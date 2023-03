Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Exporterwartungen im März etwas verbessert

Die Ifo-Exporterwartungen sind im März auf 4,0 Punkte von 3,5 im Februar gestiegen. "Der Exportnachfrage fehlt noch etwas der Schwung", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die globale Konjunktur entwickelt sich eher verhalten." Nachdem die Automobilbranche zuletzt sehr optimistisch auf das Auslandsgeschäft blickte, habe es nun einen kleinen Dämpfer gegeben, hieß es. Sie erwarte geringe Zuwächse bei den Exporten. Dies gelte auch für den Maschinenbau.

Schnabel: EZB-Bilanz sollte nur so groß wie nötig sein

Die Bilanz der Europäischen Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel nur so groß wie nötig sein. In einer Veranstaltung der Columbia University sagte Schnabel laut veröffentlichtem Redetext: "Wir müssen im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft handeln, und das bedeutet, dass der Umfang unserer Bilanz auf die Dauer nur so groß sein sollte, wie es erforderlich ist, um eine ausreichende Liquiditätsversorgung zu gewährleisten und die kurzfristigen Zinssätze wirksam in Richtung eines Niveaus zu lenken, das mit der Preisstabilität auf mittlere Sicht vereinbar ist."

46 Prozent zweifeln an der Sicherheit der Spareinlagen

Fast die Hälfte der Deutschen hat Zweifel an der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zugesicherten Sicherheit der Spareinlagen. Laut einer Forsa-Umfrage trauen gerade mal 50 Prozent nach den Turbulenzen bei einigen Banken in den USA und der Schweizer Credit Suisse der Zusicherung des Bundeskanzlers, aber fast ebenso viele haben Zweifel (46 Prozent).

Deutsche Leopard-2- und britische Challenger-Panzer in der Ukraine eingetroffen

Deutschland und Großbritannien haben erstmals seit Beginn des Krieges schwere Kampfpanzer an die Ukraine geliefert. 18 deutsche Leopard-2-Panzer und britische Challenger-Panzer trafen inzwischen in der Ukraine ein, wie von der Bundesregierung und der Regierung in Kiew am Montagabend bestätigt wurde. Kiew hatte seit langem die Lieferung moderner westlicher Kampfpanzer erbeten, Ende Januar wurde dem entsprochen. Die Panzer könnten bei einer ukrainischen Frühjahrsoffensive zum Einsatz kommen.

Ungarn ratifiziert Finnlands Nato-Beitritt

Das ungarische Parlament hat den Nato-Beitritt Finnlands ratifiziert. Die Abgeordneten stimmten am Montag mit überwältigender Mehrheit einem Beitritt des nordischen Landes in das Militärbündnis zu. Über die Aufnahme Schwedens will die regierende rechtskonservative Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban später entscheiden lassen. Orbans Regierung unterstützt nach eigenen Angaben den Nato-Beitritt beider Länder, eine parlamentarische Mehrheit für die Aufnahme Schwedens sei aber zu unsicher.

Russland scheitert mit Vorstoß zu UN-Untersuchung zu Nord-Stream-Explosionen

Russland ist im UN-Sicherheitsrat mit einem Vorstoß für eine internationale Untersuchung zu den Explosionen an den Ostsee-Erdgaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 gescheitert. Bei einer Abstimmung im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen votierten in New York nur drei der 15 Mitgliedstaaten - Russland, China und Brasilien - für eine entsprechende Resolution. Die anderen 12 Staaten enthielten sich.

Netanjahu kündigt "Pause" bei umstrittener Justizreform an

Nach wochenlangen Massenprotesten hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu eine "Pause" bei der von seiner rechtsreligiösen Regierung vorangetriebenen umstrittenen Justizreform angekündigt. Die endgültige Verabschiedung der einzelnen Gesetzesprojekte der Justizreform solle erst nach Beginn der neuen Parlamentsperiode Mitte April stattfinden, sagte Netanjahu in einer Fernsehansprache. Zuvor hatten Kritiker und Präsident Isaac Herzog eine Unterbrechung des Gesetzgebungsverfahrens gefordert.

USA und Japan schließen Abkommen über kritische Mineralien

Die USA und Japan haben ein Abkommen über den Handel mit Mineralien geschlossen, die bei der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge von zentraler Bedeutung sind. Das Abkommen untersagt unter anderem die Erhebung von Ausfuhrzöllen, wenn diese sogenannten kritischen Mineralien in das jeweils andere Land geliefert werden, wie die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai in Washington mitteilte.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima März 104 (März: 103)

Frankreich/Geschäftsklima Feb PROGNOSE: 105

Australien Feb Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,2% (PROG: +0,4%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)