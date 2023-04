Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Neuer BoJ-Gouverneur will an lockerer Geldpolitik festhalten

Der neue Chef der Bank of Japan (BoJ) will derzeit nicht an der ultralockeren Geldpolitik rütteln. Kazuo Ueda geht davon aus, dass die Inflation sich bald verlangsamen wird. "Die Trend-Inflation liegt weiterhin bei unter 2 Prozent, also müssen wir die geldpolitische Lockerung fortsetzen", sagte Ueda vor einem Parlamentsausschuss. Die Inflation werde wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des laufenden Fiskaljahres, das im März 2024 endet, sinken.

Erste Maschine von Evakuierungsaktion aus Sudan in Berlin gelandet

In Berlin ist eine erste Bundeswehrmaschine im Rahmen der Evakuierungsaktion aus dem Sudan gelandet. Um 06.15 Uhr seien "101 Deutsche, ihre Familien und Angehörige weiterer Partnerstaaten" mit einem Flugzeug der Luftwaffe in der Hauptstadt gelandet, erklärte das Auswärtige Amt im Onlinedienst Twitter. Seit dem Beginn der Evakuierungsmission aus dem Sudan hat die Bundeswehr seit Sonntag mehr als 300 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Maschinen landeten zunächst in Jordanien.

Strack-Zimmermann für Lieferung von Fuchs- und Fennek-Panzern

Die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat sich hinter die Forderung der Ukraine nach deutschen Transportpanzern des Typs Fuchs sowie Fennek-Spähpanzern gestellt. "Das kann man machen, sollte man auch machen", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag der ARD. Da diese aus dem Bestand der Bundeswehr abgegeben werden müssten, sei eine sofortige Nachbestellung wichtig. "Die Dinger stehen nämlich nicht im Kaufhaus, sondern brauchen dann auch 24 Monate, um sie zu produzieren", sagte Strack-Zimmermann. Die Lieferung deutscher Kampfflugzeuge lehnte sie dagegen ab.

Militärausgaben in Europa so hoch wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr

Die Militärausgaben in Europa sind nach dem jüngsten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri im vergangenen Jahr so hoch gewesen wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Gleichzeitig erreichten die weltweiten Ausgaben mit 2,24 Billionen Dollar, also etwa 2,2 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP), einen neuen Rekordwert, wie Sipri in dem Bericht festhält.

Frankreich sagt Kiew Lieferung von Schiffen und Bahnschienen zu

Frankreich hat der Ukraine Hilfe beim Aufbau der durch den russischen Angriffskrieg schwer beschädigten Verkehrsinfrastruktur zugesagt. Sein Land werde Lotsenschiffe bereitstellen, um den Getreidetransport aus ukrainischen Häfen zu unterstützen, kündigte Verkehrsminister Clément Beaune an. Zudem werde Frankreich weitere Schulbusse spenden. Mit der Lieferung von 20.000 Tonnen Eisenbahnschienen solle außerdem der Wiederaufbau des Schienenverkehrs unterstützt werden.

Schweiz bleibt bei Nein zu Weitergabe von Munition

Die Schweiz will auch künftig nicht den Bitten ihrer Nachbarn, Munition aus eidgenössischer Produktion an die Ukraine liefern zu dürfen, zustimmen. Der Schweizerische Botschafter in Berlin, Paul René Seger, rechtfertigte die Haltung der Regierung in Bern und wehrte sich gegen Kritik. "Neutralität bedeutet für uns nie Gleichgültigkeit, wir sehen sie vielmehr als Friedensbotschaft", sagt er der Augsburger Allgemeinen. Die russische Aggression werde eindeutig verurteilt, die Schweiz leiste humanitäre Hilfe, sie habe sich den europäischen Sanktionspaketen angeschlossen.

Lawrow empört über verweigerte US-Visa für russische Journalisten für Reise zur UNO

Moskau hat die USA für ihre Entscheidung, russischen Journalisten für ihre geplante Reise zur Sitzung des UN-Sicherheitsrats keine Visa auszustellen, scharf kritisiert. "Wir werden nicht vergessen, wir werden nicht verzeihen", sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow vor seiner Abreise nach New York. Er sprach von einer "feigen" Entscheidung Washingtons.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise März +5,5% gg Vj (PROG: +5,6%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate März +5,0% (Feb: +5,5%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)