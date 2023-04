Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Neuer BoJ-Gouverneur kündigt anhaltend lockere Geldpolitik an

Der neue Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hat beim G20-Treffen in Washington erklärt, dass die Notenbank ihre lockere Geldpolitik beibehalten müsse, da sich die Inflation voraussichtlich bald abschwächen werde. Die japanische Verbraucherinflation, die im Februar bei etwa 3 Prozent lag, werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte des im April begonnen Geschäftsjahres unter das 2-Prozent-Ziel der BoJ fallen, sagte Ueda. "Ich habe erklärt, dass wir die derzeitige geldpolitische Lockerung beibehalten werden, um eine nachhaltige und stabile Inflation von 2 Prozent zu erreichen", sagte er.

Singapurs Zentralbank lässt Geldpolitik überraschend unverändert

Singapurs Zentralbank hat ihre Geldpolitik entgegen den Erwartungen nicht weiter gestrafft. Die geldpolitische Behörde beschloss am Freitag, Breite und Neigung des Zielbands für den Anstieg des realen gewichteten Wechselkurses des Singapur-Dollar unverändert zu lassen. Volkswirte hatten überwiegend mit einer Straffung gerechnet. Zugleich hatte die Statistikbehörde des Landes einen unerwartet starken Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal gemeldet.

Deutsche Großhandelspreise im März nur 2,0% über Vorjahr

Der Inflationsdruck im deutschen Großhandel hat im März sehr deutlich abgenommen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Großhandelspreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen nur noch um 2,0 (Februar: 8,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Eine niedrigere Vorjahresveränderung hatte es zuletzt im Januar 2021 gegeben.

Tarifverhandlungen für Einzelhandel in Baden-Württemberg ergebnislos vertagt

Die Tarifverhandlungen des Einzelhandels in Baden-Württemberg sind Gewerkschaftsangaben zufolge ergebnislos vertagt worden. Verdi habe ein Angebot der Arbeitgeber "als unzureichend zurückgewiesen", erklärte die Dienstleistungsgewerkschaft am Donnerstagabend. Demnach sollen die Verhandlungen am 17. Mai fortgesetzt werden. Verdi fordert für die rund 490.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Baden-Württemberg unter anderem eine Lohnerhöhung von 15 Prozent sowie eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen um monatlich 200 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Verdächtiger nach Verbreitung geheimer US-Dokumente gefasst

Nach der Veröffentlichung zahlreicher US-Geheimdokumente im Internet vor allem zum Krieg in der Ukraine hat das FBI einen Verdächtigen festgenommen. Bei dem Mann handele es sich um einen 21-jährigen Angehörigen der Luftwaffe, sagte Justizminister Merrick Garland am Donnerstag vor Journalisten. Zuvor hatte die Washington Post berichtet, der für das Durchsickern der Dokumente verantwortliche Mann sei in Waffen vernarrt und habe die US-Regierung unter anderem als "dunkle Macht" bezeichnet.

Wegen Korruption beschuldigte Eva Kaili verlässt am Freitag Gefängnis

Die wegen des Korruptionsskandals um das Europaparlament abgesetzte Vizepräsidentin Eva Kaili kommt am Freitag aus der Untersuchungshaft frei. Kaili werde am Freitagmorgen nach gut vier Monaten im Gefängnis in Hausarrest in ihrer Brüsseler Wohnung überstellt und mit einer elektronischen Fußfessel überwacht, erklärte Kailis Anwalt Michalis Dimitrakopoulos am Donnerstagabend gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Die belgische Justiz hatte bereits am Mittwoch die vorläufige Haftentlassung der griechischen Politikerin beschlossen, die als Gesicht des als "Katargate" bekannt gewordenen Korruptionsskandals gilt.

Russisches Gericht entscheidet gegen Einfrierung von VW-Vermögenswerten

Ein Gericht in Russland hat entschieden, dass die Vermögenswerte der Volkswagen AG in Russland nicht eingefroren werden dürfen. Es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass der deutsche Automobilhersteller seine Vermögenswerte als Druckmittel einsetzen würde, um sich vor möglichen Verbindlichkeiten in einem Streit mit dem russischen Automobilhersteller GAZ zu drücken.

Nordkorea bestätigt Test einer mit Festbrennstoff betriebenen Rakete

Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge erfolgreich eine mit Festbrennstoff betriebene Interkontinentalrakete getestet. "Ein neuer Typ der Interkontinentalrakete 'Hwasung-18' ist am Donnerstag getestet worden", erklärte die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag und bestätigte damit Berichte der südkoreanischen Militärführung. Diese hatte den Test einer "neuartigen Rakete" durch Pjöngjang gemeldet, die "möglicherweise mit Festbrennstoff betrieben wird".

Burkina Faso erklärt wegen dschihadistischer Angriffe "Generalmobilmachung"

Die Militärjunta in Burkina Faso hat eine "Generalmobilmachung" veranlasst, um dem Staat "alle notwendigen Mittel" im Kampf gegen dschihadistische Angriffe an die Hand zu geben. Angesichts der derzeitigen Sicherheitssituation benötige das Land "eine Welle nationalen Geistes all ihrer Töchter und Söhne", erklärte Verteidigungsminster Kassoum Coulibaly am Donnerstag.

