Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK-Konsumklima steigt zum siebten Mal in Folge

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hellt sich spürbar auf. Als Treiber für die positive Entwicklung erweist sich vor allem die Einkommenserwartung. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Mai einen Anstieg ihres Indikators für das Konsumklima auf minus 25,7 Zähler von revidiert minus 29,3 (zunächst: minus 29,5) im Vormonat. Damit verbesserte sich das Konsumklima zum siebten Mal in Folge. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur eine Steigerung auf minus 27,8 Punkte erwartet.

Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt im April

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im April auf 100,2 Punkte von 99,9 im März gestiegen. "Der Beschäftigungsaufbau setzt sich fort, obwohl sich der Zuwachs verlangsamt, auch wegen der schrumpfenden Bevölkerung", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Treiber beim Beschäftigungsaufbau in Deutschland sind die Dienstleister."

Deutsche Arbeitskosten rund 30 Prozent höher als EU-Durchschnitt

Die Arbeitskosten im produzierenden Gewerbe und dem gewerblichen Dienstleistungssektor Deutschlands haben 2022 deutlich über dem EU-Durchschnitt gelegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, zahlten deutsche Arbeitgeber im Jahr 2022 gemessen am EU-Durchschnitt von 30,50 Euro rund 30 Prozent mehr für eine Stunde Arbeit. Der relative Abstand zum EU-Durchschnitt blieb damit gegenüber dem Jahr 2021 nahezu unverändert.

Einzelhandel mit Fahrrädern erreicht 2022 fast Rekordniveau

Der anhaltende Trend zum Radfahren hat dem Einzelhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen und -zubehör im Jahr 2022 preisbereinigt 2,4 Prozent mehr Umsatz beschert als 2021. Damit wurde fast das Niveau des Rekordjahres 2020 erreicht, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Gegenüber dem Rekordjahr 2020 setzte der Fahrrad-Einzelhandel preisbereinigt 0,7 Prozent weniger um.

Bundeswehr schließt Evakuierungseinsatz im Sudan ab

Die Bundeswehr hat ihren Evakuierungseinsatz im Sudan abgeschlossen. Wie das Einsatzführungskommando der Bundeswehr bei Berlin am Dienstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, landete eine Maschine des Typs A400M mit rund 120 Menschen an Bord in Jordanien. Die anschließende Weiterreise nach Deutschland werde vorbereitet. Das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium hatten zuvor mitgeteilt, dass ein letzter Evakuierungsflug am Dienstagabend stattfinden werde.

Südafrika will Internationalen Strafgerichtshof doch nicht verlassen

Südafrika will an seiner Mitgliedschaft im Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) festhalten. Wenige Stunden nach der Ankündigung, den IStGH zu verlassen, folgte eine Klarstellung durch das Büro von Präsident Cyril Ramaphosa. Dessen Aussage, dass die Regierungspartei ANC den Austritt aus dem IStGH beschlossen habe, beruhe auf einem "Kommunikationsfehler" während einer Pressekonferenz des ANC, teilte die Präsidentschaft mit.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Apr 83 (März: 82)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Apr PROGNOSE: 82

Norwegen Feb Arbeitslosenquote bereinigt 3,7%

Schweden März Arbeitslosenzahl 434.000

Schweden März Arbeitslosenquote 7,7%

Schweden März Handelsbilanz Überschuss 6,9 Mrd SEK

Schweden März Exporte 193,8 Mrd SEK

Schweden März Importe 186,9 Mrd SEK

Australien 1Q Verbraucherpreise +1,4% gg Vorquartal (PROGNOSE: +1,3%)

Australien 1Q Verbraucherpreise +7,0% gg Vorjahr (PROGNOSE: +6,9%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)