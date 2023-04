Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Produktion im Februar deutlich besser als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Februar deutlich besser als erwartet entwickelt, was vor allem an einem kräftigen Anstieg der Autoproduktion lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die Produktion insgesamt gegenüber dem Vormonat um 2,0 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich mit einer Stagnation gerechnet. Im Jahresvergleich stieg die Produktion um 0,6 (Januar: minus 1,6) Prozent. Der ursprünglich für Januar gemeldete monatliche Produktionsanstieg von 3,5 Prozent wurde auf 3,7 Prozent revidiert. Die Produktion von Investitionsgütern stieg um 3,4 (plus 0,1) Prozent, darunter die von Autos um 7,6 Prozent.

Deutscher Dienstleistungsumsatz stagniert im Januar

Der Umsatz im Dienstleistungssektor Deutschlands hat im Januar preis- und saisonbereinigt auf dem Niveau des Vormonats stagniert. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) verlief die Entwicklung in einzelnen Bereichen aber sehr unterschiedlich: Zuwächsen in den Bereichen Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (plus 4,7 Prozent) und Grundstücks- und Wohnungswesen (plus 0,2 Prozent) standen Rückgänge in den Bereichen Informations- und Kommunikationsdienstleistungen (minus 2,6 Prozent) und Verkehr und Lagerei (minus 1,2 Prozent) gegenüber.

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Servicesektor im März gestiegen

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im März verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 57,8 (Februar: 55,0) Punkte und damit auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Zum dritten Mal in Folge lag der Index damit über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Indiens Notenbank belässt Leitzins überraschend bei 6,50 Prozent

Die indische Zentralbank hat ihren Leitzins überraschend unverändert gelassen, da die Unsicherheit über die globalen Wirtschaftsaussichten angesichts der jüngsten Turbulenzen im globalen Bankensektor wächst. Shaktikanta Das, Gouverneur der Reserve Bank of India (RBI), teilte mit, der geldpolitische Ausschuss habe beschlossen, den Leitzins bei 6,50 Prozent zu belassen. Alle sieben von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten erwartet, dass die Zentralbank ihren Reposatz um 25 Basispunkte erhöhen würde.

Großbritannien stellt Plan für vereinfachte Zollkontrollen im Handel mit EU vor

Vor dem Hintergrund wiederholter Verzögerungen im Grenzverkehr zwischen Großbritannien und der EU plant die britische Regierung eine Vereinfachung der Zollkontrollen. Ein am Mittwoch von der konservativen Regierung unter Premierminister Rishi Sunak vorgestellter Plan sieht unter anderem die Einteilung in Risikokategorien und einen stärkeren Einsatz technischer Hilfsmittel zum Bürokratie-Abbau bei Grenzkontrollen vor. Demnach sollen die neuen Regeln in mehreren Schritten bis Ende Oktober 2024 umgesetzt werden.

Schweiz streicht Bonuszahlungen für Top-Banker der Credit Suisse

Die Schweizer Regierung hat angekündigt, die ausstehenden Bonuszahlungen für die Chef-Etage der Skandalbank Credit Suisse zu streichen. Die als Bundesrat bezeichnete Regierung in Bern erklärte am Mittwoch, damit werde der "Verantwortung" der Top-Manager für den Niedergang der angeschlagenen Bank Rechnung getragen, deren Zusammenbruch nur durch eine hektische Übernahme durch die Rivalin UBS verhindert worden war. Überdies würden die Boni der beiden nachrangigen Führungsstufen gekürzt.

US-Republikaner McCarthy empfängt Taiwans Präsidentin Tsai

Ungeachtet chinesischer Kritik und Drohungen hat der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, in Kalifornien Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen getroffen. Der Politiker der Republikanischen Partei, der das dritthöchste Staatsamt in den USA innehat, empfing Tsai am Mittwoch in der Ronald-Reagan-Präsidentenbibliothek in Simi Valley nahe Los Angeles, wie vor Ort anwesende Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Tsai bei Treffen mit McCarthy: Taiwan "nicht isoliert und nicht allein"

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen und der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, haben bei einem Treffen im US-Bundesstaat Kalifornien Geschlossenheit demonstriert. Nach dem Gespräch sagte Tsai, der Empfang durch zahlreiche Parlamentarier von McCarthys Republikanischer Partei und der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden zeigten, dass Taiwan "nicht isoliert und nicht alleine sei". China bezeichnete das Treffen als "Verstoß gegen die Ein-China-Politik" und kündigte eine "entschlossene" Reaktion an. Taiwan meldete indes chinesische Kriegsschiffe in der Nähe der Insel.

Umfrage: Macron würde Stichwahl gegen Le Pen heute verlieren

Ein Jahr nach seiner Wiederwahl liegt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der Wählergunst hinter der Rechtspopulistin Marine Le Pen: Wenn die Präsidentschaftswahl vom April 2022 heute noch einmal wiederholt würde, käme Macron nur noch auf 45 Prozent, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Elabe für den Fernsehsender BFM ergab. Le Pen würde die Stichwahl demnach mit 55 Prozent gewinnen.

Erneut Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Israel abgefeuert

Nach dem Einsatz der israelischen Polizei in der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem sind erneut Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert worden. Wie die israelische Armee mitteilte, wurden am Mittwochabend zwei Raketen abgefeuert. Eine der Raketen kam demnach nicht über den Gazastreifen hinaus, die andere schlug im Grenzgebiet zu Israel ein.

