Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK: Konsumklima setzt Erholung fort

Das Konsumklima in Deutschland setzt seine Erholung mit nachlassender Dynamik fort. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für April einen Anstieg ihres Indikators auf minus 29,5 Zähler von revidiert minus 30,6 (zunächst: minus 30,5) im Vormonat. Damit verbesserte sich das Konsumklima zum sechsten Mal in Folge. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Steigerung auf minus 29,0 Punkte erwartet.

Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt im März

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im März auf 99,9 Punkte von 99,4 im Februar gestiegen. "Der Arbeitsmarkt zeigt sich sehr robust. Die Unternehmen sind wieder bereit mehr Personal einzustellen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Insbesondere bei den Dienstleistern werden neue Mitarbeiter gesucht."

Deutsche Staatsschulden steigen auf neues Rekordhoch

Die Schulden der öffentlichen Haushalte sind im Jahr 2022 auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Zum Ende des Jahres waren Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte mit 2.367,3 Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, stieg die öffentliche Verschuldung gegenüber dem Jahresende 2021 damit um 2,0 Prozent oder 41,9 Milliarden Euro.

Koalition bringt Bündel an Maßnahmen für Transformation auf den Weg

Die Regierungskoalition hat sich nach über zweitägigen Verhandlungen auf ein Maßnahmenbündel zur Transformation hin zur Klimaneutralität verständigt, das unter anderem eine Stärkung von Bahn und Straße und einen Umbau des Klimaschutzgesetzes sowie Anpassungen an den Plänen zur Wärmewende vorsieht. Das gaben die Parteivorsitzenden Lars Klingbeil (SPD), Ricarda Lang (Grüne) und Christian Lindner (FDP) nach den Beratungen bekannt. Man habe "ein ganzes Bündel an wichtigen Maßnahmen auf den Weg gebracht", sagte Klingbeil. Es solle eine "massive Stärkung der Bahn" sowie eine Stärkung der Straße und der Netze geben. Auch sollten die Planungs- und Genehmigungsverfahren "massiv" beschleunigt werden.

Wirtschaftsweise lobt Ergebnisse des Koalitionsausschusses

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die Ergebnisse des Koalitionsausschusses gelobt. "Es stellt sich als positiv heraus, dass der Koalitionsausschuss sich etwas Zeit gelassen hat", sagte Grimm der Rheinischen Post. "Den Ausbau der Schiene über eine Lkw-Maut zu finanzieren, ist eine gute Idee", hob das Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hervor.

Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen werden fortgesetzt

Die Tarifverhandlungen für die 2,4 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen sind für die Nacht unterbrochen worden. Die dritte Tarifrunde solle am Mittwochvormittag fortgesetzt werden, teilten die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund am Dienstag in Potsdam mit. Nach der Vorlage eines verbesserten Arbeitgeberangebots waren die zuvor stockenden Tarifgespräche am Dienstag wieder in Schwung gekommen.

Wirtschaft fordert Änderungen am Fachkräfte-Einwanderungsgesetz

Die Wirtschaft fordert Nachbesserungen am Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, das an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden soll. "Wir werden keinen Erfolg haben, wenn wir die Vermittlung einzig und allein der Bundesagentur für Arbeit überlassen", sagte Karl Haeusgen, Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), dem Nachrichtenportal The Pioneer. "Wir fordern, dass auch die Zeitarbeit Fachkräfte aus Drittstaaten anwerben kann."

Biden ruft Regierung in Israel zum Umsteuern im Streit um Justizreform auf

Angesichts der massiven Proteste gegen die geplante Justizreform in Israel hat US-Präsident Joe Biden die Regierung zum Umsteuern aufgefordert. "Israel kann diesen Weg nicht fortsetzen", sagte Biden vor Journalisten in North Carolina. "Ich bin sehr beunruhigt", machte Biden deutlich. Die US-Regierung hat die geplante Reform in Israel schon mehrfach deutlich kritisiert.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Feb Einzelhandelsumsatz -1,2% gg Vormonat

Schweden Feb Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: -0,1% gg Vormonat

Schweden Feb Einzelhandelsumsatz -9,4% gg Vorjahr

Schweden Feb Einzelhandelsumsatz PROGNOSE -7,4% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)