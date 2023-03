Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sinkt im Januar kräftig

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Januar saison- und kalenderbereinigt um 5,8 Prozent gegenüber dem Dezember gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fiel der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang um 21,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Das ist der größte Rückgang seit Januar 2009. Die Gründe für den starken Rückgang sind die zunehmend höheren Bauzinsen und hohe Kosten für Baumaterialien

Berlin schlägt EU-Kommission Kompromiss im Verbrennerstreit vor - Magazin

Im Konflikt zwischen Berlin und Brüssel um das Aus des Verbrennungsmotors hat einem Medienbericht zufolge das Bundesverkehrsministerium der EU-Kommission einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Das berichtet der Spiegel und verweist auf eine E-Mail von Hartmut Höppner, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, an die Kommission. Laut Spiegel ist Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) von seiner früheren Forderung abgerückt, die geplanten Flottengrenzwerte neu zu verhandeln, um auch nach dem Jahr 2035 noch Autos mit Verbrennungsmotoren zulassen zu können.

Lindner: Zukunftsfinanzierungsgesetz wird dieses Jahr gelingen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich überzeugt gezeigt, dass eine in der Koalition umstrittene Kapitalmarktreform noch in diesem Jahr beschlossen werden kann. "Der Gesetzentwurf für das sogenannte Zukunftsfinanzierungsgesetz ist fertig", sagte Lindner bei einem Town Hall Meeting des Startup-Verbandes in Berlin mit Blick auf die Gesetzespläne, die unter anderem auch eine für die Start-ups wichtige Neuregelung zur Mitarbeiterkapitalbeteiligung vorsehen. "Das wird dieses Jahr gelingen", erklärte Lindner.

Mehr als eine Million Menschen protestieren in Frankreich gegen Rentenreform

Bei erneuten Protesten gegen die umstrittene Rentenreform in Frankreich sind am Donnerstag deutlich mehr Menschen als zuletzt auf die Straße gegangen. Das Innenministerium sprach von 1,08 Millionen Demonstranten, die Gewerkschaft CGT meldete landesweit 3,5 Millionen Teilnehmer. In Paris, wo das Innenministerium von 119.000 Demonstranten und die CGT von 800.000 Teilnehmern sprach, schlugen die Proteste teilweise in Gewalt um.

Blinken schließt langfristig Verhandlungen über Grenzen der Ukraine nicht aus

US-Außenminister Antony Blinken schließt langfristig Verhandlungen über die künftigen Grenzen der Ukraine nicht aus. Die Entscheidung darüber liege aber bei den Ukrainern, betonte er vor einem Parlamentsausschuss in Washington. Jeder eventuelle Friedensschluss müsse "gerecht und dauerhaft" sein. Die Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine müsse gewahrt bleiben, betonte Blinken. "Aber wie diese konkret im Territorium definiert wird, da warten wir, dass die Ukrainer uns das sagen."

+++ Konjunkturdaten +++

GB/GfK-Verbrauchervertrauen März -36 (Feb: -38)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: -36

GB/Einzelhandelsumsatz Feb +1,2% gg Vm; -3,5% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Feb PROG: +0,3% gg Vm; -4,5% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Feb +1,5% gg Vm; -3,3% gg Vj

Schweden Feb Erzeugerpreise -1,0% gg Vormonat

Schweden Feb Erzeugerpreise +9,3% gg Vorjahr

Japan/Kernverbraucherpreise Feb +3,1% (PROG: +3,1%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Feb +3,3% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Feb -0,6% gg Vm

Malaysia Verbraucherpreise Feb +3,7% (PROG: +3,6%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Feb +0,2% gg Vormonat

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2023 04:01 ET (08:01 GMT)