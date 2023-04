Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Credit-Suisse-Anleihegläuber klagen gegen AT1-Abschreibung

Die Anleihegläubiger der Credit Suisse klagen in der Schweiz gegen die Entscheidung der Aufsichtsbehörden, im Rahmen der Rettung der angeschlagenen Bank durch UBS Wertpapiere in Höhe von 17 Milliarden US-Dollar abzuschreiben. Die Anleihegläubiger, die rund 4,5 Milliarden Schweizer Franken an nachrangigen Credit Suisse-Anleihen halten, wollen, dass die Entscheidung, ihre Anleihen abzuschreiben, rückgängig gemacht oder geändert wird. Dies geht aus einem Entwurf ihres Einspruchs hervor, der bei einem Schweizer Verwaltungsgericht eingereicht und vom Wall Street Journal eingesehen wurde.

Kanada sagt Volkswagen 10 Mrd USD für Batteriewerk in Ontario zu

Kanada hat am Donnerstag zugesagt, der Volkswagen AG über einen Zeitraum von zehn Jahren Finanzmittel in Höhe von rund 10 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen, um in dem nordamerikanischen Land das erste Elektrofahrzeug-Batteriewerk außerhalb Europas zu errichten. Die Bekanntgabe kommt einen Tag vor dem Besuch von Premierminister Justin Trudeau und des Premierministers von Ontario, Doug Ford, in St. Thomas, Ontario, wo sich einst ein großes Fahrzeugmontagewerk von Ford befand, um offiziell Einzelheiten über das VW- Werk bekannt zu geben.

Biden und Macron bekräftigen Kooperation in China-Politik

US-Präsident Joe Biden und der französische Staatschef Emmanuel Macron haben ihre Kooperation in der China-Politik bekräftigt. In einem Telefonat am Donnerstag hätten sie über Macrons Besuch zu Monatsbeginn in China sowie ihre Bemühungen um eine "auf Regeln basierende internationale Ordnung in der indopazifischen Region" gesprochen, teilte das Weiße Haus mit. Biden und Macron hätten unterstrichen, dass "Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße aufrechterhalten" werden müssten.

Biden verkündet kommende Woche Präsidentschaftsbewerbung - Kreise

US-Präsident Biden will seinen Wahlkampf zur Wiederwahl bereits kommende Woche mit einer Videoankündigung offiziell starten, sagten mit der Planung vertraute Personen. Bidens offizielle Ankündigung eines erneuten Wahlkampfes um die Präsidentschaft war seit langem erwartet worden, und der Präsident hat seinen Wunsch geäußert, "die Arbeit zu beenden", die er während seiner ersten Amtszeit begonnen hatte. Biden-Berater sagten jedoch, dass es angesichts des Fehlens eines ernsthaften demokratischen Herausforderers in den Vorwahlen und des chaotischen republikanischen Feldes wenig dringlich sei, dies offiziell zu machen.

Neuer Planungs- und Führungsstab im Verteidigungsministerium kommt bis Ende Mai

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will bis Ende Mai in seinem Ministerium wieder einen Planungs- und Führungsstab einrichten, um effizientere Entscheidungen zu ermöglichen. Er soll von Brigadegeneral Christian Freuding geleitet werden, der bisher den Sonderstab Ukraine führt, wie das Verteidigungsministerium am Donnerstagabend mitteilte. Gleichzeitig sollen auf der Leitungsebene zwei Stäbe verschwinden.

SPD setzt sich in Umfrage vor Bremer Bürgerschaftswahl von CDU ab

Dreieinhalb Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Bremen am 14. Mai sieht eine Umfrage die SPD von Bürgermeister Andreas Bovenschulte vor der CDU von Herausforderer Frank Imhoff. Laut der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Infratest dimap für Radio Bremen und die "Nordsee-Zeitung" kommt die SPD auf 31 Prozent. Das sind drei Prozentpunkte mehr als in einer vorangegangenen Umfrage des Instituts vom Februar und gute sechs Punkte mehr als bei der Wahl von 2019.

Lindner stellt sich auf FDP-Bundesparteitag zur Wiederwahl

Die Freien Demokraten kommen am Freitag zu einem dreitägigen Bundesparteitag in Berlin zusammen (ab 11.00 Uhr). Der seit zehn Jahren amtierende Parteichef Christian Linder stellt sich am Nachmittag der Wiederwahl. Auch die Mitglieder des Parteivorstands und des Präsidiums werden neu gewählt. Inhaltlich wollen die Liberalen anderthalb Jahre nach Eintritt in die Ampel-Koalition ihr Profil schärfen und sich von den Regierungspartnern SPD und Grüne abgrenzen.

Erdogan feiert erste Lieferung aus Gasfeld im Schwarzen Meer

Wenige Wochen vor der Wahl in der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan die erste Gaslieferung aus dem Feld Sakarya im Schwarzen Meer gestartet. "Dies ist ein historischer Meilenstein auf dem Weg zur Energie-Unabhängigkeit der Türkei", sagte er am Donnerstag bei der Zeremonie in der Stadt Zonguldak, die live im Fernsehen übertragen wurde. Wenn die "volle Kapazität" erreicht sei, werde das Feld 30 Prozent des Bedarfs der Türkei decken.

Pro-russische Hacker greifen Eurocontrol an

Die europäische Flugsicherungsorganisation Eurocontrol ist nach eigenen Angaben von pro-russischen Hackern angegriffen worden. Die Webseite der Organisation war am Donnerstagabend zeitweise nicht erreichbar. Der Cyberangriff auf die Website der Organisation habe am 19. April begonnen, sagte eine Sprecherin der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (kurz: Eurocontrol). Die Flugsicherung sei nicht beeinträchtigt worden.

Bundesweiter Warnstreik im Bahnverkehr begonnen

Im deutschen Bahnverkehr hat am frühen Freitagmorgen ein bundesweiter Warnstreik begonnen. Die von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gestarteten Arbeitsniederlegungen sollen sich über acht Stunden hinziehen und um 11.00 Uhr enden. Bis dahin wird der Gewerkschaft zufolge "kein einziger Zug fahren". Nach Angaben der Deutschen Bahn dürften die Auswirkungen im Fernverkehr bis zum frühen Abend spürbar sein.

Algerier aus US-Gefangenenlager Guantanamo entlassen

Die USA haben einen zwei Jahrzehnte lang im US-Gefangenenlager Guantanamo inhaftierten Algerier freigelassen. Der 52-jährige Said bin Brahim bin Umran Bakush wurde in sein Heimatland geflogen, wie das US-Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte. Der Algerier war im Jahr 2002 in Pakistan als Anhänger des Terrornetzwerks Al-Kaida festgenommen und in das auf Kuba gelegene Gefangenenlager gebracht worden.

GROßBRITANNIEN

GfK-Verbrauchervertrauen Apr -30 (März: -36)

GfK-Verbrauchervertrauen Apr PROGNOSE: -34

Einzelhandelsumsatz März -0,9% gg Vm; -3,1% gg Vj

Einzelhandelsumsatz März PROG: -0,6% gg Vm; -3,1% gg Vj

Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe März -1,0% gg Vm; -3,2% gg Vj

JAPAN

Kernverbraucherpreise März +3,1% (PROG: +3,1%) gg Vj

Verbraucherpreise März +3,2% gg Vj

Verbraucherpreise März +0,3% gg Vm

