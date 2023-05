Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed signalisiert Zinspause nach Erhöhung um 25 Basispunkte

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins um weitere 25 Basispunkte erhöht und zugleich signalisiert, dass sie eine Pause bei ihrer rasanten Zinserhöhungskampagne einlegen könnte, um die Wirkungen der bisherigen Straffung der Geldpolitik zu beobachten. Der Leitzins stieg damit auf 5,00 bis 5,25 Prozent. Der zehnte Zinsschritt in Folge brachte den Leitzins auf das höchste Niveau seit September 2007. Die Zinsentscheidung fiel einstimmig. Die Fed hatte im März 2022 damit begonnen, die Zinssätze von nahe Null anzuheben, um die hohe Inflation zu bekämpfen. "Mit Blick auf die Zukunft werden wir einen datenabhängigen Ansatz verfolgen, um festzustellen, inwieweit eine weitere Straffung der Geldpolitik angemessen sein könnte", sagte Fed-Chef Jerome Powell bei seiner Pressekonferenz.

Commerzbank: Fed-Kommunikation deutet auf Zinspause

Die Fed hat ihre Forward Guidance weiter angepasst und noch weicher formuliert als im letzten Kommuniqué, erklärt die Commerzbank. "Die Betonung der neuen Forward Guidance, die mehrfache Verweise auf die bereits erfolgten Zinsschritte und die Verschärfung der Kreditvergabebedingungen deuten auf eine Pause im Zinserhöhungsprozess hin", schreiben die Ökonomen Bernd Weidensteiner und Christoph Balz in einem Kommentar. "Wie die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, ist eine solche Pause normalerweise das Ende der Zinsschritte"

HQ Trust: Fed bleibt ihrer Strategie treu

Die Fed hat aus Sicht von Michael Heise, Chefökonom bei HQ Trust, ungeachtet der recht schwachen Konjunktur und verschlechterter Kreditbedingungen mit einer weiteren Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf die anhaltend hohe Kerninflation von 4,6 Prozent im ersten Quartal reagiert. "Damit bleibt die Notenbank ihrer aktuellen Strategie treu, anhand von eingehenden Daten von Sitzung zu Sitzung zu entscheiden, anstatt vor allem auf optimistische Prognosen zu setzen, nach denen die Inflation schon zurückgehen werde", schreibt Heise in einem Kommentar.

VP Bank: Fed hält sich alle Optionen offen

Die Turbulenzen im Bankensektor haben aus der Sicht von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, die US-Währungshüter nicht von einer weiteren Zinserhöhung abgeschreckt. "Doch das Statement zur Fed-Sitzung klingt zurückhaltender. Im Pressetext heißt es nun, ob eine weitere geldpolitische Straffung angebracht sei, hänge von einer Reihe von Indikatoren ab. Damit lässt sich die Fed sämtliche Optionen offen", befindet Gitzel. "Auch eine Pause würde dazu passen. Ein vorsichtiger Unterton schwingt im Statement mit."

LBBW: Vieles spricht für Zinspause der Fed

Vieles spreche dafür, dass die zehnte Zinsanhebung der Fed in Serie ihre vorerst letzte Erhöhung gewesen ist, meint LBBW-Analyst Elmar Völker. Es wäre zwar noch immer verfrüht, sich mit Blick auf die Inflationsrisiken entspannt zurückzulehnen. Dafür sei der Preisaufwärtsduck im US-Dienstleistungssektor schlichtweg noch zu hoch. Zugleich mehrten sich aber die Anzeichen, dass die Zinsanhebungen der vergangenen 14 Monate in zunehmendem Maße die Wirtschaftsaktivität dämpften.

Brasiliens Zentralbank hält Leitzins konstant bei 13,75 Prozent

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet konstant gelassen und an ihrer restriktiven Haltung zur Inflation festgehalten. Der geldpolitische Ausschuss der Notenbank beließ den Selic-Satz auf einem Sechsjahreshoch von 13,75 Prozent. Die Ratsmitglieder bekräftigten, dass sie nicht zögern würden, die Zinssätze wieder zu erhöhen, falls sich die Inflation nicht wie erwartet weiter verlangsamen sollte.

Deutsche Exporte brechen im März überraschend ein

Die deutschen Exporte sind im März überraschend stark gefallen. Sowohl in den EU-Staaten als auch in den Drittstaaten blieb die Nachfrage nach deutschen Waren und Gütern schwach. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 5,2 Prozent weniger im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Minus von 0,9 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 5,0 Prozent höher.

VP Bank: Trübe Aussichten für deutschen Export

Die Weltwirtschaft läuft im laufenden Jahr nicht rund, befindet der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, Thomas Gitzel. "Hohe Inflationsraten, steigende Zinsen und die mit dem Krieg in der Ukraine gewachsenen geopolitischen Unsicherheiten drücken auf die Investitionslaune der Unternehmen. Die exportlastige deutsche Wirtschaft bekommt dies zu spüren", schreibt Gitzel in einem Kommentar zum deutschen Außenhandel. "Weder bei der Inflationsentwicklung noch beim Kriegsgeschehen gibt es Anzeichen einer raschen Entspannung. Damit bleiben die Aussichten vorerst trüb. Die Messlatte für die weitere wirtschaftliche Entwicklung sollte deshalb nicht zu hoch angesetzt werden."

Ifo-Institut: Geschäfte der Autoindustrie laufen etwas besser

Die Geschäftslage der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer hat sich nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung leicht verbessert. Im April stieg der Indikator für die Hersteller demnach auf 23,7 Punkte, nach saisonbereinigt korrigierten 19,3 im März. Bei den Zulieferern stieg er auf 35,2 Punkte, nach saisonbereinigt korrigierten 34,6, wie das Institut mitteilte. "Die Zulieferer sind weiterhin deutlich zufriedener mit ihren aktuellen Geschäften als die Autohersteller", sagte Ifo-Industrieökonom Oliver Falck.

Industrieaktivität in China verlangsamt sich im April

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im April verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,5 (März: 50,0) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Brand nach Drohnen-Angriff auf Raffinerie im Süden Russlands

In Russland ist nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass im Süden des Landes nach einem erneuten Drohnenangriff ein Brand in einer Erdöl-Raffinerie ausgebrochen. Wie Tass unter Berufung auf den Katastrophenschutz berichtete, sei der Brand nach dem Angriff einer "nicht identifizierten Drohne" in der nahe dem Schwarzen Meer gelegenen Siedlung Ilski in der Region Krasnodar ausgebrochen. In den vergangenen Tagen hatten russische Behörden über eine Reihe von Drohnenangriffen berichtet und einen davon als versuchten Mordanschlag auf Präsident Wladimir Putin bezeichnet.

