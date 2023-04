Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Chinas Wirtschaft erholt sich im 1Q deutlich - 4,5% Wachstum

Chinas Wirtschaft hat sich im ersten Quartal nach dem Auslaufen der coronabedingten Restriktionen deutlich erholt. Die Wiederbelebung des Wachstums dürfte der Weltwirtschaft Auftrieb geben zu einem Zeitpunkt, da sich die Entwicklung in den USA und Europa verlangsamt. Die chinesische Wirtschaft wuchs im ersten Quartal um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, teilte das Nationale Amt für Statistik am Dienstag mit. Damit lag das Wachstum über den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen von 4,0 Prozent.

Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe Februar 1,3% über Vorjahr

Die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands nimmt weiter zu. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren Ende Februar gut 5,5 Millionen Personen in den Betrieben des verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten tätig. Das waren 71.200 bzw. 1,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und 0,3 Prozent mehr als im Vormonat. Die Zahl der Beschäftigten lag damit um gut 105.000 bzw. 1,9 Prozent höher als im Januar 2021, als während der Corona-Krise der niedrigste Beschäftigtenstand erreicht worden war, aber um 2,7 Prozent unter dem bisherigen Höchststand vom September 2019.

RBA muss Zinsen vielleicht weiter anheben - Protokoll

Australiens Notenbank sieht trotz der angekündigten Pause bei den Zinserhöhungen ihren Zinserhöhungszyklus noch nicht als beendet an. "Die Mitglieder merkten an, dass es wichtig sei, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Geldpolitik in späteren Sitzungen möglicherweise gestrafft werden müsse, und dass der Zweck der Pause in dieser Sitzung darin bestehe, Zeit zu gewinnen, um mehr Informationen zu sammeln", heißt es im Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses der Reserve Bank of Australia (RBA) vom 4. April.

EZB/Lagarde: Spaltung der Weltwirtschaft kann Inflation erhöhen

Die sich andeutende Spaltung der Weltwirtschaft in Blöcke um die USA und China kann nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu einer dauerhaft höheren Inflation und einem Angriff auf den US-Dollar als Weltreservewährung führen. Lagarde sagte in einer Rede im Council on Foreign Relations laut veröffentlichtem Text, ein weniger stabiles und flexibles Angebot an Rohstoffen und Waren könnte die Inflation langfristig um 1 Prozentpunkt steigen lassen.

Zahl der Wohnbaugenehmigungen in Deutschland sinkt stark

Die Zahl der Wohnbaugenehmigungen in Deutschland hat im Februar um 20,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren es im Januar und Februar zusammen 23,4 Prozent weniger. Dazu haben nach Angaben der Statistiker vor allem hohe Kosten von Baumaterialien und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen beigetragen. In den Ergebnissen seien sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.

G7-Außenminister drohen Unterstützern von Ukraine-Krieg mit "hohem Preis"

Die G7-Außenminister haben sich zum Abschluss ihres Treffens im japanischen Karuizawa klar gegen aggressives Verhalten von Russland und China positioniert. Ländern, die Russlands Krieg gegen die Ukraine unterstützten, drohten die Chefdiplomaten der sieben führenden Industrienationen am Dienstag in ihrer Abschlusserklärung mit einem "hohen Preis". Zugleich kündigten sie weitere Sanktionen gegen Russland an und verurteilten Moskaus Ankündigung, Atomwaffen in Belarus zu stationieren, als "inakzeptabel".

EU-Parlament verschärft nach Korruptionsskandal die Regeln für Lobbyisten

Als Konsequenz aus dem Korruptionsskandal um das EU-Parlament hat die europäische Volksvertretung ihre Lobby-Regeln verschärft. Nach Zustimmung der Fraktionsvorsitzenden zu einem Plan von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola teilte das Europaparlament am Montag in Straßburg mit, dass EU-Abgeordnete nach ihrem Ausscheiden aus dem Europaparlament sechs Monate lang nicht als Lobbyisten gegenüber EU-Abgeordneten auftreten dürfen. Die Reform tritt am 1. Mai in Kraft.

China bietet sich als Vermittler im Nahost-Konflikt an

China bringt sich als Vermittler im Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ins Spiel. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag berichtete, bot der chinesische Außenminister Qin Gang in separaten Telefonaten mit dem israelischen und dem palästinensischen Chef-Diplomaten eine Vermittlung seines Landes in dem seit Jahrzehnten währenden Konflikt an.

US-Behörden nehmen zwei Männer wegen chinesischer Polizeistation fest

Die US-Behörden haben zwei Männer festgenommen, die in New York für China eine heimliche Polizeistation eingerichtet haben sollen. Der 61-jährige Lu Jianwang und der 59-jährige Chen Jinping hätten das "illegale Auslands-Polizeirevier" für den Ableger des chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit in der Provinz Fuzhou betrieben, erklärte das US-Justizministerium am Montag. Ziel sei es gewesen, chinesische Dissidenten und Regierungskritiker in New York "zu überwachen und einzuschüchtern".

Musk will auf KI-Markt mit neuer Anwendung TruthGPT mitmischen

Der US-Milliardär Elon Musk will Konzernen wie Microsoft und Google in Sachen Künstliche Intelligenz (KI) etwas entgegensetzen. "Ich werde etwas starten, das TruthGPT genannt wird", sagte der Chef des Elektroautokonzerns Tesla und des Onlinedienstes Twitter in einem am Montagabend ausgestrahlten Interview mit dem US-Sender Fox News. Dabei handele es sich um "eine absolut nach Wahrheit strebende KI, die versucht, das Wesen des Universums zu ergründen".

Macron will zu Rentenreform Dialog mit Gewerkschaften suchen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will nach dem Durchboxen seiner Rentenreform den Dialog mit den Gewerkschaften über bessere Arbeitsbedingungen suchen. "Ich habe vorgeschlagen, von morgen an die Sozialpartner zu empfangen, also diejenigen, die dazu bereit sind", sagte Macron in einer TV-Ansprache am Montag. "Die Tür wird offen bleiben", fügte er hinzu.

Scharfe Kritik an Fernsehansprache von Frankreichs Präsident zur Rentenreform

Die Fernsehansprache von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zu seiner umstrittenen Rentenreform ist bei der Opposition auf scharfe Kritik gestoßen. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen von der Partei Rassemblement National warf Macron nach dessen Rede am Montagabend eine "weltfremde und stumpfe" Politik vor. Seine Amtszeit sei geprägt von "Misstrauen, Gleichgültigkeit und Brutalität".

Umweltschützer reichen Klagen gegen Öko-Siegel für Atom und Gas ein

Greenpeace und weitere Umweltorganisationen ziehen gegen die europaweite Einstufung von Erdgas und Atomenergie als "nachhaltig" vor Gericht. Greenpeace, der BUND, der WWF und andere reichten am Dienstag beim Gericht der Europäischen Union in Luxemburg Klagen gegen die EU-Kommission ein, wie die Umweltschützer mitteilten. Sie werfen der Behörde von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen "Greenwashing" vor.

UNO: Mindestens 185 Menschen bei Kämpfen im Sudan getötet

Bei den anhaltenden Kämpfen zwischen der Armee und der Miliz RSF im Sudan sind nach UN-Angaben inzwischen mindestens 185 Menschen getötet worden. Zudem seien 1.800 Menschen in den vergangenen drei Tagen verletzt worden, sagte der UN-Sondergesandte für Sudan, Volker Perthes, am Montag. "Die Situation ist sehr wechselhaft. Es ist schwer zu beurteilen, in welche Richtung sich das Gleichgewicht verschiebt", fügte er hinzu.

Botschafter der EU im Sudan in seiner Residenz in Khartum angegriffen

Der Botschafter der EU im Sudan ist inmitten der Kämpfe in dem nordostafrikanischen Land in seiner Residenz in Khartum angegriffen worden. "Vor ein paar Stunden wurde der EU-Botschafter im Sudan in seiner eigenen Residenz angegriffen", schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag im Onlinedienst Twitter. Die sudanesischen Behörden seien dafür verantwortlich, die Sicherheit der diplomatischen Einrichtungen und ihres Personal zu garantieren, fügte er hinzu.

Einflussreicher Chef der Ennahda-Partei in Tunesien festgenommen

In Tunesien ist mit dem Chef der Ennahda-Partei einer der bedeutendsten Gegner des umstrittenen Staatschefs Kais Saied offenbar festgenommen worden. Der 81 Jahre alte Rached Ghannouchi sei in seinem Haus in der Hauptstadt Tunis festgenommen und "an einen unbekannten Ort" gebracht worden, teilte seine Ennahda-Partei am Montag mit. Sie verurteilte "diese extrem ernste Entwicklung" und forderte Ghannouchis sofortige Freilassung.

CHINA

Industrieproduktion März +3,9% (PROG: +4,1%) gg Vorjahr

Industrieproduktion März +0,12% gg Vormonat

Einzelhandelsumsatz März +10,6% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz März +0,15% gg Vormonat

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)