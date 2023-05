Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion sinkt im März deutlicher als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im März deutlich schwächer als erwartet entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Produktion gegenüber dem Vormonat um 3,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang von 1,3 Prozent prognostiziert. Im Jahresvergleich stieg die Produktion jedoch um 1,8 (Februar: 0,7) Prozent. Der ursprünglich für Februar gemeldete monatliche Produktionsanstieg von 2,0 Prozent wurde auf 2,1 Prozent revidiert.

LBBW: Deutscher Konjunkturoptimismus vielleicht voreilig

Mit dem unerwartet deutlichen Rückgang der Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands im März ist der positive Start ins Jahr 2023 zum Schluss des ersten Quartals nach Aussage von LBBW-Volkswirt Elmar Völker "weitgehend Makulatur". "Die vorsichtige Erleichterung, welche nach der Stagnation der deutschen Wirtschaft im ersten Quartal aufkam - technische Rezession vermieden! - könnte sich mithin als voreilig erweisen. Die heutigen Zahlen aus der Industrie unterstreichen, dass die Rezessionsgefahren mitnichten gebannt sind", schreibt Völker in einem Kommentar.

Commerzbank: Deutschland vor milder Rezession im 2H

Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen rechnet nach dem unerwartet deutlichen Rückgang der Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands im März für die nächsten Monate mit weiteren Rückgängen. Nach seiner Einschätzung spürt die Industrie mehr und mehr die negativen Auswirkungen der weltweiten massiven Zinserhöhungen der Notenbanken, im Bausektor sei dies schon länger der Fall.

ING: Deutsches BIP 1Q könnte nach unten revidiert werden

ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski weist nach schwachen März-Daten von Einzelhandelsumsatz, Außenhandel und nun auch Produktion auf die Möglichkeit hin, dass die Stagnation des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal noch nicht ganze Wahrheit gewesen sein könnte. "Das würde bedeuten, dass sich Deutschland am Ende doch in einer Rezession befände", schreibt Brzeski.

Türkischer Oppositionspolitiker Imamoglu im Wahlkampf attackiert

Eine Woche vor den Wahlen in der Türkei ist der Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu im Wahlkampf attackiert und zum Abbruch seines Auftritts gezwungen worden. Das Büro Imamoglus, der Bürgermeister von Istanbul ist, veröffentlichte Aufnahmen von dem Angriff in der osttürkischen Stadt Erzurum, wo der Politiker am Sonntag eine Wahlkampfrede hielt. Wütende Demonstranten schleuderten Steine gegen seinen Wahlkampfbus und zwangen Imamoglu, den Auftritt abzubrechen und den Ort zu verlassen.

Nach Gewalttat in Texas fordert US-Präsident Biden erneut schärferes Waffenrecht

Nach dem Schusswaffenangriff in Texas mit acht Todesopfern hat US-Präsident Joe Biden einmal mehr eine Verschärfung des Waffenrechts in den USA angemahnt. "Acht Amerikaner - darunter auch Kinder - wurden gestern bei dem jüngsten Akt von Waffengewalt getötet, der unser Land erschüttert hat", erklärte Biden.

May 08, 2023