prozent im Januar, wie das Nationale Statistikamt ONS am Mittwoch mitteilte. Ökonomen hatten mit 9,9 Prozent einen Wert unterhalb von 10 Prozent erwartet. Die Februar-Rate näherte sich damit wieder dem 41-Jahres-Hoch von 11,1 Prozent vom Oktober 2022 an.

China erklärt sich zu Hilfe bei Beilegung von Ukraine-Konflikt bereit

Nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau hat der chinesische Staatschef Xi Jinping erklärt, sein Land wolle zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine beitragen. Peking sei "immer für Frieden und Dialog", sagte Xi am Dienstag nach Gesprächen mit Putin. Sein Land lasse sich "von den Grundsätzen der Vereinten Nationen leiten" und fördere eine "friedliche Beilegung der Kämpfe in der Ukraine", sagte Xi.

USA: China im Ukraine-Krieg nicht "unparteiisch"

Die USA sehen China nicht geeignet, um im Ukraine-Krieg als "unparteiischer" Vermittler zwischen Moskau und Kiew aufzutreten. "Ich glaube nicht, dass man China in irgendeiner Weise als unparteiisch betrachten kann", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, am Dienstag vor Reportern. Peking habe die russische Invasion nicht verurteilt und kaufe weiterhin russisches Öl , betonte Kirby. Zudem warf er Peking vor, die russische Propaganda weiterzugeben, nach welcher der Krieg in der Ukraine das Ergebnis einer westlichen Aggression sei.

Ukraine erhält vom IWF Kredite in Höhe von 14,5 Milliarden Euro

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat sich mit der Ukraine auf ein Kreditpaket in Höhe von rund 15,6 Milliarden Dollar (rund 14,5 Milliarden Euro) geeinigt. Der Vierjahresplan solle "die laufende schrittweise wirtschaftliche Erholung unterstützen und gleichzeitig das langfristige Wachstum im Kontext des Wiederaufbaus nach dem Krieg" fördern, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung des IWF. Zudem soll der Erklärung zufolge mit dem Kreditpaket, das noch vom IWF-Exekutivdirektorium genehmigt werden muss, der Weg der Ukraine in Richtung EU-Beitritt unterstützt werden.

API-Daten zeigen deutlichen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Plus von 1,2 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,1 Millionen Barrel nach minus 4,6 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,5 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,4 Millionen Barrel.

Trumps Team beteuert vor möglicher Anklageerhebung Unschuld des Ex-Präsidenten

Vor einer möglichen Anklageerhebung gegen Donald Trump hat sein Team erneut die Unschuld des früheren US-Präsidenten beteuert. Zu einem Foto von Polizei-Vorbereitungen auf mögliche Ausschreitungen in New York erklärte Trumps Wahlkampfteam am Dienstag: "Barrikaden werden vor dem Gerichtsgebäude in Manhattan errichtet in einem Moment, da unsere Nation auf eine Ankündigung wartet, ob Präsident Donald Trump angeklagt wird - obwohl er kein einziges Verbrechen begangen hat."

+ Großbritannien

Erzeugerpreise (Input) Feb -0,1% gg Vm; +12,7% gg Vj/PROG: -0,2% gg Vm; +12,0% gg Vj

Erzeugerpreise (Output) Feb -0,3% gg Vm; +12,1% gg Vj/PROG: +0,1% gg Vm; +12,4% gg Vj

+ Norwegen

Arbeitslosenquote Januar bereinigt 3,6%

