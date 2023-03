Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Notenbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die US-Notenbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht, signalisierte aber, dass die Turbulenzen im Bankensystem ihre Zinserhöhungskampagne früher beenden könnten als es vor zwei Wochen noch wahrscheinlich erschien. Der Leitzins liegt jetzt in der Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Beschluss gerechnet. Der Beschluss des Federal Open Market Committee (FOMC) fiel einstimmig. Es war die neunte Zinserhöhung in Folge. In ihrem Statement deuteten die Währungshüter an, dass sie die Zinssätze möglicherweise bald nicht mehr erhöhen werden.

Commerzbank: Fed nähert sich dem Zinsgipfel

Nach der aktuellen Erhöhung um 25 Basispunkte rückt für die Fed der Zinsgipfel näher, urteilen die Commerzbank-Ökonomen Bernd Weidensteiner und Christoph Balz. "Allerdings äußert sich die Fed nun wesentlich vager, was mögliche weitere Anhebungen anbelangt. Offensichtlich ist der Zinsgipfel in Reichweite", schreiben die Experten in einem Kommentar. Für die kommende Sitzung sei aus heutiger Sicht ein weiterer Schritt um 25 Basispunkte zu erwarten, bis dahin sollte auch die Situation im Bankensystem klarer sein.

VP Bank: Fed ist am Ende des Zyklus angelangt

Die Fed ist nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, mit der jüngsten Zinserhöhung am Ende des aktuellen Zyklus angelangt. "Aus unserer Sicht hätte das auch völlig unabhängig von den aktuellen Turbulenzen im Bankensektor gegolten. Eine weitere Zinserhöhung, welche die Fed-Projektionen vorsieht, wird aus unserer Sicht nicht vollstreckt werden", schreibt Gitzel in einem Kommentar.

LBBW: Fed gibt vorsichtigen Zinsausblick

Die neunte Zinsanhebung in Folge dürfte der Fed angesichts der jüngsten Bankenturbulenzen schwerer von der Hand gegangen sein als die vorangegangenen Zinserhöhungen, meint LBBW-Analyst Elmar Völker. Noch überwiege der Kampf gegen die viel zu hohe Inflation in der Abwägung gegenüber den gestiegenen Finanzstabilitätsrisiken. "Der vorsichtigere Zinsausblick zeigt jedoch, dass eine Pause bei der geldpolitischen Straffung näher gerückt ist, weil die Bankenturbulenzen die konjunkturellen Risiken erhöhen", schreibt Völker in einem Kommentar.

HQ Trust: Fed zeigt Gelassenheit

Mit dem Zinsschritt von 25 Basispunkten zeigt die Fed ein gewisses Maß an Gelassenheit gegenüber den Finanzmarkturbulenzen seit der Pleite der Silicon Valley Bank, befindet Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. "Ähnlich wie die EZB setzt die Fed auf eine Trennung von liquiditätspolitischen Maßnahmen zur Stabilisierung des Bankensystems und zinspolitischen Maßnahmen zu Bekämpfung der Inflation", schreibt Heise in einem Kommentar.

Yellen lehnt Ausweitung der US-Bankensicherung ab

Eine Ausweitung der US-Einlagensicherung durch die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) steht derzeit nicht zur Debatte. "Das haben wir uns nicht angeschaut, das ziehen wir nicht in Erwägung", sagte Finanzministerin Janet Yellen am Mittwoch vor einem Senatsausschuss. Über das angemessene Ausmaß der Absicherung könne in Zukunft aber diskutiert werden.

Brasiliens Zentralbank lässt Leitzins unverändert

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins unverändert gelassen. Sie beließ den Selic genannten Zins auf dem Sechsjahreshoch von 13,75 Prozent, wo er seit August 2022 verharrt. Die Zentralbank bekräftigte, dass sie den Zins auf dem Rekordhoch belassen werde, bis sich die Inflation weiter verlangsamt. Die brasilianische Notenbank hatte Anfang 2021 damit begonnen, die Zinsen zu erhöhen, um die Inflation abzukühlen.

Wissing erwartet keine schnelle Einigung im Streit um Verbrenner-Verbot

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erwartet keine schnelle Einigung im Streit mit Brüssel über das Verbrenner-Aus. "Wir reden über eine Regulierung für das Jahr 2035. Ich verstehe nicht, warum man sich jetzt nicht noch einmal Zeit nehmen dürfen soll, um die Dinge genau anzuschauen", sagte er der Augsburger Allgemeinen. "Wir brauchen eine rechtlich saubere Lösung." Dies aber könnte noch Zeit brauchen.

Bundesinnenministerin Faeser mahnt Wachsamkeit bei Tiktok an

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat zu besonderer Wachsamkeit bei der Nutzung der ebenso erfolgreichen wie umstrittenen Video-App Tiktok aufgerufen. "Man muss sehr stark aufklären, dass das ein Konzern ist, der staatlich gehalten wird und wo die Daten natürlich auch abfließen können", sagte Faeser am Mittwoch bei einem Besuch in der US-Hauptstadt Washington. Es sei auch wichtig darauf zu achten, was auf Tiktok für "politische Botschaften" gesendet würden, und ob es "Propaganda" gebe.

Britisches Parlament stimmt für wichtigen Teil von Nordirland-Kompromiss

Großbritanniens Parlament hat sich für einen wichtigen Teil der von London und der EU ausgehandelten Post-Brexit-Einigung für Nordirland ausgesprochen. 515 Abgeordnete stimmten für die "Stormont-Bremse", 29 Parlamentarier votierten dagegen. Somit kann die britische Regierung das Vorhaben trotz des Widerstands von Ex-Premier Boris Johnson und anderen konservativen EU-Skeptikern gegen den Mechanismus vorantreiben. Für Freitag sind dazu weitere Gespräche des britischen Außenministers James Cleverly mit EU-Vize-Kommissionspräsident Maros Sefcovic geplant.

IAEA: Lage am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja "prekär"

Die Lage am von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Ansicht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) "prekär". Probleme bereite vor allem die Stromversorgung des Kraftwerks von außen, erklärte IAEA-Direktor Rafael Grossi. "Ich rufe erneut alle Seiten auf, die nukleare Sicherheit und den Schutz des Kraftwerks zu sichern."

Aufrufe zur Deeskalation zwischen Israel und Palästinensern im UN-Sicherheitsrat

Die internationale Gemeinschaft hat auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu einer Deeskalation der israelisch-palästinensischen Spannungen aufgerufen. "Ich fordere alle Seiten auf, von einseitigen Schritten abzusehen, die die Spannungen verschärfen, und in dieser sensiblen Zeit von provokativen Aktionen und Botschaften abzusehen", sagte der UN-Nahostbeauftragte Tor Wennesland. Er zeigte sich "nach wie vor zutiefst beunruhigt" über die anhaltenden Siedlungsaktivitäten Israels.

Singapur Verbraucherpreise Feb +6,3% gg Vj (PROG: +6,55%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Feb +5,5% (Jan: +5,5%) gg Vj

